Home / Markets / Capital Market News / DEVIT wins order of Rs 1.90 cr

DEVIT wins order of Rs 1.90 cr

Last Updated : Jan 01 2026 | 2:31 PM IST

From Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department Gujarat

Dev Information Technology (DEVIT) secured an order of Rs 1.90 crore from 'Directorate of Food and Civil Supplies' an Undertaking of Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department Gujarat ' for Relational Database Management System Software (RDBMS) platform used in the digital portal for providing the following services:

e-Rasan Application My Ration Mobile App & Portal Direct Benefit Transfer (DBT) Portal Jan Seva & Digital Sevasetu App

First Published: Jan 01 2026 | 2:17 PM IST

