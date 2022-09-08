IRCTC cancels 193 trains today: Check your train status for Sept 8 here

The Indian Railways called off 193 trains on Thursday, September 8. Over 300 trains will not be operating at the right time which includes 35 source-changed trains, 40 short-terminated trains, 17 rescheduled trains and 32 diverted trains.
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Train cancellations and diversions are common in India. Sometimes, it happens due to non-favourable weather conditions, while other times, maintenance and operational issues become the reason. In the monsoon season, many rail tracks get flooded by water, making it difficult to drive.
Given below are the lists of source-change trains, rescheduled trains and diverted trains today.
List of source-changed trains
|Train
|Source- Destination
|Start Time
|Cancel From
|Cancel To
|00913 PBR-SGTY PARCEL SPL TRAIN
|PORBANDAR (PBR) - SANKRALL (SEL)
|04:35:00
|PORBANDAR [PBR]
|AHMEDABAD JN [ADI]
|03328 GMO-SNDT PASSENGER SPL
|NSC BOSE J GOMO (GMO) - SINDRI TOWN (SNDT)
|16:35:00
|NSC BOSE J GOMO [GMO]
|DHANBAD JN [DHN]
|04399 JJJ - JUC EXP SPL
|JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)
|05:00:00
|JAIJON DOABA [JJJ]
|N S DOABA JN [NSS]
|05094 STP-GKP UNRESERVED MEX
|GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)
|18:05:00
|GONDA JN [GD]
|MANKAPUR JN [MUR]
|05257 MFP-NKE MEMU PASS SPL
|MUZAFFARPUR JN (MFP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|12:20:00
|MUZAFFARPUR JN [MFP]
|PIPRA [PPA]
|05259 MFP-NKE MEMU PASS SPL
|MUZAFFARPUR JN (MFP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|15:35:00
|MUZAFFARPUR JN [MFP]
|JIWDHARA [JDR]
|05287 MFP-RXL MEMU PASS SPL
|MUZAFFARPUR JN (MFP) - RAXAUL JN (RXL)
|18:35:00
|MUZAFFARPUR JN [MFP]
|PIPRA [PPA]
|05331 KGM-MB SPL EXP
|KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|07:25:00
|KATHGODAM [KGM]
|LALKUA JN. [LKU]
|05364 KGM-MB SPL EXP
|KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|15:45:00
|KATHGODAM [KGM]
|LALKUA JN. [LKU]
|05448 GD-GKP UR SPL
|GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)
|15:45:00
|GONDA JN [GD]
|SUBHAGPUR [SUBR]
|06830 MNM-TPJ DEMU EXP SPL
|MANAMADURAI JN (MNM) - TIRUCHCHIRAPPALLI JN. (TPJ)
|14:15:00
|MANAMADURAI JN [MNM]
|SIVAGANGA [SVGA]
|06979 JJJ-JUC MEXP SPL
|JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)
|17:50:00
|JAIJON DOABA [JJJ]
|N S DOABA JN [NSS]
|07756 BZA-DKJ PUSH PULL
|VIJAYAWADA JN (BZA) - DORNAKAL JN (DKJ)
|18:20:00
|VIJAYAWADA JN [BZA]
|KHAMMAM [KMT]
|07979 BZA-BDCR
|VIJAYAWADA JN (BZA) - BHADRACHALAM RD (BDCR)
|07:50:00
|VIJAYAWADA JN [BZA]
|KHAMMAM [KMT]
|08263 TIG-BSP PAS SPL
|TITLAGARH (TIG) - BILASPUR JN. (BSP)
|09:30:00
|TITLAGARH [TIG]
|SAMBALPUR [SBP]
|08527 R-VSKP SPECIAL
|RAIPUR JN (R) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|05:30:00
