True Green Bio Energy standalone net profit rises 126.32% in the September 2025 quarter

Sales decline 85.43% to Rs 2.20 croreNet profit of True Green Bio Energy rose 126.32% to Rs 0.86 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 0.38 crore during the previous quarter ended September 2024. Sales declined 85.43% to Rs 2.20 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 15.10 crore during the previous quarter ended September 2024. ParticularsQuarter EndedSep. 2025Sep. 2024% Var.Sales2.2015.10 -85 OPM %2.270.86 -PBDT0.961.01 -5 PBT0.690.38 82 NP0.860.38 126
