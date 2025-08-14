Q1 results today: Ashok Leyland, Vodafone Idea, Indian Oil on Aug 14

Ashok Leyland, Indian Oil Corporation Ltd (IOC), AstraZeneca Pharma, Glenmark Pharmaceuticals, Vodafone Idea, and Patanjali Foods are scheduled to announce their earnings reports for the first quarter
(Q1) of the financial year 2025-26 (FY26) on Thursday.
A host of other companies are expected to declare their Q1 results today, including Borosil, Hindustan Copper, Amco India, Coffee Day Enterprises, Easy Trip Planners (Easemytrip), Esaar India, Inox Wind, Jaiprakash Associates, Parle Industries, Redtap, and Reliance Chemotex Industries.
ONGC Q1 results highlights
State-owned Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) posted a 10 per cent drop in its June quarter net profit, attributed to lower crude oil prices and stagnant production from its ageing fields.
In the first quarter of the 2025-26 fiscal year, the company reported a net profit of ₹8,024 crore, compared to ₹8,938 crore in the same period a year ago, ONGC said in a statement.
The firm realised $67.87 per barrel of crude oil sold to refiners, who process it into fuels such as petrol and diesel, down from $80.64 per barrel in April-June 2024. The price of natural gas, used for electricity generation, fertiliser production, CNG, and piped cooking gas, inched up to $6.64 per million British thermal units in Q1 from $6.50 in the year-ago period.
Jubilant Foodworks Q1 results highlights
Jubilant FoodWorks Ltd, operator of fast-food chains Domino's Pizza and Dunkin' Donuts, on Wednesday reported a 62.58 per cent rise in consolidated net profit to ₹94.33 crore for the June quarter, compared to ₹58.02 crore in the same period last year.
Revenue from operations grew 16.95 per cent to ₹2,260.86 crore from ₹1,933.06 crore a year earlier, the Jubilant Bhartia Group company said in a regulatory filing. Total expenses increased 15.3 per cent to ₹2,153.74 crore during the quarter.
Its total income, including other income, rose 16.88 per cent to ₹2,279.39 crore. Revenue from the Indian market stood at ₹1,701.6 crore, up 18.2 per cent, driven by a 17.7 per cent growth in Domino’s India business.
Market closing highlights from August 13
On August 13, Indian benchmark indices, Sensex and Nifty, closed higher, supported by gains in healthcare, metal, and auto stocks. Market sentiment was lifted by easing inflation data, which fell to a multi-year low. The BSE Sensex ended 304.32 points, or 0.38 per cent, higher at 80,539.91, while the Nifty50 closed 131.95 points, or 0.54 per cent, higher at 24,619.35.
Broader indices also finished in the green, with the Nifty Midcap 100 up 0.63 per cent and the SmallCap index rising 0.66 per cent.
Market overview from August 14
Indian equities are likely to open flat on Thursday amid mixed global cues, with stock-specific action expected as companies release their quarterly earnings. GIFT Nifty futures were trading 12 points lower at 24,700.
The Indian stock market will remain closed on Friday, August 15, 2025, for Independence Day. Asian markets were trading mixed.
