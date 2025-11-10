Nirav Commercials reports standalone net profit of Rs 0.08 crore in the September 2025 quarter

Sales decline 11.29% to Rs 2.20 croreNet profit of Nirav Commercials reported to Rs 0.08 crore in the quarter ended September 2025 as against net loss of Rs 0.01 crore during the previous quarter ended September 2024. Sales declined 11.29% to Rs 2.20 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 2.48 crore during the previous quarter ended September 2024. ParticularsQuarter EndedSep. 2025Sep. 2024% Var.Sales2.202.48 -11 OPM %-1.362.42 -PBDT0.020.01 100 PBT-0.02-0.02 0 NP0.08-0.01 LP
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content