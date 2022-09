IRCTC cancels 161 trains today: Check your train status for Sept 6 here

The Indian Railways cancelled 161 trains till 10.30 am on Tuesday, September 6. A total of 274 trains have been affected, which includes 161 cancelled trains, 26 source-changed trains, 47 short-terminated trains, 10 rescheduled and 30 diverted trains.



Train diversions happen frequently for maintaining the trains, and railway stations and to improve the customer experience. There are several reasons for diversions, cancellations, rescheduling and cancellation of trains. Out of all these things, operational issues are some of the common causes of train rescheduling.



List of source-changed trains

Train Source- Destination Start Time Cancel From Cancel To 03328 GMO-SNDT PASSENGER SPL NSC BOSE J GOMO (GMO) - SINDRI TOWN (SNDT) 16:35 NSC BOSE J GOMO [GMO] DHANBAD JN [DHN] 04399 JJJ - JUC EXP SPL JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC) 5:00 JAIJON DOABA [JJJ] N S DOABA JN [NSS] 05094 STP-GKP UNRESERVED MEX GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP) 18:05 GONDA JN [GD] MANKAPUR JN [MUR] 05331 KGM-MB SPL EXP KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) 7:25 KATHGODAM [KGM] LALKUA JN. [LKU] 05364 KGM-MB SPL EXP KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) 15:45 KATHGODAM [KGM] LALKUA JN. [LKU] 05448 GD-GKP UR SPL GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP) 15:45 GONDA JN [GD] SUBHAGPUR [SUBR] 06830 MNM-TPJ DEMU EXP SPL MANAMADURAI JN (MNM) - TIRUCHCHIRAPPALLI JN. (TPJ) 14:15 MANAMADURAI JN [MNM] SIVAGANGA [SVGA] 07756 BZA-DKJ PUSH PULL VIJAYAWADA JN (BZA) - DORNAKAL JN (DKJ) 18:20 VIJAYAWADA JN [BZA] KHAMMAM [KMT] 07979 BZA-BDCR VIJAYAWADA JN (BZA) - BHADRACHALAM RD (BDCR) 7:50 VIJAYAWADA JN [BZA] KHAMMAM [KMT] 08745 GAD- R MEMU SPL GEVRA-ROAD (GAD) - RAIPUR JN (R) 6:30 GEVRA-ROAD [GAD] KORBA [KRBA] 09522 SMNH RJT PASS SPECIAL SOMNATH (SMNH) - RAJKOT JN (RJT) 4:35 SOMNATH [SMNH] VERAVAL [VRL] 11040 MAHARASHTRA EXP GONDIA JN (G) - KOLHAPUR (KOP) 8:15 GONDIA JN [G] NAGPUR [NGP] 11463 SMNH-JBP EXP SOMNATH (SMNH) - JABALPUR (JBP) 9:50 SOMNATH [SMNH] VERAVAL [VRL] 13207 JSME - PNBE EXPRESS JASIDIH JN. (JSME) - PATNA JN (PNBE) 16:25 JASIDIH JN. [JSME] JHAJHA [JAJ] 13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB) 6:05 SINGRAULI [SGRL] CHOPAN [CPU] 17201 GNT-SC GOLCONDA EXP GUNTUR JN (GNT) - SECUNDERABAD JN (SC) 6:00 GUNTUR JN [GNT] MADHIRA [MDR] 19120 SMNH - ADI EXPRESS SOMNATH (SMNH) - AHMEDABAD JN (ADI) 6:35 SOMNATH [SMNH] VERAVAL [VRL] 19208 SMNH-PBR EXPRESS SOMNATH (SMNH) - PORBANDAR (PBR) 14:40 SOMNATH [SMNH] VERAVAL [VRL] 19251 SMNH OKHA EXPRESS SOMNATH (SMNH) - OKHA (OKHA) 22:50 SOMNATH [SMNH] VERAVAL [VRL] 19327 RTM-UDZ EXPRESS RATLAM JN (RTM) - UDAIPUR CITY (UDZ) 16:45 RATLAM JN [RTM] CHITTAURGARH JN. [COR] 19815 MDS-KOTA EXPRESS MANDASOR (MDS) - KOTA JN (KOTA) 11:35 MANDASOR [MDS] CHITTAURGARH JN. [COR] 19817 HALDIGHATI EXPRESS RATLAM JN (RTM) - AGRA FORT (AF) 8:45 RATLAM JN [RTM] CHITTAURGARH JN. [COR] 31152 BWN-SDAH LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - SEALDAH (SDAH) 14:40 BARDDHAMAN [BWN] BANDEL JN [BDC] 37830 BWN-HWH LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) 8:46 BARDDHAMAN [BWN] MEMARI [MYM] 37836 BWN-HWH LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) 12:25 BARDDHAMAN [BWN] MEMARI [MYM] 37842 BWN - HWH LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) 16:30 BARDDHAMAN [BWN] MEMARI [MYM]

