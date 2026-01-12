OnePlus Freedom Sale starts Jan 16: Check deals on phones, tablets and more

OnePlus has announced it will kick off Freedom Sale in India from January 16, offering discounts and no-interest equated monthly instalment (no-cost EMI) options across its range of smartphones, tablets and audio products. The company said that the sale aims to make its devices accessible at lower prices for a limited period.

OnePlus Freedom Sale: Details

Platforms: OnePlus website, OnePlus Experience Stores, Amazon, and select offline retail stores such as Reliance Digital, Bajaj Electronics, Croma and Vijay Sales.

OnePlus audio products will also be part of the sale and can be purchased through platforms like Flipkart, Amazon, Myntra, and Blinkit.

OnePlus Freedom Sale

OnePlus 15

Launch price: Rs 72,999

Bank discount: up to Rs 4,000

Net effective price: Rs 68,999

Up to six months no-cost EMI.

OnePlus Nord Buds 3 at no additional cost

OnePlus 15R

Launch price: Rs 47,999

Bank discount: up to Rs 3,000

Net effective price: Rs 44,999

Up to 6 months no-cost EMI.

OnePlus Nord 5

Launch price: Rs 33,999

Temporary price drop: Rs 1,500

Bank discount: up to Rs 1,500

Net effective price: Rs 30,999

Up to 6 months no-cost EMI

Free Nord 5 Magnetic Case

OnePlus Nord CE5

Launch price: Rs 24,999

Temporary price drop: Rs 500

Bank discount: up to Rs 1,500

Net effective price: Rs 22,999

Up to 6 months no-cost EMI

Free Nord CE5 Magnetic Case

OnePlus 13

Launch price: Rs 69,999

Temporary price drop: Rs 8,000

Bank discount: up to Rs 4,000

Net effective price: Rs 57,999

Up to six months no-cost EMI.

OnePlus 13R

Launch price: Rs 42,999

Temporary price drop: up to Rs 6,000

Bank discount: up to Rs 1,000

Net effective price: Rs 37,999

Up to 6 months no-cost EMI

OnePlus 13s

Launch price: Rs 54,999

Temporary price drop: Rs 2,000

Bank discount: up to Rs 3,000

Net effective price: Rs 49,999

Up to 6 months no-cost EMI

Audio Products

OnePlus Buds 4

Launch price: Rs 5,999

Temporary price drop: Rs 700

Bank discount: Rs 300

no-cost EMI available

Net effective price: Rs 4,999

OnePlus Buds Pro 3

Launch price: Rs 11,999

Temporary price drop: Rs 1,000

Bank discount: Rs 1,000

no-cost EMI available

Net effective price: Rs 9,999

OnePlus Nord Buds 3

Launch price: Rs 2,299

Temporary price drop: Rs 400

Bank discount: Rs 200

Net effective price: Rs 1,699

OnePlus Nord Buds 3 Pro

Launch price: Rs 2,999

Temporary price drop: Rs 500

Bank discount: Rs 150

Net effective price: Rs 2,349

OnePlus Nord Buds 3r

Launch price: Rs 1,799

Temporary price drop: Rs 300

Bank discount: Rs 50

Net effective price: Rs 1,449

OnePlus Bullets Wireless Z2 ANC

Launch price: Rs 2,099

Temporary price drop: Rs 300

Bank discount: Rs 150

Net effective price: Rs 1,649

OnePlus Bullets Wireless Z3

Launch price: Rs 1,699

Temporary price drop: Rs 400

Bank discount: Rs 100

Net effective price: Rs 1,199

Tablets

OnePlus Pad 2

Launch price: Rs 36,999

Bank discount: up to Rs 2,000

Bundled with Stylo 2 and Keyboard

Net effective price: Rs 34,999

OnePlus Pad Go

Launch price: Rs 17,999

Temporary price drop: Rs 3,000

Bank discount: up to Rs 1,000

Net effective price: Rs 13,999

OnePlus Pad Lite

Launch price: Rs 15,999

Temporary price drop: Rs 2,000

Bank discount: up to Rs 2,000

Net effective price: Rs 11,999

OnePlus Pad 3

Launch price: Rs 47,999

Bank discount: up to Rs 3,000

Bundled with Stylo 2 (From Jan 15–26)

Net effective price: Rs 44,999

OnePlus Pad Go 2