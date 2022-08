IRCTC cancels 128 trains today, 24 Aug: Check list of trains cancelled

The Indian Railways cancelled 128 trains on August 24, Wednesday till 9 am. The number can be increased as the day proceeds. A total of 26 trains have changed their source stations while 22 trains have been terminated shortly.

Till now, only seven trains have been rescheduled and 11 trains have been diverted due to some reasons. Combining all these, 195 trains have been affected and the number might touch 200 for the day.

The Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) released lists of different trains every day for the convenience of people. Hence, it is essential for frequent travellers to keep a check on the list of cancelled trains, rescheduled trains, diverted trains or partially cancelled trains.

Why do trains get rescheduled or cancelled?

India is the fourth largest rail network in the world after the US, China and Russia. With more than 70,000 kilometres of rail network, India has a responsibility to operate and maintain it efficiently. Hence, maintenance issues often cause the Indian railways'network to suffer.

Besides, the unpredictability of India's weather and waterlogging on train routes might make trains prone to accidents. Thus, the prefer to save lives over being quick and efficient.

List of partially cancelled trains today



Train Source-Destination Start Time Cancel From Cancel To New Source Scheduled Time 01618 SHAMLI-DELHI SEWA SERVICE SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI) 14:20 SHAMLI [SMQL] BARAUT [BTU] BARAUT [BTU] 8/24/2022 15:13 03328 GMO-SNDT PASSENGER SPL NSC BOSE J GOMO (GMO) - SINDRI TOWN (SNDT) 16:35 NSC BOSE J GOMO [GMO] DHANBAD JN [DHN] DHANBAD JN [DHN] 8/24/2022 17:26 03470 BHW - BWN PASSENGER SPL TINPAHAR JN (TPH) - BARDDHAMAN (BWN) 14:10 TINPAHAR JN [TPH] RAMPUR HAT [RPH] RAMPUR HAT [RPH] 8/24/2022 16:44 04042 FN-DEE SPL FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE) 16:15 FARUKHNAGAR [FN] GARHI HARSARU [GHH] GARHI HARSARU [GHH] 8/24/2022 16:42 04368 HSR-RE EXP SPL HISAR (HSR) - REWARI JN. (RE) 14:30 HISAR [HSR] SADULPUR JN [SDLP] SADULPUR JN [SDLP] 8/24/2022 16:30 04399 JJJ - JUC EXP SPL JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC) 5:00 JAIJON DOABA [JJJ] N S DOABA JN [NSS] N S DOABA JN [NSS] 8/24/2022 5:45 05331 KGM-MB SPL EXP KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) 7:25 KATHGODAM [KGM] LALKUA JN. [LKU] LALKUA JN. [LKU] 8/24/2022 8:40 05364 KGM-MB SPL EXP KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) 15:45 KATHGODAM [KGM] LALKUA JN. [LKU] LALKUA JN. [LKU] 8/24/2022 17:03 05803 NBQ-GHY PASSENGER SPL NEW BONGAIGAON (NBQ) - GUWAHATI (GHY) 17:05 NEW BONGAIGAON [NBQ] MAJGAON ASSAM [MZQ] MAJGAON ASSAM [MZQ] 8/24/2022 17:16 05809 NBQ-GHY PASSENGER SPL NEW BONGAIGAON (NBQ) - GUWAHATI (GHY) 16:45 NEW BONGAIGAON [NBQ] SORBHOG JN [SBE] SORBHOG JN [SBE] 8/24/2022 17:38 06979 JJJ-JUC MEXP SPL JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC) 17:50 JAIJON DOABA [JJJ] N S DOABA JN [NSS] N S DOABA JN [NSS] 8/24/2022 18:35 08745 GAD- R MEMU SPL GEVRA-ROAD (GAD) - RAIPUR JN (R) 6:30 GEVRA-ROAD [GAD] KORBA [KRBA] KORBA [KRBA] 8/24/2022 6:50 11062 JYG LTT EXP JAYNAGAR (JYG) - LOKMANYATILAK (LTT) 13:00 JAYNAGAR [JYG] MUZAFFARPUR JN [MFP] MUZAFFARPUR JN [MFP] 8/24/2022 17:20 13032 JYG-HWH EXP JAYNAGAR (JYG) - HOWRAH JN (HWH) 19:47 JAYNAGAR [JYG] BARAUNI JN [BJU] BARAUNI JN [BJU] 8/25/2022 2:00 13186 JYG SDAH GANGASAGAR EXP JAYNAGAR (JYG) - SEALDAH (SDAH) 16:10 JAYNAGAR [JYG] SAMASTIPUR JN [SPJ] SAMASTIPUR JN [SPJ] 8/24/2022 19:05 13225 JYG-DNR EXPRESS JAYNAGAR (JYG) - DANAPUR (DNR) 10:50 JAYNAGAR [JYG] SAMASTIPUR JN [SPJ] SAMASTIPUR JN [SPJ] 8/24/2022 14:45 14673 SHAHEED EXPRESS JAYNAGAR (JYG) - AMRITSAR JN (ASR) 7:20 JAYNAGAR [JYG] SAMASTIPUR JN [SPJ] SAMASTIPUR JN [SPJ] 8/24/2022 10:50 15075 TRIVENI EXPRESS SHAKTINAGAR (SKTN) - TANAKPUR (TPU) 15:45 SHAKTINAGAR [SKTN] CHOPAN [CPU] CHOPAN [CPU] 8/24/2022 18:30 15527 JYG-PNBE EXPRESS JAYNAGAR (JYG) - PATNA JN (PNBE) 3:15 JAYNAGAR [JYG] SAMASTIPUR JN [SPJ] SAMASTIPUR JN [SPJ] 8/24/2022 6:50 15704 BNGN-NJP EXPRESS BONGAIGAON (BNGN) - NEW JALPAIGURI (NJP) 6:25 BONGAIGAON [BNGN] NEW BONGAIGAON [NBQ] NEW BONGAIGAON [NBQ] 8/24/2022 7:05 18106 JYG - ROU EXPRESS JAYNAGAR (JYG) - ROURKELA (ROU) 19:30 JAYNAGAR [JYG] SAMASTIPUR JN [SPJ] SAMASTIPUR JN [SPJ] 8/24/2022 22:35 18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP GEVRA-ROAD (GAD) - ITWARI (ITR) 18:05 GEVRA-ROAD [GAD] KORBA [KRBA] KORBA [KRBA] 8/24/2022 18:23 18423 BBS-NYGT EXPRESS SPECIAL BHUBANESWAR (BBS) - NAYAGARH TOWN (NYGT) 18:40 BHUBANESWAR [BBS] KHURDA ROAD JN [KUR] KHURDA ROAD JN [KUR] 8/24/2022 19:03 19327 RTM-UDZ EXPRESS RATLAM JN (RTM) - UDAIPUR CITY (UDZ) 16:45 RATLAM JN [RTM] CHITTAURGARH JN. [COR] CHITTAURGARH JN. [COR] 8/24/2022 21:00 19341 NAGDA BINA EXPRESS NAGDA JN (NAD) - BINA JN (BINA) 11:10 NAGDA JN [NAD] RUTHIYAI [RTA] RUTHIYAI [RTA] 8/24/2022 17:45 22819 BBS-VSKP SUF BHUBANESWAR (BBS) - VISAKHAPATNAM (VSKP) 8:15 BHUBANESWAR [BBS] KHURDA ROAD JN [KUR] KHURDA ROAD JN [KUR] 8/24/2022 8:45



