IRCTC cancels 205 trains today: Check your train status for Sept 12 here

-
ALSO READ
IRCTC cancelled train today, 18 Aug: Over 130 trains cancelled in India
Trains Cancelled Today, 10 Aug: IRCTC cancels 152 trains due to rainfall
IRCTC cancels 194 trains today: Check your train status for Sept 7 here
IRCTC cancelled train today, 17 Aug: More than 105 trains cancelled today
IRCTC cancels 116 trains today, 25 Aug: Check your train status here
-
According to the official sources of the Indian Railways Catering and Tourism Corporation (IRCTC), Indian Railways cancelled a total of 205 trains on Monday, September 12. A sum of 351 trains has been affected today, which includes 205 cancelled, 39 source-change, 39 short-terminated, 20 rescheduled and 48 diverted trains.
Also read | Nifty Next 50 reshuffle brings dozen stocks into sharp focus, including AEL
It is common to have train cancellations, rescheduling and diversions in India. Sometimes, it occurs due to climatic problems, while operational and maintenance issues also play a key role.
Here is the list of source-change trains, rescheduled trains and diverted trains on Monday, September 12.
List of source-changed trains
|Train
|Source-Destination
|Start Time
|Cancel From
|Cancel To
|03328 GMO-SNDT PASSENGER SPL
|NSC BOSE J GOMO (GMO) - SINDRI TOWN (SNDT)
|16:35
|NSC BOSE J GOMO [GMO]
|DHANBAD JN [DHN]
|04042 FN-DEE SPL
|FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)
|16:15
|FARUKHNAGAR [FN]
|GARHI HARSARU [GHH]
|04399 JJJ - JUC EXP SPL
|JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)
|5:00
|JAIJON DOABA [JJJ]
|N S DOABA JN [NSS]
|05094 STP-GKP UNRESERVED MEX
|GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)
|18:05
|GONDA JN [GD]
|MANKAPUR JN [MUR]
|05257 MFP-NKE MEMU PASS SPL
|MUZAFFARPUR JN (MFP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|12:20
|MUZAFFARPUR JN [MFP]
|PIPRA [PPA]
|05259 MFP-NKE MEMU PASS SPL
|MUZAFFARPUR JN (MFP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|15:35
|MUZAFFARPUR JN [MFP]
|JIWDHARA [JDR]
|05261 MFP-RXL MEMU PASS SPL
|MUZAFFARPUR JN (MFP) - RAXAUL JN (RXL)
|8:35
|MUZAFFARPUR JN [MFP]
|PIPRA [PPA]
|05287 MFP-RXL MEMU PASS SPL
|MUZAFFARPUR JN (MFP) - RAXAUL JN (RXL)
|18:35
|MUZAFFARPUR JN [MFP]
|PIPRA [PPA]
|05331 KGM-MB SPL EXP
|KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|7:25
|KATHGODAM [KGM]
|LALKUA JN. [LKU]
|05364 KGM-MB SPL EXP
|KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|15:45
|KATHGODAM [KGM]
|LALKUA JN. [LKU]
|05448 GD-GKP UR SPL
|GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)