List of rescheduled trains





Train Source Destination Start Time Rescheduled time Delay 04133 CNB FBD PASSENGER KANPUR CENTRAL (CNB) - FARRUKHABAD (FBD) 9/6/2022 13:10 9/6/2022 15:45 2:35 05156 GKP-CPR EXP SPL GORAKHPUR (GKP) - CHHAPRA (CPR) 9/6/2022 9:00 9/6/2022 10:00 1:00 06652 RMM-MDU EXP SPL RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU) 9/6/2022 11:00 9/6/2022 13:30 2:30 06653 MDU-RMM EXP SPL MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM) 9/6/2022 12:30 9/6/2022 13:10 0:40 09475 MSH - PTN PASSENGER MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN) 9/6/2022 8:30 9/6/2022 8:40 0:10 12609 MAS-MYS SF EXPRESS PURATCHI THALAIVAR DR. M.G.RAMACHANDRAN CENTRAL RA (MAS) - MYSORE JN (MYS) 9/6/2022 13:35 9/6/2022 14:05 0:30 15127 BSBS-NDLS K V EXP BANARAS (BSBS) - NEW DELHI (NDLS) 9/6/2022 13:30 9/6/2022 15:30 2:00 17229 KCVL-SC SABARI EXP THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) - SECUNDERABAD JN (SC) 9/6/2022 6:45 9/6/2022 10:30 3:45 18520 LTT-VSKP SPECIAL LOKMANYATILAK (LTT) - VISAKHAPATNAM (VSKP) 9/6/2022 6:55 9/6/2022 7:55 1:00 22637 MAS-MAQ SF EXP PURATCHI THALAIVAR DR. M.G.RAMACHANDRAN CENTRAL RA (MAS) - MANGALORE CENTRAL (MAQ) 9/6/2022 13:15 9/6/2022 13:55 0:40