List of firms releasing Q1 FY26 results on August 14
1. 3B BlackBio Dx Ltd
2. AAA Technologies Ltd
3. Aadhaar Ventures India Ltd
4. Aadi Industries Ltd
5. Aartech Solonics Ltd
6. Aarvee Denims & Exports Ltd
7. Aastamangalam Finance Ltd
8. Abhishek Corporation Ltd
9. Ace Men Engg Works Ltd
10. Active Clothing Co Ltd
11. Adcon Capital Services Ltd
12. Adhata Global Ltd
13. Aditya Ispat Ltd
14. Adtech Systems Ltd
15. Aditya Forge Ltd
16. Artemis Electricals and Projects Ltd
17. Aerpace Industries Ltd
18. Agarwal Industrial Corporation Ltd
19. AGI Infra Ltd
20. Asian Hotels (East) Ltd
21. Ahluwalia Contracts (India) Ltd
22. Ahmedabad Steelcraft Ltd
23. Ambassador Intra Holdings Ltd
24. Aimco Pesticides Ltd
25. Airan Ltd
26. AJEL Ltd
27. AKI India Ltd
28. Alankit Ltd
29. Alfavision Overseas India Ltd
30. Algoquant Fintech Ltd
31. Alka Securities Ltd
32. Alkyl Amines Chemicals Ltd
33. Alna Trading & Exports Ltd
34. Alps Industries Ltd
35. Ambar Protein Industries Ltd
36. Amco India Ltd
37. AMD Industries Ltd
38. AMS Polymers Ltd
39. Andrew Yule & Company Ltd
40. ANG Lifesciences India Ltd
41. Anka India Ltd
42. Avi Products India Ltd
43. Apis India Ltd
44. Aplab Ltd
45. Andhra Pradesh Tanneries Ltd
46. Amara Raja Energy & Mobility Ltd
47. Rajdarshan Industries Ltd
48. Arihant Foundations & Housing Ltd
49. Aris International Ltd
50. Arman Holdings Ltd
51. Asian Flora Ltd
52. Ashirwad Capital Ltd
53. Ashnisha Industries Ltd
54. Ashok Leyland Ltd
55. Asian Fertilizers Ltd
56. Asia Pack Ltd
57. Amit Spinning Industries Ltd
58. Associated Ceramics Ltd
59. AstraZeneca Pharma India Ltd
60. Advance Syntex Ltd
61. Auro Laboratories Ltd
62. Auto Pins (India) Ltd
63. Available Finance Ltd
64. Avance Technologies Ltd
65. AVG Logistics Ltd
66. Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company Ltd
67. Balgopal Commercial Ltd
68. Bambino Agro Industries Ltd
69. Bampsl Securities Ltd
70. Bandaram Pharma Packtech Ltd
71. Bazel International Ltd
72. B&B Triplewall Containers Ltd
73. Brightcom Group Ltd
74. Bharat Global Developers Ltd
75. Bhakti Gems and Jewellery Ltd
76. BGR Energy Systems Ltd
77. Bhandari Hosiery Exports Ltd
78. Bharati Defence and Infrastructure Ltd
79. Bheema Cements Ltd
80. Bhilwara Spinners Ltd
81. Bhudevi Infra Projects Ltd
82. Bilcare Ltd
83. Bisil Plast Ltd
84. Black Rose Industries Ltd
85. B. L. Kashyap and Sons Ltd
86. Bloom Dekor Ltd
87. Blue Chip India Ltd
88. Blue Cloud Softech Solutions Ltd
89. Bonlon Industries Ltd
90. Borosil Ltd
91. Boston Bio Systems Ltd
92. Brahmaputra Infrastructure Ltd
93. Bodhi Tree Multimedia Ltd
94. Bhilwara Technical Textiles Ltd
95. Barak Valley Cements Ltd
96. California Software Company Ltd (CALSOFT)
97. Candour Techtex Ltd
98. Capricorn Systems Global Solutions Ltd
99. Caprolactam Chemicals Ltd
100. Country Club Hospitality & Holidays Ltd
101. CCL International Ltd
102. Ceeta Industries Ltd
103. Cemantic Infra-Tech Ltd
104. Centerac Technologies Ltd
105. CES Ltd
106. Chadha Papers Ltd
107. Challani Capital Ltd
108. Chandrima Mercantiles Ltd
109. Charms Industries Ltd
110. Chennai Ferrous Industries Ltd
111. Chordia Food Products Ltd
112. Chrome Silicon Ltd
