Home / Markets / News / Stock Market LIVE: Sensex down 100 pts; Nifty above 24,650; RBI MPC decision eyed
Live New Update

Stock Market LIVE: Sensex down 100 pts; Nifty above 24,650; RBI MPC decision eyed

Sensex Today | Stock Market LIVE Updates, Oct 1: Indian equities are set to open lower as investors tread caution ahead of the Reserve Bank of India (RBI) policy decision, at 10 AM

SI Reporter New Delhi
Stock Market LIVE today, October 1, 2025

1 min read Last Updated : Oct 01 2025 | 9:15 AM IST
Google
Facebook IconLinkedIN Icon

9:11 AM

Stock Market LIVE Updates: Rupee remains under pressure ahead of MPC decision; opens flat at 88.78/$

Stock Market LIVE Updates: The Indian Rupee continued to remain under pressure near its record lows on Wednesday as traders gear up for the Reserve Bank of India's (RBI) monetary policy decision.  The domestic currency opened one paise higher at 88.78 on Wednesday against the greenback, according to Bloomberg. READ MORE

9:09 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex, Nifty mixed in pre-market

Stock Market LIVE Updates: In the pre-market session, the BSE Sensex settled 130 points or 0.16 per cent lower at 80,136.85 levels, while the NSE Nifty50 rose 13.2 points or 0.05 per cent to 24,623.3 levels.

9:02 AM

Stock Market LIVE Updates: Analysts see up to 34% upside in ACME Solar Holdings stock; here's why

Stock Market LIVE Updates: ACME Solar Holdings (ACME) continues to capture investor attention, with analysts projecting up to 34 per cent upside in the stock price. 
 
“Execution strength, power purchase agreement (PPA) momentum, and battery storage upside underpin our positive stance,” analysts at Motilal Oswal noted, maintaining ACME as a top pick in the Power/Renewables space. The stock has already delivered a 45 per cent gain over the past six months, outperforming peers considerably. READ MORE

8:58 AM

Stock Market LIVE Updates: Nuvama increases Bajaj Consumer target to ₹307 on GST boost, growth revival

Stock Market LIVE Updates: Domestic brokerage Nuvama has raised its target price for Bajaj Consumer Care stock to ₹307 from the earlier ₹291, on the back of strong medium-term growth prospects, margin expansion, and favourable GST reforms. 
 
The brokerage maintained a ‘Buy’ rating on the Bajaj Consumer Care share, underpinned by expectations of a revival in consumption and strategic focus on core categories. READ MORE

8:48 AM

Stock Market LIVE Updates: RBI October MPC rate decision today: Here are 5 things you should know

Stock Market LIVE Updates: The Reserve Bank of India's (RBI's) Monetary Policy Committee (MPC) is set to announce the decision of its October meeting today. While a rate cut remains unlikely, the committee may revise the inflation forecast in today's meeting.
 
Here are five key things you should know before the RBI's October MPC meet begins:
 
1. August 2025 MPC: A snapshot
 
During its August meeting, the MPC retained the repo rate at 5.5 per cent after slashing it by 100 basis points (bps) in three consecutive cuts since February. One basis point is a hundredth of a percentage point. The rate cuts brought down the repo rate from 6.5 per cent in February. The repo rate is the interest rate at which the RBI lends money to commercial banks.
 
The central bank also revised its Consumer Price Index (CPI)-based inflation projections downward due to softer food prices and easing global commodity costs. In its August MPC meeting, RBI maintained its stance as 'neutral.' The stance was shifted from 'accommodative' to 'neutral' in the June MPC meeting. READ MORE

8:38 AM

Stock Market LIVE Updates: Stocks to Watch today, Oct 1: Nestle Ind, Lupin, ICICI Bk, Rate-sensitives

Stock Market LIVE Updates: New listing:Shares of BMW Ventures, Epack Prefab Technologies, and Jain Resource Recycling will list on the bourses today, in the mainboard category, while those of Systematic Industries, Justo Realfintech, Gurunanak Agriculture, and Praruh Technologies will list under the SME category. 
 
Rate-sensitive stocks:The Reserve Bank of India's (RBI) Monetary Policy Committee is set to announce its interest rate decision on Wednesday, with the market expecting the central bank to keep the repo rate unchanged and maintain its current policy stance. Sectors such as banking, automotive, and real estate are likely to remain in focus during the trading session. READ MORE

8:29 AM

Stock Market LIVE Updates: Two big triggers that could stop FIIs from selling India stocks in H2FY26

Stock Market LIVE Updates: The odds of foreign institutional investors (FIIs) returning to India, anytime soon, have worsened after the August industrial production data revealed the impact of US President Donald Trump's trade tariffs, cautioned analysts.
 
