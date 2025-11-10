Monday, November 10, 2025 | 05:52 PM ISTहिंदी में पढें
Home / Markets / Capital Market News / Nirav Commercials reports standalone net profit of Rs 0.08 crore in the September 2025 quarter

Nirav Commercials reports standalone net profit of Rs 0.08 crore in the September 2025 quarter

Image

Last Updated : Nov 10 2025 | 5:50 PM IST

Sales decline 11.29% to Rs 2.20 crore

Net profit of Nirav Commercials reported to Rs 0.08 crore in the quarter ended September 2025 as against net loss of Rs 0.01 crore during the previous quarter ended September 2024. Sales declined 11.29% to Rs 2.20 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 2.48 crore during the previous quarter ended September 2024. ParticularsQuarter EndedSep. 2025Sep. 2024% Var.Sales2.202.48 -11 OPM %-1.362.42 -PBDT0.020.01 100 PBT-0.02-0.02 0 NP0.08-0.01 LP

Powered by Capital Market - Live News

 

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

First Published: Nov 10 2025 | 5:28 PM IST