113. CISTRO Telelink Ltd
114. Consecutive Investment & Trading Company Ltd
115. Citurgia Biochemicals Ltd
116. CJ Gelatine Products Ltd
117. Coastal Corporation Ltd
118. Coffee Day Enterprises Ltd
119. Colorchips New Media Ltd
120. Competent Automobiles Company Ltd
121. Constronics Infra Ltd
122. Coral India Finance & Housing Ltd
123. Cosco India Ltd
124. Country Condos Ltd
125. Covance Softsol Ltd
126. Croissance Ltd
127. Cropster Agro Ltd
128. Cupid Breweries And Distilleries Ltd
129. Cura Technologies Ltd
130. Davangere Sugar Company Ltd
131. Deepak Builders and Engineers India Ltd
132. Valor Estate Ltd
133. DCM Ltd
134. Deccan Health Care Ltd
135. Decipher Labs Ltd
136. Deep Polymers Ltd
137. Dhanashree Electronics Ltd
138. Dhansafal Finserve Ltd
139. Dharani Sugars & Chemicals Ltd
140. Dhatre Udyog Ltd
141. D & H India Ltd
142. Digjam Ltd
143. Diligent Industries Ltd
144. DJ Mediaprint & Logistics Ltd
145. Donear Industries Ltd
146. D.P. Wires Ltd
147. Disha Resources Ltd
148. DS Kulkarni Developers Ltd
149. Duke Offshore Ltd
150. Duro Pack Ltd
151. Easy Trip Planners Ltd
152. East Buildtech Ltd
153. Eastern Treads Ltd
154. Eastern Silk Industries Ltd
155. Eraaya Lifespaces Ltd
156. Ecoboard Industries Ltd
157. Edvenswa Enterprises Ltd
158. Ekam Leasing & Finance Company Ltd
159. Elegant Floriculture & Agrotech India Ltd
160. Elixir Capital Ltd
161. Emergent Industrial Solutions Ltd
162. Emmsons International Ltd
163. Encode Packaging India Ltd
164. Esaar India Ltd
165. Ethos Ltd
166. Euro Panel Products Ltd
167. Evexia Lifecare Ltd
168. Expleo Solutions Ltd
169. Explicit Finance Ltd
170. Fedders Holding Ltd
171. Fiberweb India Ltd
172. First Fintec Ltd
173. Fischer Medical Ventures Ltd
174. Flexituff Ventures International Ltd
175. Flora Corporation Ltd
176. Fortune International Ltd
177. Franklin Industries Ltd
178. Frontline Corporation Ltd
179. Frontline Financial Services Ltd
180. Gajanan Securities Services Ltd
181. Galada Power & Telecommunication Ltd
182. Ganesh Holdings Ltd
183. Garbi Finvest Ltd
184. Garg Furnace Ltd
185. Garnet Construction Ltd
186. Garnet International Ltd
187. Garodia Chemicals Ltd
188. GB Global Ltd
189. GEE Ltd
190. Genesis Ibrc India Ltd
191. Gennex Laboratories Ltd
192. Genus Prime Infra Ltd
193. GE Power India Ltd
194. Gian Life Care Ltd
195. Gita Renewable Energy Ltd
196. GKB Ophthalmics Ltd
197. G. K. P. Printing & Packaging Ltd
198. Glenmark Pharmaceuticals Ltd
199. Globe Civil Projects Ltd
200. Goenka Diamond & Jewels Ltd
201. Gogia Capital Growth Ltd
202. Gokul Refoils & Solvent Ltd
203. Golden Legand Leasing & finance Ltd
204. Gorani Industries Ltd
205. Gourmet Gateway India Ltd
206. Goyal Associates Ltd
207. Grandma Trading & Agencies Ltd
208. Orient Green Power Company Ltd
209. Global Surfaces Ltd
210. GTT Data Solutions Ltd
211. Gujarat Containers Ltd
212. Gujarat Cotex Ltd
213. Gujarat Inject Kerala Ltd
214. Gujarat Raffia Industries Ltd
215. Haldyn Glass Ltd
216. Hampton Sky Realty Ltd
217. Haria Apparels Ltd
218. Haria Exports Ltd
219. Hari Govind International Ltd
220. Harish Textile Engineers Ltd
221. Harshil Agrotech Ltd
222. Hasti Finance Ltd
