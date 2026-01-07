Wednesday, January 07, 2026 | 11:41 AM ISTहिंदी में पढें
Adani Green Energy announces incorporation of step-down subsidiary - Adani Ecogen Seven

Last Updated : Jan 07 2026 | 11:31 AM IST
Adani Green Energy announced that Adani Renewable Energy Holding Eleven (AREH11L), a wholly-owned subsidiary of the Company, has incorporated a wholly-owned subsidiary, namely, Adani Ecogen Seven (AE7L) on 02 January 2026.

The main objective of AE7L is to generate, develop, transform, distribute, transmit, sale, supply any kind of power or electrical energy using wind energy, solar energy or other renewable sources of energy.