List of rescheduled trains today



Train Source-Destination Start Time Rescheduled date Delay 04133 CNB FBD PASSENGER KANPUR CENTRAL (CNB) - FARRUKHABAD (FBD) 8/24/2022 13:10 8/24/2022 15:45 2:35 04442 NDLS-GZB MEX SPL NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB) 8/24/2022 0:10 8/24/2022 0:15 0:05 06652 RMM-MDU EXP SPL RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU) 8/24/2022 11:00 8/24/2022 13:30 2:30 06653 MDU-RMM EXP SPL MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM) 8/24/2022 12:30 8/24/2022 13:10 0:40 12505 NORTHEAST EXPRESS KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) 8/24/2022 12:40 8/24/2022 13:50 1:10 13029 HWH-MKA EXP HOWRAH JN (HWH) - MOKAMEH JN (MKA) 8/24/2022 23:20 8/25/2022 1:20 2:00 17229 KCVL-SC SABARI EXP THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) - SECUNDERABAD JN (SC) 8/24/2022 6:45 8/24/2022 10:30 3:45

List of diverted trains today

Train Source-Destination Start Time Divert From Divert To 02569 DBG-NDLS CLONE SPL DARBHANGA JN (DBG) - NEW DELHI (NDLS) 6:30 DARBHANGA JN [DBG] GORAKHPUR [GKP] 12423 RAJDHANI EXPRESS DIBRUGARH (DBRG) - NEW DELHI (NDLS) 20:55 KAMAKHYA [KYQ] NEW BONGAIGAON [NBQ] 12565 BIHAR SAMPARK KRANTI EXP DARBHANGA JN (DBG) - NEW DELHI (NDLS) 8:26 DARBHANGA JN [DBG] GORAKHPUR [GKP] 13024 GAYA-HWH EXP GAYA JN (GAYA) - HOWRAH JN (HWH) 12:20 BARHARWA JN [BHW] BANDEL JN [BDC] 13148 BXT-SDAH UTTAR BANGA EXP BAMANHAT (BXT) - SEALDAH (SDAH) 13:45 NEW FARAKKA JN [NFK] DUM DUM [DDJ] 13154 MLDT SDAH GOUR EXP MALDA TOWN (MLDT) - SEALDAH (SDAH) 21:35 NEW FARAKKA JN [NFK] BANDEL JN [BDC] 13175 KANCHENJUNGHA EXP SEALDAH (SDAH) - SILCHAR (SCL) 6:35 DUM DUM [DDJ] NEW FARAKKA JN [NFK] 14305 DLI - HW EXP SPL DELHI JN. (DLI) - HARIDWAR JN (HW) 10:20 DELHI JN. [DLI] TAPRI [TPZ] 14306 DLI - HW EXP SPL HARIDWAR JN (HW) - DELHI JN. (DLI) 7:25 TAPRI [TPZ] DELHI JN. [DLI] 15234 DARBHANGA-KOLKATA EXPRESS DARBHANGA JN (DBG) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA) 15:47 DARBHANGA JN [DBG] SAMASTIPUR JN [SPJ] 15559 DBG-ADI ANTYODAY EXP DARBHANGA JN (DBG) - AHMEDABAD JN (ADI) 16:47 DARBHANGA JN [DBG] MUZAFFARPUR JN [MFP] 20503 RAJDHANI EXPRESS DIBRUGARH (DBRG) - NEW DELHI (NDLS) 19:55 KAMAKHYA [KYQ] NEW BONGAIGAON [NBQ]

How to check if your train is cancelled or not?

Checking whether your train is right on time or not is essential. While there can be multiple ways to fetch the right information, we would suggest using the authentic websites of . Here's how you can check your train status on National Train Enquiry System.



Go to www.indianrail.gov.in/mntes, which is part of the official website of . Click touch or tap on the tab/option of "exceptional trains" on the right side. A list of rescheduled, diverted or cancelled trains will be available there. And, that's how you can know your train's status.

(Written by Zuhair Zaidi)