Train Source-Destination Start Time Divert From Divert To 00629 YPR-ICOD TKD PCET YASVANTPUR JN (YPR) - TUGLAKABAD (TKD) 19:35 YASVANTPUR JN [YPR] BALHARSHAH [BPQ] 02563 BJU-NDLS CLONE SPL BARAUNI JN (BJU) - NEW DELHI (NDLS) 7:40 MANKAPUR JN [MUR] BARABANKI JN [BBK] 02564 NDLS-BJU CLONE SPL NEW DELHI (NDLS) - BARAUNI JN (BJU) 17:55 BARABANKI JN [BBK] MANKAPUR JN [MUR] 02569 DBG-NDLS CLONE SPL DARBHANGA JN (DBG) - NEW DELHI (NDLS) 6:30 MANKAPUR JN [MUR] BARABANKI JN [BBK] 02570 NDLS-DBG CLONE SPL NEW DELHI (NDLS) - DARBHANGA JN (DBG) 12:15 BARABANKI JN [BBK] MANKAPUR JN [MUR] 03112 RPH SDAH MEMU PGR SPL RAMPUR HAT (RPH) - SEALDAH (SDAH) 13:15 AHAMADPUR JN. [AMP] BANDEL JN [BDC] 04444 NDLS-GZB MEX SPL NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB) 9:55 NEW DELHI [NDLS] GHAZIABAD [GZB] 04913 PWL-GZB 12CAR MEX SPL PALWAL (PWL) - GHAZIABAD (GZB) 8:05 HAZRAT NIZAMUDDIN JN [NZM] GHAZIABAD [GZB] 04950 NDLS-GZB EXP SPL NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB) 9:35 TILAK BRIDGE [TKJ] SAHIBABAD [SBB] 07608 TPTY-PAU TIRUPATI (TPTY) - PURNA JN (PAU) 20:15 RENIGUNTA JN [RU] SECUNDERABAD JN [SC] 12705 GNT-SC INTERCITY EXP GUNTUR JN (GNT) - SECUNDERABAD JN (SC) 15:00 GUNTUR JN [GNT] SECUNDERABAD JN [SC] 12706 SC-GNT INTERCITY EXP SECUNDERABAD JN (SC) - GUNTUR JN (GNT) 7:45 PGDP [PGDP] GUNTUR JN [GNT] 12738 LPI-COA GOWTAMI EXP LINGAMPALLI (LPI) - KAKINADA PORT (COA) 20:30 KONDAPALLI [KI] VIJAYAWADA NORTH EAS [VNEC] 12739 VSKP-SC GARIBRATH EXP VISAKHAPATNAM (VSKP) - SECUNDERABAD JN (SC) 20:40 VIJAYAWADA JN [BZA] PGDP [PGDP] 12740 SC-VSKP GARIBRATH EXP SECUNDERABAD JN (SC) - VISAKHAPATNAM (VSKP) 20:30 PGDP [PGDP] VIJAYAWADA JN [BZA] 12774 SC-SHM AC EXPRESS SECUNDERABAD JN (SC) - SHALIMAR (SHM) 3:55 PGDP [PGDP] VIJAYAWADA NORTH EAS [VNEC] 12775 CCT-LPI COCANADA EXP KAKINADA TOWN (CCT) - LINGAMPALLI (LPI) 20:10 GUDIVADA JN [GDV] PGDP [PGDP] 12787 NS-NSL EXP NARASAPUR (NS) - NAGARSOL (NSL) 11:05 VIJAYAWADA JN [BZA] PGDP [PGDP] 12788 NSL-NS EXP NAGARSOL (NSL) - NARASAPUR (NS) 12:50 PGDP [PGDP] VIJAYAWADA JN [BZA] 12843 PUI-ADI S F EXP PURI (PURI) - AHMEDABAD JN (ADI) 17:30 TITLAGARH [TIG] RAIPUR JN [R] 12862 KCG-VSKP S F KACHEGUDA (KCG) - VISAKHAPATNAM (VSKP) 18:20 KONDAPALLI [KI] VIJAYAWADA NORTH EAS [VNEC] 13012 MLDT HWH INTERCITY EXP MALDA TOWN (MLDT) - HOWRAH JN (HWH) 4:30 SAKTIGARH [SKG] BELUR [BEQ] 13015 HWH-JMP KAVIGURU EXP HOWRAH JN (HWH) - JAMALPUR JN (JMP) 10:40 BANDEL JN [BDC] AHAMADPUR JN. [AMP] 13016 JMP-HWH KAVIGURU EXP JAMALPUR JN (JMP) - HOWRAH JN (HWH) 4:25 AHAMADPUR JN. [AMP] BANDEL JN [BDC] 13018 AZ HWH GANADEVTA EXP AZIMGANJ JN (AZ) - HOWRAH JN (HWH) 15:40 AZIMGANJ JN [AZ] BANDEL JN [BDC] 13053 HWH RDP KULIK EXP HOWRAH JN (HWH) - RADHIKAPUR (RDP) 8:35 BANDEL JN [BDC] NEW FARAKKA JN [NFK] 13162 BLGT-KOAA EXP BALURGHAT (BLGT) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA) 5:30 NEW FARAKKA JN [NFK] DUM DUM [DDJ] 18519 VSKP-LTT EXP VISAKHAPATNAM (VSKP) - LOKMANYATILAK (LTT) 23:20 VIJAYAWADA JN [BZA] PGDP [PGDP] 18520 LTT-VSKP SPECIAL LOKMANYATILAK (LTT) - VISAKHAPATNAM (VSKP) 6:55 PGDP [PGDP] VIJAYAWADA JN [BZA] 20810 NED-SBP SF EXP NANDED (NED) - SAMBALPUR (SBP) 16:35 PGDP [PGDP] VIJAYAWADA NORTH EAS [VNEC] 20811 VSKP-NANDED SUF VISAKHAPATNAM (VSKP) - NANDED (NED) 20:00 NIDADAVOLU JN [NDD] PGDP [PGDP]

How to check if your train is cancelled or not?

If you travel frequently, knowing your train’s status is essential for a better travelling experience. While multiple sources can help you, it would be ideal to visit the official sources of the Catering and Tourism Corporation (IRCTC). Given below are a few simple steps to know your train’s cancellation or rescheduling status.

1. Visit the official website of "Enquiry.indianrail.gov.in/mntes".

2. Click, touch or tap on the top right corner on "Exceptional trains".

3. A list of cancelled, partially cancelled, diverted and rescheduled trains will be shown separately.

4. Click on the option which you want to select.

(Written by Zuhair Zaidi)