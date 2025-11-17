Halder Venture reports consolidated net loss of Rs 10.91 crore in the September 2025 quarter

Sales decline 44.03% to Rs 97.82 croreNet loss of Halder Venture reported to Rs 10.91 crore in the quarter ended September 2025 as against net profit of Rs 3.75 crore during the previous quarter ended September 2024. Sales declined 44.03% to Rs 97.82 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 174.76 crore during the previous quarter ended September 2024. ParticularsQuarter EndedSep. 2025Sep. 2024% Var.Sales97.82174.76 -44 OPM %-10.197.00 -PBDT-5.506.70 PL PBT-6.925.41 PL NP-10.913.75 PL
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content