223. Healthy Investments Ltd
224. Hemisphere Properties India Ltd
225. Himalaya Food International Ltd
226. Hilltone Software and Gases Ltd
227. Hilton Metal Forging Ltd
228. Hindustan Adhesives Ltd
229. Hind Aluminium Industries Ltd
230. Hindustan Copper Ltd
231. Hindustan Oil Exploration Company Ltd
232. Hindustan Agrigenetics Ltd
233. Hira Automobiles Ltd
234. Hisar Spinning Mills Ltd
235. Hittco Tools Ltd
236. HOV Services Ltd
237. Vodafone Idea Ltd
238. IGC Industries Ltd
239. Integrated Industries Ltd
240. Imec Services Ltd
241. Ind Agiv Commerce Ltd
242. Indian Card Clothing Company Ltd
243. Indo Rama Synthetics (India) Ltd
244. Indrayani Biotech Ltd
245. Indian Sucrose Ltd
246. Infronics Systems Ltd
247. Innovative Tech Pack Ltd
248. Innovassynth Investments Ltd
249. Inox Green Energy Services Ltd
250. Inox Wind Ltd
251. Integrated Proteins Ltd
252. Integrated Hitech Ltd
253. International Conveyors Ltd
254. Indian Oil Corporation Ltd (IOC)
255. IRB Infrastructure Developers Ltd
256. Intrasoft Technologies Ltd
257. IL&FS Investment Managers Ltd
258. Jagatjit Industries Ltd
259. Jagan Lamps Ltd
260. Jai Corp Ltd
261. Jainco Projects India Ltd
262. Jaipan Industries Ltd
263. Jamna Auto Industries Ltd
264. Jauss Polymers Ltd
265. Jayatma Industries Ltd
266. Jindal Poly Films Ltd
267. Jindal Worldwide Ltd
268. Jiya Eco-Products Ltd
269. Joindre Capital Services Ltd
270. Josts Engineering Company Ltd
271. Jaiprakash Associates Ltd
272. Jeena Sikho Lifecare Ltd
273. Jeevan Scientific Technology Ltd
274. Jtekt India Ltd
275. Jungle Camps India Ltd
276. Jyoti Ltd
277. Jyoti Structures Ltd
278. Kabra Drugs Ltd
279. Kakatiya Textiles Ltd
280. Kamanwala Housing Construction Ltd
281. Vikram Kamats Hospitality Ltd
282. Kamdhenu Ventures Ltd
283. Kanishk Steel Industries Ltd
284. Kanungo Financiers Ltd
285. Kapil Cotex Ltd
286. Kashyap Tele-Medicines Ltd
287. Kati Patang Lifestyle Ltd
288. Kaushalya Infrastructure Development Corporation Ltd
289. Kavveri Defence & Wireless Technologies Ltd
290. KCL Infra Projects Ltd
291. KDDL Ltd1
292. DSJ keep Learning Ltd
293. Kenvi Jewels Ltd
294. Kernex Microsystems India Ltd
295. Keynote Financial Services Ltd
296. Khazanchi Jewellers Ltd
297. Khyati Multimedia Entertainment Ltd
298. Kilburn Office Automation Ltd
299. Kimia Biosciences Ltd
300. Knowledge Marine & Engineering Works Ltd
301. KMF Builders & Developers Ltd
302. KMG Milk Food Ltd
303. Konark Synthetic Ltd
304. Konndor Industries Ltd
305. Kothari Industrial Corporation Ltd
306. Kridhan Infra Ltd
307. Krishna Capital and Securities Ltd
308. KSE Ltd
309. Kshitij Investments Ltd
310. Kunststoffe Industries Ltd
311. Lakshmi Mills Company Ltd
312. Landmarc Leisure Corporation Ltd
313. La Opala RG Ltd
314. LCC Infotech Ltd
315. Lime Chemicals Ltd
316. Leading Leasing Finance And Investment Company Ltd
317. Lloyds Enterprises Ltd
318. Lords Mark India Ltd
319. Lovable Lingerie Ltd
320. LWS Knitwear Ltd
321. Machino Plastics Ltd
322. Madhur Industries Ltd
323. Madhusudan Securities Ltd
324. Magna Electro Castings Ltd
325. Magnus Retail Ltd
326. Maitri Enterprises Ltd
327. Mangalya Soft Tech Ltd
328. Mangalam Industrial Finance Ltd
