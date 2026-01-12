OnePlus Freedom Sale starts Jan 16: Check deals on phones, tablets and more
OnePlus Freedom Sale brings price discounts and bank offers across phones, tablets and audio products, with discounts available on OnePlus, Nord, and Pad series
Sweta Kumari New Delhi
Listen to This Article
OnePlus has announced it will kick off Freedom Sale in India from January 16, offering discounts and no-interest equated monthly instalment (no-cost EMI) options across its range of smartphones, tablets and audio products. The company said that the sale aims to make its devices accessible at lower prices for a limited period.
OnePlus Freedom Sale: Details
Platforms: OnePlus website, OnePlus Experience Stores, Amazon, and select offline retail stores such as Reliance Digital, Bajaj Electronics, Croma and Vijay Sales.
OnePlus audio products will also be part of the sale and can be purchased through platforms like Flipkart, Amazon, Myntra, and Blinkit.
OnePlus Freedom Sale
OnePlus 15
- Launch price: Rs 72,999
- Bank discount: up to Rs 4,000
- Net effective price: Rs 68,999
- Up to six months no-cost EMI.
- OnePlus Nord Buds 3 at no additional cost
OnePlus 15R
- Launch price: Rs 47,999
- Bank discount: up to Rs 3,000
- Net effective price: Rs 44,999
- Up to 6 months no-cost EMI.
OnePlus Nord 5
- Launch price: Rs 33,999
- Temporary price drop: Rs 1,500
- Bank discount: up to Rs 1,500
- Net effective price: Rs 30,999
- Up to 6 months no-cost EMI
- Free Nord 5 Magnetic Case
OnePlus Nord CE5
- Launch price: Rs 24,999
- Temporary price drop: Rs 500
- Bank discount: up to Rs 1,500
- Net effective price: Rs 22,999
- Up to 6 months no-cost EMI
- Free Nord CE5 Magnetic Case
OnePlus 13
- Launch price: Rs 69,999
- Temporary price drop: Rs 8,000
- Bank discount: up to Rs 4,000
- Net effective price: Rs 57,999
- Up to six months no-cost EMI.
OnePlus 13R
- Launch price: Rs 42,999
- Temporary price drop: up to Rs 6,000
- Bank discount: up to Rs 1,000
- Net effective price: Rs 37,999
- Up to 6 months no-cost EMI
OnePlus 13s
- Launch price: Rs 54,999
- Temporary price drop: Rs 2,000
- Bank discount: up to Rs 3,000
- Net effective price: Rs 49,999
- Up to 6 months no-cost EMI
Audio Products
OnePlus Buds 4
- Launch price: Rs 5,999
- Temporary price drop: Rs 700
- Bank discount: Rs 300
- no-cost EMI available
- Net effective price: Rs 4,999
OnePlus Buds Pro 3
- Launch price: Rs 11,999
- Temporary price drop: Rs 1,000
- Bank discount: Rs 1,000
- no-cost EMI available
- Net effective price: Rs 9,999
OnePlus Nord Buds 3
- Launch price: Rs 2,299
- Temporary price drop: Rs 400
- Bank discount: Rs 200
- Net effective price: Rs 1,699
OnePlus Nord Buds 3 Pro
- Launch price: Rs 2,999
- Temporary price drop: Rs 500
- Bank discount: Rs 150
- Net effective price: Rs 2,349
OnePlus Nord Buds 3r
- Launch price: Rs 1,799
- Temporary price drop: Rs 300
- Bank discount: Rs 50
- Net effective price: Rs 1,449
OnePlus Bullets Wireless Z2 ANC
- Launch price: Rs 2,099
- Temporary price drop: Rs 300
- Bank discount: Rs 150
- Net effective price: Rs 1,649
OnePlus Bullets Wireless Z3
- Launch price: Rs 1,699
- Temporary price drop: Rs 400
- Bank discount: Rs 100
- Net effective price: Rs 1,199
Tablets
OnePlus Pad 2
- Launch price: Rs 36,999
- Bank discount: up to Rs 2,000
- Bundled with Stylo 2 and Keyboard
- Net effective price: Rs 34,999
OnePlus Pad Go
- Launch price: Rs 17,999
- Temporary price drop: Rs 3,000
- Bank discount: up to Rs 1,000
- Net effective price: Rs 13,999
OnePlus Pad Lite
- Launch price: Rs 15,999
- Temporary price drop: Rs 2,000
- Bank discount: up to Rs 2,000
- Net effective price: Rs 11,999
OnePlus Pad 3
- Launch price: Rs 47,999
- Bank discount: up to Rs 3,000
- Bundled with Stylo 2 (From Jan 15–26)
- Net effective price: Rs 44,999
OnePlus Pad Go 2
- Launch price: Rs 26,999
- Temporary price drop: Rs 1,000
- Bank discount: up to Rs 2,000
- Bundled with a Pad Go 2 Stylo (till 26 January)
- Net effective price: Rs 23,999
More From This Section
Topics : OnePlus in India freedom sale OnePlus sale
Don't miss the most important news and views of the day. Get them on our Telegram channel
First Published: Jan 12 2026 | 2:25 PM IST