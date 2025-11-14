Friday, November 14, 2025 | 09:46 AM ISTहिंदी में पढें
True Green Bio Energy standalone net profit rises 126.32% in the September 2025 quarter

True Green Bio Energy standalone net profit rises 126.32% in the September 2025 quarter

Image

Last Updated : Nov 14 2025 | 9:30 AM IST

Sales decline 85.43% to Rs 2.20 crore

Net profit of True Green Bio Energy rose 126.32% to Rs 0.86 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 0.38 crore during the previous quarter ended September 2024. Sales declined 85.43% to Rs 2.20 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 15.10 crore during the previous quarter ended September 2024. ParticularsQuarter EndedSep. 2025Sep. 2024% Var.Sales2.2015.10 -85 OPM %2.270.86 -PBDT0.961.01 -5 PBT0.690.38 82 NP0.860.38 126

Powered by Capital Market - Live News

 

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

First Published: Nov 14 2025 | 7:47 AM IST