329. Mansi Finance (Chennai) Ltd
330. Mapro Industries Ltd
331. Marble City India Ltd
332. Markolines Pavement Technologies Ltd
333. Maruti Securities Ltd
334. Master Chemicals Ltd
335. Maxgrow India Ltd
336. Mayur Leather Products Ltd
337. MBL Infrastructure Ltd
338. Mcleod Russel India Ltd
339. Munoth Communication Ltd
340. Modern Denim Ltd
341. Mediaone Global Entertainment Ltd
342. Mehai Technology Ltd
343. Mena Mani Industries Ltd
344. Mercury Ev-Tech Ltd
345. MFL India Ltd
346. MFS Intercorp Ltd
347. Meghna Infracon Infrastructure Ltd
348. Medico Intercontinental Ltd
349. Modern Insulators Ltd
350. Modipon Ltd
351. Modison Ltd
352. Modern Thread India Ltd
353. Mohite Industries Ltd
354. Mpl Plastics Ltd
355. MRC Agrotech Ltd
356. Mrugesh Trading Ltd
357. Mudunuru Ltd
358. Mufin Green Finance Ltd
359. Multiplus Holdings Ltd
360. Munoth Capital Markets Ltd
361. Munoth Financial Services Ltd
362. Muzali Arts Ltd
363. My Money Securities Ltd
364. Nagarjuna Fertilizers and Chemicals Ltd
365. Nagpur Power & Industries Ltd
366. Naksh Precious Metals Ltd
367. Natura Hue Chem Ltd
368. National Plastic Industries Ltd
369. Nava Ltd
370. NDA Securities Ltd
371. ND Metal Industries Ltd
372. Neelamalai Agro Industries Ltd
373. Nectar Lifesciences Ltd
374. Neelkanth Rockminerals Ltd
375. Newtime Infrastructure Ltd
376. New Markets Advisory Ltd
377. Nexus Surgical And Medicare Ltd
378. National Fertilizers Ltd
379. NHC Foods Ltd
380. Nilachal Refractories Ltd
381. Nirav Commercials Ltd
382. Nitin Castings Ltd
383. Nivaka Fashions Ltd
384. Niwas Spinning Mills Ltd
385. N2N Technologies Ltd
386. Norris Medicines Ltd
387. Northlink Fiscal and Capital Services Ltd
388. Novelix Pharmaceuticals Ltd
389. Nova Iron & Steel Ltd
390. NPR Finance Ltd
391. NR International Ltd
392. NTC Industries Ltd
393. Nyssa Corporation Ltd
394. Perfect-Octave Media Projects Ltd
395. OK Play India Ltd
396. Olympic Cards Ltd
397. Olympic Oil Industries Ltd
398. Onix Solar Energy Ltd
399. Optiemus Infracom Ltd
400. Oricon Enterprises Ltd
401. Orient Tradelink Ltd
402. Orosil Smiths India Ltd
403. Ortin Global Ltd
404. Oxygenta Pharmaceutical Ltd
405. Padmanabh Alloys & Polymers Ltd
406. Padmalaya Telefilms Ltd
407. Palash Securities Ltd
408. Panacea Biotec Ltd
409. Panchsheel Organics Ltd
410. Paos Industries Ltd
411. Parle Industries Ltd
412. Parmax Pharma Ltd
413. Paramount Cosmetics India Ltd
414. Patanjali Foods Ltd
415. PB Global Ltd
416. Pervasive Commodities Ltd
417. PFL Infotech Ltd
418. Phoenix Township Ltd
419. Pithampur Poly Products Ltd
420. Platinum Industries Ltd
421. Plaza Wires Ltd
422. P.M. Telelinnks Ltd
423. Polson Ltd
424. Polycon International Ltd
425. Polytex India Ltd
426. Popees Cares Ltd
427. Popular Estate Management Ltd
428. Prakash Pipes Ltd
429. Prabhhans Industries Ltd
430. Prajay Engineers Syndicate Ltd
431. Praxis Home Retail Ltd
432. Pressure Sensitive Systems India Ltd
433. Prime Property Development Corporation Ltd-$
434. Prime Urban Development India Ltd
435. Primo Chemicals Ltd
436. Prism Finance Ltd
437. Prism Medico and Pharmacy Ltd
438. Pro Clb Global Ltd
439. Prostarm Info Systems Ltd
