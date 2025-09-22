Monday, September 22, 2025 | 05:57 PM ISTहिंदी में पढें
Adani Green Energy announces incorporation of step-down subsidiary

Adani Green Energy announces incorporation of step-down subsidiary

Last Updated : Sep 22 2025 | 5:52 PM IST
Adani Renewable Energy Holding Eleven (AREH11L), a wholly-owned subsidiary of Adani Green Energy, has incorporated wholly-owned subsidiary, namely, Adani Ecogen Three (AE3L) on 22 September 2025.

The main objective of AE3L is to generate, develop, transform, distribute, transmit, sale, supply any kind of power or electrical energy using wind energy, solar energy or other renewable sources of energy.

First Published: Sep 22 2025 | 4:50 PM IST