|RAIPUR JN [R]
|MAHASAMUND [MSMD]
|08745 GAD- R MEMU SPL
|GEVRA-ROAD (GAD) - RAIPUR JN (R)
|06:30:00
|GEVRA-ROAD [GAD]
|KORBA [KRBA]
|09522 SMNH RJT PASS SPECIAL
|SOMNATH (SMNH) - RAJKOT JN (RJT)
|04:35:00
|SOMNATH [SMNH]
|VERAVAL [VRL]
|11425 PUNE KOP DMU
|PUNE JN (PUNE) - KOLHAPUR (KOP)
|10:50:00
|PUNE JN [PUNE]
|SATARA [STR]
|11463 SMNH-JBP EXP
|SOMNATH (SMNH) - JABALPUR (JBP)
|09:50:00
|SOMNATH [SMNH]
|VERAVAL [VRL]
|12238 JAT-BSB SUF
|JAMMU TAWI (JAT) - VARANASI (BSB)
|14:00:00
|JAMMU TAWI [JAT]
|PATHANKOT CANTT [PTKC]
|17201 GNT-SC GOLCONDA EXP
|GUNTUR JN (GNT) - SECUNDERABAD JN (SC)
|06:00:00
|GUNTUR JN [GNT]
|MADHIRA [MDR]
|18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP
|GEVRA-ROAD (GAD) - ITWARI (ITR)
|18:05:00
|GEVRA-ROAD [GAD]
|KORBA [KRBA]
|18426 DURG - PURI EXP
|DURG (DURG) - PURI (PURI)
|16:10:00
|DURG [DURG]
|MAHASAMUND [MSMD]
|18513 KRDL-VSKP EXP
|KIRANDUL (KRDL) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|15:00:00
|KIRANDUL [KRDL]
|DANTE WARA [DWZ]
|19120 SMNH - ADI EXPRESS
|SOMNATH (SMNH) - AHMEDABAD JN (ADI)
|06:35:00
|SOMNATH [SMNH]
|VERAVAL [VRL]
|19208 SMNH-PBR EXPRESS
|SOMNATH (SMNH) - PORBANDAR (PBR)
|14:40:00
|SOMNATH [SMNH]
|VERAVAL [VRL]
|19224 JAT - ADI EXP
|JAMMU TAWI (JAT) - AHMEDABAD JN (ADI)
|07:50:00
|JAMMU TAWI [JAT]
|PATHANKOT [PTK]
|19226 JAT - JU EXPRESS
|JAMMU TAWI (JAT) - JODHPUR JN (JU)
|21:00:00
|JAMMU TAWI [JAT]
|PATHANKOT [PTK]
|19251 SMNH OKHA EXPRESS
|SOMNATH (SMNH) - OKHA (OKHA)
|22:50:00
|SOMNATH [SMNH]
|VERAVAL [VRL]
|19327 RTM-UDZ EXPRESS
|RATLAM JN (RTM) - UDAIPUR CITY (UDZ)
|16:45:00
|RATLAM JN [RTM]
|CHITTAURGARH JN. [COR]
|19815 MDS-KOTA EXPRESS
|MANDASOR (MDS) - KOTA JN (KOTA)
|11:35:00
|MANDASOR [MDS]
|CHITTAURGARH JN. [COR]
|19817 HALDIGHATI EXPRESS
|RATLAM JN (RTM) - AGRA FORT (AF)
|08:45:00
|RATLAM JN [RTM]
|CHITTAURGARH JN. [COR]
|20848 UPH DURG S F EXP
|UDHAMPUR (UHP) - DURG (DURG)
|23:55:00
|UDHAMPUR [UHP]
|LUDHIANA JN [LDH]
|31152 BWN-SDAH LOCAL
|BARDDHAMAN (BWN) - SEALDAH (SDAH)
|14:40:00
|BARDDHAMAN [BWN]
|BANDEL JN [BDC]
List of rescheduled trains
|Train
|Source-destination
|Start Time
|Rescheduled Time
|Delay
|04133 CNB FBD PASSENGER
|KANPUR CENTRAL (CNB) - FARRUKHABAD (FBD)
|13:10:00
|15:45:00
|02:35:00
|05096 GKP-NKE UNRESERVED EXP
|GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|06:55:00
|08:25:00
|01:30:00
|07332 UBL-SUR PASSENGER
|HUBLI JN (UBL) - SOLAPUR JN (SUR)
|12:55:00
|14:05:00
|01:10:00
|12222 HWH-PUNE DURANTO EXP
|HOWRAH JN (HWH) - PUNE JN (PUNE)
|05:45:00
|14:45:00
|09:00:00
|12511 RAPTISAGAR EXPRESS
|GORAKHPUR (GKP) - KOCHUVELI (KCVL)
|06:35:00
|13:05:00
|06:30:00
|12807 VSKP-NZM SAMTA EXP
|VISAKHAPATNAM (VSKP) - HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM)
|09:20:00
|11:20:00
|02:00:00
|12856 ITR BSP INTERCITY EXP
|ITWARI (ITR) - BILASPUR JN. (BSP)
|06:15:00
|11:15:00