440. Prozone Realty Ltd
441. Prashant India Ltd
442. Prabhat Technologies (India) Ltd
443. Purohit Construction Lt
444. Purple Entertainment Ltd
445. Popular Vehicles and Services Ltd
446. PVV Infra Ltd
447. Quantum Digital Vision India Ltd
448. Quint Digital Ltd
449. Radaan Mediaworks India Ltd
450. Rainbow Denim Ltd
451. Rainbow Foundations Ltd
452. Rajkamal Synthetics Ltd
453. Rajnish Wellness Ltd
454. Rajshree Sugars & Chemicals Ltd
455. Rajasthan Tube Manufacturing Company Ltd
456. Ramasigns Industries Ltd
457. Rana Sugars Ltd
458. Rander Corporation Ltd
459. Ranjit Securities Ltd
460. Rasandik Engineering Industries India Ltd
461. Raasi Refractories Ltd
462. Rathi Steel & Power Ltd
463. Ratnabhumi Developers Ltd
464. Radhagobind Commercial Ltd
465. RDB Rasayans Ltd
466. Real Eco-Energy Ltd
467. Redtape Ltd
468. Reliance Chemotex Industries Ltd
469. Reliable Data Services Ltd
470. Relicab Cable Manufacturing Ltd
471. Repro India Ltd
472. Response Informatics Ltd
473. Ruparel Food Products Ltd
474. Retro Green Revolution Ltd
475. Rishabh Instruments Ltd
476. Rishabh Digha Steel & Allied Products Ltd
477. RKD Agri & Retail Ltd
478. Ramchandra Leasing & Finance Ltd
479. RO Jewels Ltd
480. Roopa Industries Ltd
481. Roto Pumps Ltd
482. Royal Cushion Vinyl Products Ltd-$
483. RRP Semiconductor Ltd
484. RSC International Ltd
485. RTS Power Corporation Ltd
486. Ruby Mills Ltd
487. SAB Events & Governance Now Media Ltd
488. Sri Adhikari Brothers Television Network Ltd
489. Sadbhav Engineering Ltd
490. Sahara One Media & Entertainment Ltd
491. Sai Capital Ltd
492. Sakthi Finance Ltd
493. Salguti Industries Ltd
494. S.A.L. Steel Ltd
495. Samyak International Ltd
496. Sangam Health Care Products Ltd
497. Sanstar Ltd
498. Santosh Fine Fab Ltd
499. Sanwaria Consumer Ltd-$
500. Shree Ajit Pulp And Paper Ltd
501. Sasken Technologies Ltd
502. Satiate Agri Ltd
503. Sayaji Industries Ltd
504. Shree Bhavya Fabrics Ltd
505. SC Agrotech Ltd
506. Securekloud Technologies Ltd
507. SEL Manufacturing Company Ltd
508. Senthil Infotek Ltd
509. SEPC Ltd
510. Seshachal Technologies Ltd
511. SGN Telecoms Ltd
512. Shah Alloys Ltd
513. Shahlon Silk Industries Ltd
514. Shashijit Infraprojects Ltd
515. Shree Ganesh Elastoplast Ltd
516. Shikhar Consultants Ltd
517. Shivansh Finserve Ltd
518. Shivam Autotech Ltd
519. Shri Kalyan Holdings Ltd
520. Shraddha Prime Projects Ltd
521. Shree Securities Ltd
522. Shri Krishna Devcon Ltd
523. Shri Jagdamba Polymers Ltd
524. Shrydus Industries Ltd
525. Shubham Polyspin Ltd
526. Ventura Guaranty Ltd
527. Shyama Computronics and Services Ltd
528. Siddheswari Garments Ltd
529. Siel Financial Services Ltd
530. Signpost India Ltd
531. Sikozy Realtors Ltd
532. SIL Investments Ltd
533. Silverline Technologies Ltd
534. Silver Oak India Ltd
535. Sinnar Bidi Udyog Ltd
536. SIP Industries Ltd
537. Soni Medicare Ltd
538. Svarnim Trade Udyog Ltd
539. Sobhagya Mercantile Ltd
540. Sofcom Systems Ltd
541. Softbpo Global Services Ltd
542. Softsol India Ltd
543. Softtech Engineers Ltd
544. Solana Biofuels Ltd
545. Soma Papers & Industries Ltd
546. S.P. Apparels Ltd
547. Spandana Sphoorty Financial Ltd
548. Sparc Electrex Ltd
