Thursday, January 01, 2026 | 11:58 AM ISTहिंदी में पढें
Business Standard
Notification Icon
userprofile IconSearch
Sensex (    %)
                             
Nifty (    %)
                             
Nifty Midcap(    %)
                             
Nifty Smallcap(    %)
                             
Nifty Bank(    %)
                             
Nifty IT(    %)
                             
Home / Markets / Capital Market News / Weighted average lending rate stood at 8.71% at end Nov-25

Weighted average lending rate stood at 8.71% at end Nov-25

Image

Last Updated : Jan 01 2026 | 11:50 AM IST

Reserve Bank of India stated yesterday that the weighted average lending rate (WALR) on fresh rupee loans of SCBs stood at 8.71 per cent in November 2025 (8.61 per cent in October 2025). The WALR on outstanding rupee loans of SCBs declined to 9.21 per cent in November 2025 from 9.24 per cent in October 2025. RBI noted that 1-Year median Marginal Cost of Funds based Lending Rate (MCLR) of SCBs moderated to 8.45 per cent in December 2025 from 8.50 per cent in November 2025. Meanwhile, the he weighted average domestic term deposit rate (WADTDR) on fresh rupee term deposits of SCBs stood at 5.59 per cent in November 2025 (5.57 per cent in October 2025).The WADTDR on outstanding rupee term deposits of SCBs declined to 6.73 per cent in November 2025 from 6.78 per cent in October 2025.

 

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

More From This Section

Benchmarks trade with minor gains; auto shares accelerate

Benchmarks trade with minor gains; auto shares accelerate

SSWL gains after reporting 22% YoY rise in net turnover for December 2025

SSWL gains after reporting 22% YoY rise in net turnover for December 2025

Volumes soar at Blue Dart Express Ltd counter

Volumes soar at Blue Dart Express Ltd counter

Commercial banks remain in sound health, NPA ratio at multi-decade low

Commercial banks remain in sound health, NPA ratio at multi-decade low

India's mobile subscribers base sees mild rise in Nov-25

India's mobile subscribers base sees mild rise in Nov-25

Don't miss the most important news and views of the day. Get them on our Telegram channel

First Published: Jan 01 2026 | 11:41 AM IST

Explore News

Stock Market LIVEStocks to Watch TodayCrypto Market Outlook 2026Top IPO Gainers 2025Upcoming IPOs in 2026Gold and Silver Rate TodayWeather TodayIs Bank Holiday TodayHappy New 2026 WishesPersonal Finance
Business Standard
HOT STOCKS
TOP SECTIONS
KEY EVENTS
Copyrights © 2026 Business Standard Private Ltd. All rights reserved
LinkedIN Icon