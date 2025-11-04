I G Petrochemicals reports consolidated net loss of Rs 2.00 crore in the September 2025 quarter

Sales decline 20.18% to Rs 465.34 croreNet loss of I G Petrochemicals reported to Rs 2.00 crore in the quarter ended September 2025 as against net profit of Rs 26.17 crore during the previous quarter ended September 2024. Sales declined 20.18% to Rs 465.34 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 582.96 crore during the previous quarter ended September 2024. ParticularsQuarter EndedSep. 2025Sep. 2024% Var.Sales465.34582.96 -20 OPM %4.3510.74 -PBDT14.6050.58 -71 PBT-1.4234.29 PL NP-2.0026.17 PL