|05:00:00
|15052 GKP-KOAA EXP
|GORAKHPUR (GKP) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA)
|10:10:00
|11:40:00
|01:30:00
|15705 CHAMPARAN HUMSAFAR EXP
|KATIHAR JN (KIR) - DELHI JN. (DLI)
|07:50:00
|10:50:00
|03:00:00
|15962 KAMRUP EXPRESS
|DIBRUGARH (DBRG) - HOWRAH JN (HWH)
|23:55:00
|03:00:00
|03:05:00
|16213 ASK-UBL UR EXP
|ARSIKERE JN (ASK) - HUBLI JN (UBL)
|05:30:00
|06:15:00
|00:45:00
|17409 ADB-NED EXP
|ADILABAD (ADB) - NANDED (NED)
|08:00:00
|09:30:00
|01:30:00
|17623 NED-SGNR WEEKLY EXP
|NANDED (NED) - SHRI GANGANAGAR (SGNR)
|06:50:00
|12:00:00
|05:10:00
|18109 TATA ITR EXP
|TATANAGAR JN (TATA) - ITWARI (ITR)
|09:10:00
|14:45:00
|05:35:00
|18520 LTT-VSKP SPECIAL
|LOKMANYATILAK (LTT) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|06:55:00
|07:55:00
|01:00:00
|18573 VSKP-BGKT WEEKLY EXP
|VISAKHAPATNAM (VSKP) - BHAGAT KI KOTHI (BGKT)
|05:25:00
|10:25:00
|05:00:00
|20823 PURI-AII S F
|PURI (PURI) - AJMER JN (AII)
|23:05:00
|04:05:00
|05:00:00
List of diverted trains
|Train
|Source-destination
|Start Time
|Divert From
|Divert To
|02563 BJU-NDLS CLONE SPL
|BARAUNI JN (BJU) - NEW DELHI (NDLS)
|07:40:00
|MANKAPUR JN [MUR]
|BARABANKI JN [BBK]
|02564 NDLS-BJU CLONE SPL
|NEW DELHI (NDLS) - BARAUNI JN (BJU)
|17:55:00
|BARABANKI JN [BBK]
|MANKAPUR JN [MUR]
|02569 DBG-NDLS CLONE SPL
|DARBHANGA JN (DBG) - NEW DELHI (NDLS)
|06:30:00
|MANKAPUR JN [MUR]
|BARABANKI JN [BBK]
|02570 NDLS-DBG CLONE SPL
|NEW DELHI (NDLS) - DARBHANGA JN (DBG)
|12:15:00
|BARABANKI JN [BBK]
|MANKAPUR JN [MUR]
|03111 SDAH RPH MEMU PGR SPL
|SEALDAH (SDAH) - RAMPUR HAT (RPH)
|12:05:00
|BANDEL JN [BDC]
|AHAMADPUR JN. [AMP]
|03112 RPH SDAH MEMU PGR SPL
|RAMPUR HAT (RPH) - SEALDAH (SDAH)
|13:15:00
|AHAMADPUR JN. [AMP]
|BANDEL JN [BDC]
|04444 NDLS-GZB MEX SPL
|NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB)
|09:55:00
|NEW DELHI [NDLS]
|SAHIBABAD [SBB]
|04913 PWL-GZB 12CAR MEX SPL
|PALWAL (PWL) - GHAZIABAD (GZB)
|08:05:00
|NEW DELHI [NDLS]
|GHAZIABAD [GZB]
|04950 NDLS-GZB EXP SPL
|NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB)
|09:35:00
|NEW DELHI [NDLS]
|GHAZIABAD [GZB]
|12508 SCL-TVC EXPRESS
|SILCHAR (SCL) - THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC)
|20:10:00
|KAMAKHYA [KYQ]
|NEW BONGAIGAON [NBQ]
|12514 GHY-SC S F EXPRESS
|GUWAHATI (GHY) - SECUNDERABAD JN (SC)
|06:20:00
|KAMAKHYA [KYQ]
|NEW BONGAIGAON [NBQ]
|12705 GNT-SC INTERCITY EXP
|GUNTUR JN (GNT) - SECUNDERABAD JN (SC)
|15:00:00
|GUNTUR JN [GNT]
|SECUNDERABAD JN [SC]
|12738 LPI-COA GOWTAMI EXP
|LINGAMPALLI (LPI) - KAKINADA PORT (COA)
|20:30:00
|KONDAPALLI [KI]
|VIJAYAWADA NORTH EAS [VNEC]
|12739 VSKP-SC GARIBRATH EXP
|VISAKHAPATNAM (VSKP) - SECUNDERABAD JN (SC)
|20:40:00
|VIJAYAWADA JN [BZA]
|PGDP [PGDP]
|12740 SC-VSKP GARIBRATH EXP
|SECUNDERABAD JN (SC) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|20:30:00
|PGDP [PGDP]
|VIJAYAWADA JN [BZA]