Industrial production (IP) growth underwhelmed at 4 per cent year-on-year (Y-o-Y) in August, down from 4.3 per cent in July. The print was also below Street expectations of 5.1 per cent. READ MORE 

8:20 AM

Stock Market LIVE Updates: ICICI Bank served GST demand notice of ₹216 crore by tax authorities

Stock Market LIVE Updates: ICICI Bank on Tuesday said tax authorities have slapped a demand notice of Rs 216.27 crore on it for alleged short payment of GST.
 
In a regulatory filing, ICICI Bank said, on September 29, 2025, it received a Show Cause Notice (SCN) under section 73 of the Maharashtra Goods and Services Tax Act, 2017 from Additional Commissioner of CGST, Mumbai East Commissionerate raising GST demand amounting to Rs 216.27 crore on services provided by the bank to customers maintaining specified minimum balances in their accounts. READ MORE 

8:18 AM

Stock Market LIVE Updates: Electric 2-wheeler registrations up 18% in H1FY26, shows Vahan data

Stock Market LIVE Updates: Despite the crisis surrounding rare-earth magnets, affecting the production of many players and leading to a sharp fall in sales of market leader Ola Electric, India’s electric two-wheeler registrations have shown an 18 per cent increase in the first six months of 2025-26 (FY26) over the same period last financial year.  
 
According to the VAHAN data, the number of two-wheeler registrations hit 582,027 in April-September compared to 492,586 in the same period the previous year. READ MORE 

8:07 AM

Stock Market LIVE Updates: Q2 results preview

Stock Market LIVE Updates: Indian information-technology (IT) service providers are likely to report another quarter (July-September) of low, single-digit growth owing to macro uncertainties, chiefly emanating from America, with no respite in sight even in the second half of the year.
 
While the first few months of the financial year saw no notable deterioration, as called out by the companies in July, things have changed for the worse in the United States — the largest revenue generator for companies such as Tata Consultancy Services and Infosys — ranging from the new H-1B rules to the threat of tariffs on outsourcing in general. READ MORE 

8:01 AM

Stock Market LIVE Updates: HAL, Kalyani, Tata Advanced Systems, Adani, L&T step into Amca contest ring

Stock Market LIVE Updates: State-run Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) and several private firms -- Bharat Forge Ltd, Tata Advanced Systems Ltd (TASL), Larsen & Toubro (L&T), and Adani Defence & Aerospace -- have responded to the Aeronautical Development Agency’s (ADA’s) expression of interest (EoI) for the Advanced Medium Combat Aircraft (Amca), India’s first indigenous stealth fighter jet, sources told Business Standard on Tuesday. READ MORE 

7:55 AM

Stock Market LIVE Updates: Gold, silver log record gains in H1 FY26 amid US economic uncertainties

Stock Market LIVE Updates: Owing to uncertainties on higher inflation and muted growth in the United States (US), coupled with concerns around America’s rising debt and tariffs imposed by President Donald Trump, the world’s largest economy has become the epicentre of an unabated record rally in prices of precious metals. 
 
While prices of gold and silver have been going up in the past two years, the first six months (H1) this financial year (FY26) have seen strong gains. READ MORE

7:54 AM

Stock Market LIVE Updates: US government shutdown looms as lawmankers' talks fail to reach deal

Stock Market LIVE Updates: Washington braced on Tuesday for a fast-approaching government shutdown, as Republicans and Democrats appeared unlikely to reach an agreement that would extend funding past a midnight deadline.
 
The Republican-controlled Senate is expected to vote on a temporary spending bill that has failed once already, with no sign that a second vote will bring success. READ MORE 

7:51 AM

Stock Market LIVE Updates: US markets update

Stock Market LIVE Updates: Wall Street's three major indexes managed to close Tuesday's choppy session higher.
  • Dow Jones up 0.18 per cent.
  • S&P 500 up 0.41 per cent.
  • Nasdaq up 0.31 per cent. 

7:50 AM

Stock Market LIVE Updates: Asian market update

Stock Market LIVE Updates: Asian markets opened mixed following gains on Wall Street. 
  • Japan's Nikkei was down 1.01 per cent.
  • South Korea's Kospi was was 0.95 per cent.
  • Chinese markets were closed on account of National Day and Mid-Autumn Festival.
Connect with us on WhatsApp

Topics :Stock Market TodayShare Market TodayMARKET LIVEMARKETS TODAYMarkets Sensex NiftyGift Niftyshare marketAsian marketsUS marketsWall StreetsIPOsSME IPOsDomestic marketsNifty50S&P BSE SensexBSE SensexRBI MPC MeetingRBI PolicyRBI repo rate

First Published: Oct 01 2025 | 7:45 AM IST

Explore News