549. Spectrum Electrical Industries Ltd
550. Spenta International Ltd
551. Spice Islands Industries Ltd
552. Spice Lounge Food Works Ltd
553. Sarda Proteins Ltd
554. Sreeleathers Ltd
555. Srestha Finvest Ltd
556. Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo Ltd
557. Sriven Multi Tech Ltd
558. SRM Contractors Ltd
559. Saraswati Saree Depot Ltd
560. Star Housing Finance Ltd
561. Sterling Powergensys Ltd
562. Sterling Green Woods Ltd
563. Subhash Silk Mills Ltd
564. Super Crop Safe Ltd
565. Sudal Industries Ltd
566. Sudarshan Pharma Industries Ltd
567. Sunil Industries Ltd
568. Sunrakshakk Industries India Ltd
569. Superhouse Ltd
570. Supra Pacific Financial Services Ltd
571. Supreme Holdings & Hospitality (India) Ltd
572. Supreme Infrastructure India Ltd
573. Suryaamba Spinning Mills Ltd
574. Swasti Vinayaka Art And Heritage Corporation Ltd
575. SVP Global Textiles Ltd
576. Swan Energy Ltd
577. Swarnsarita Jewels India Ltd
578. Swasti Vinayaka Synthetics Ltd
579. Sword-Edge Commercials Ltd
580. Systematix Securities Ltd
581. Tahmar Enterprises Ltd
582. Tarai Foods Ltd
583. Tarmat Ltd
584. TCI Express Ltd
585. Tasty Dairy Specialities Ltd
586. TechNVision Ventures Ltd
587. Tejassvi Aaharam Ltd
588. Tejnaksh Healthcare Ltd
589. Texel Industries Ltd
590. Thakkers Group Ltd
591. Thomas Scott (India) Ltd
592. Tips Films Ltd
593. Tirth Plastic Ltd
594. Thirumalai Chemicals Ltd
595. TMT India Ltd
596. Tamilnadu Steel Tubes Ltd
597. Trinity League India Ltd
598. Triochem Products Ltd
599 Taylormade Renewables Ltd
600. 600. TruCap Finance Ltd
601. TTL Enterprises Ltd
602. Tulive Developers Ltd
603. Tyroon Tea Company Ltd
604. UFM Industries Ltd
605. Unijolly Investments Company Ltd
606. Unison Metals Ltd
607. United Interactive Ltd
608. Universal Arts Ltd
609. USG Tech Solutions Ltd
610. Ushakiran Finance Ltd
611. Utique Enterprises Ltd
612. UTL Industries Ltd
613. United Van Der Horst Ltd
614. UVS Hospitality And Services Ltd
615. Vallabh Steels Ltd
616. Vama Industries Ltd
617. Vamshi Rubber Ltd
618.Vasudhagama Enterprises Ltd
619. Vaswani Industries Ltd
620. VEDAVAAG Systems Ltd
621. Vega Jewellers Ltd
622. Vaxfab Enterprises Ltd
623. Venlon Enterprises Ltd
624. Ventura Textiles Ltd
625. Veronica Production Ltd
626. Vijay Solvex Ltd
627. Vikas Lifecare Ltd
628. Vinati Organics Ltd-$
629. Vinny Overseas Ltd
630. Vipul Ltd
631. Vipul Organics Ltd
632. Virgo Global Ltd
633. Virinchi Ltd
634. Virya Resources Ltd
635. Visagar Financial Services Ltd
636. Visa Steel Ltd
637. Vision Cinemas Ltd
638. Vishvprabha Ventures Ltd
639. VJTF Eduservices Ltd
640. Vantage Knowledge Academy Ltd
641. Virtuoso Optoelectronics Ltd
642. VSD Confin Ltd
643. VSF Projects Ltd
644. Vuenow Infratech Ltd
645. Walchandnagar Industries Ltd
646. Western Carriers (India) Ltd
647. Winsome Breweries Ltd
648. White Organic Retail Ltd
649. Yash Innoventures Ltd
650. Yashraj Containeurs Ltd
651. York Exports Ltd
652. The Yamuna Syndicate Ltd
653. Zaggle Prepaid Ocean Services Ltd
654. Gold Rock Investments Ltd
655. Hindusthan Udyog Ltd
656. Multipurpose Trading & Agencies Ltd
657. Zodiac Ventures Ltd
658. Sanmitra Commercial Ltd