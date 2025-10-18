Photon Capital Advisors consolidated net profit rises 15.79% in the September 2025 quarter

Sales decline 42.86% to Rs 0.04 croreNet profit of Photon Capital Advisors rose 15.79% to Rs 0.22 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 0.19 crore during the previous quarter ended September 2024. Sales declined 42.86% to Rs 0.04 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 0.07 crore during the previous quarter ended September 2024. ParticularsQuarter EndedSep. 2025Sep. 2024% Var.Sales0.040.07 -43 OPM %-225.00-71.43 -PBDT0.220.20 10 PBT0.220.19 16 NP0.220.19 16