|12775 CCT-LPI COCANADA EXP
|KAKINADA TOWN (CCT) - LINGAMPALLI (LPI)
|20:10:00
|GUDIVADA JN [GDV]
|PGDP [PGDP]
|12787 NS-NSL EXP
|NARASAPUR (NS) - NAGARSOL (NSL)
|11:05:00
|VIJAYAWADA JN [BZA]
|PGDP [PGDP]
|12788 NSL-NS EXP
|NAGARSOL (NSL) - NARASAPUR (NS)
|12:50:00
|PGDP [PGDP]
|VIJAYAWADA JN [BZA]
|12843 PUI-ADI S F EXP
|PURI (PURI) - AHMEDABAD JN (ADI)
|17:30:00
|TITLAGARH [TIG]
|RAIPUR JN [R]
|12844 ADI-PURI S F EXP
|AHMEDABAD JN (ADI) - PURI (PURI)
|19:00:00
|RAIPUR JN [R]
|VIZIANAGRAM JN [VZM]
|12862 KCG-VSKP S F
|KACHEGUDA (KCG) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|18:20:00
|KONDAPALLI [KI]
|VIJAYAWADA NORTH EAS [VNEC]
|13015 HWH-JMP KAVIGURU EXP
|HOWRAH JN (HWH) - JAMALPUR JN (JMP)
|10:40:00
|BANDEL JN [BDC]
|AHAMADPUR JN. [AMP]
|13016 JMP-HWH KAVIGURU EXP
|JAMALPUR JN (JMP) - HOWRAH JN (HWH)
|04:25:00
|AHAMADPUR JN. [AMP]
|BANDEL JN [BDC]
|13018 AZ HWH GANADEVTA EXP
|AZIMGANJ JN (AZ) - HOWRAH JN (HWH)
|15:40:00
|AZIMGANJ JN [AZ]
|BANDEL JN [BDC]
|13053 HWH RDP KULIK EXP
|HOWRAH JN (HWH) - RADHIKAPUR (RDP)
|08:35:00
|BANDEL JN [BDC]
|NEW FARAKKA JN [NFK]
|13162 BLGT-KOAA EXP
|BALURGHAT (BLGT) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA)
|05:30:00
|NEW FARAKKA JN [NFK]
|DUM DUM [DDJ]
|15959 KAMRUP EXPRESS
|HOWRAH JN (HWH) - DIBRUGARH (DBRG)
|18:00:00
|NEW BONGAIGAON [NBQ]
|KAMAKHYA [KYQ]
|18111 TATA - YPR WEEKLY EXP
|TATANAGAR JN (TATA) - YASVANTPUR JN (YPR)
|18:35:00
|VIJAYAWADA JN [BZA]
|SECUNDERABAD JN [SC]
|18503 VSKP-SNSI EXP
|VISAKHAPATNAM (VSKP) - SAINAGAR SIRIDI (SNSI)
|08:20:00
|VIJAYAWADA JN [BZA]
|SECUNDERABAD JN [SC]
|18519 VSKP-LTT EXP
|VISAKHAPATNAM (VSKP) - LOKMANYATILAK (LTT)
|23:20:00
|VIJAYAWADA JN [BZA]
|PGDP [PGDP]
|18520 LTT-VSKP SPECIAL
|LOKMANYATILAK (LTT) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|06:55:00
|PGDP [PGDP]
|VIJAYAWADA JN [BZA]
|20812 NANDED-VSKP EXP
|NANDED (NED) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|16:35:00
|PGDP [PGDP]
|VIJAYAWADA NORTH EAS [VNEC]
How to check if your train is cancelled or not?
If you are an Indian, train cancellation might not be a new problem to face. Being the fourth largest rail network in the world, Indian railways prefer saving more lives by rescheduling, diverting and cancelling trains to avoid accidental situations. Therefore, it is better to know your train’s status before moving out. Here is how you can visit the Indian Railways or IRCTC official website.
- Go to the authorized or official website of IRCTC 'Enquiry.indianrail.gov.in/mntes'.
- Click, tap or touch at the top right corner on the 'Exceptional trains' choice.
- A list of cancelled, partially cancelled, diverted and rescheduled trains will be offered separately.
- Click on any choice which you want to select.
(Written by Zuhair Zaidi)
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Digital Editor
First Published: Thu, September 08 2022. 14:29 IST