|15:45
|GONDA JN [GD]
|SUBHAGPUR [SUBR]
|06459 CBE-SRR EXP SPL
|COIMBATORE JN (CBE) - SHORANUR JN (SRR)
|16:30
|COIMBATORE JN [CBE]
|PODANUR JN [PTJ]
|06830 MNM-TPJ DEMU EXP SPL
|MANAMADURAI JN (MNM) - TIRUCHCHIRAPPALLI JN. (TPJ)
|14:15
|MANAMADURAI JN [MNM]
|SIVAGANGA [SVGA]
|06979 JJJ-JUC MEXP SPL
|JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)
|17:50
|JAIJON DOABA [JJJ]
|N S DOABA JN [NSS]
|07756 BZA-DKJ PUSH PULL
|VIJAYAWADA JN (BZA) - DORNAKAL JN (DKJ)
|18:20
|VIJAYAWADA JN [BZA]
|KHAMMAM [KMT]
|07979 BZA-BDCR
|VIJAYAWADA JN (BZA) - BHADRACHALAM RD (BDCR)
|7:50
|VIJAYAWADA JN [BZA]
|KHAMMAM [KMT]
|08263 TIG-BSP PAS SPL
|TITLAGARH (TIG) - BILASPUR JN. (BSP)
|9:30
|TITLAGARH [TIG]
|SAMBALPUR [SBP]
|08527 R-VSKP SPECIAL
|RAIPUR JN (R) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|5:30
|RAIPUR JN [R]
|MAHASAMUND [MSMD]
|08745 GAD- R MEMU SPL
|GEVRA-ROAD (GAD) - RAIPUR JN (R)
|6:30
|GEVRA-ROAD [GAD]
|KORBA [KRBA]
|09522 SMNH RJT PASS SPECIAL
|SOMNATH (SMNH) - RAJKOT JN (RJT)
|4:35
|SOMNATH [SMNH]
|VERAVAL [VRL]
|11465 SMNH-JBP EXP
|SOMNATH (SMNH) - JABALPUR (JBP)
|9:50
|SOMNATH [SMNH]
|VERAVAL [VRL]
|12238 JAT-BSB SUF
|JAMMU TAWI (JAT) - VARANASI (BSB)
|14:00
|JAMMU TAWI [JAT]
|PATHANKOT CANTT [PTKC]
|13122 GCT KOAA EXP
|GHAZIPUR CITY (GCT) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA)
|13:55
|GHAZIPUR CITY [GCT]
|BALLIA [BUI]
|17201 GNT-SC GOLCONDA EXP
|GUNTUR JN (GNT) - SECUNDERABAD JN (SC)
|6:00
|GUNTUR JN [GNT]
|MADHIRA [MDR]
|18102 JAT TATA EXP
|JAMMU TAWI (JAT) - TATANAGAR JN (TATA)
|14:20
|JAMMU TAWI [JAT]
|AMRITSAR JN [ASR]
|18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP
|GEVRA-ROAD (GAD) - ITWARI (ITR)
|18:05
|GEVRA-ROAD [GAD]
|KORBA [KRBA]
|18426 DURG - PURI EXP
|DURG (DURG) - PURI (PURI)
|16:10
|DURG [DURG]
|MAHASAMUND [MSMD]
|18513 KRDL-VSKP EXP
|KIRANDUL (KRDL) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|15:00
|KIRANDUL [KRDL]
|DANTE WARA [DWZ]
|19108 UHP - BVC EXPRESS
|UDHAMPUR (UHP) - BHAVNAGAR TRMUS (BVC)
|22:05
|UDHAMPUR [UHP]
|JALANDHAR CITY [JUC]
|19120 SMNH - ADI EXPRESS
|SOMNATH (SMNH) - AHMEDABAD JN (ADI)
|6:35
|SOMNATH [SMNH]
|VERAVAL [VRL]
|19208 SMNH-PBR EXPRESS
|SOMNATH (SMNH) - PORBANDAR (PBR)
|14:40
|SOMNATH [SMNH]
|VERAVAL [VRL]
|19224 JAT - ADI EXP
|JAMMU TAWI (JAT) - AHMEDABAD JN (ADI)
|7:50
|JAMMU TAWI [JAT]
|PATHANKOT [PTK]
|19226 JAT - JU EXPRESS
|JAMMU TAWI (JAT) - JODHPUR JN (JU)
|21:00
|JAMMU TAWI [JAT]
|PATHANKOT [PTK]
|19251 SMNH OKHA EXPRESS
|SOMNATH (SMNH) - OKHA (OKHA)
|22:50
|SOMNATH [SMNH]
|VERAVAL [VRL]
|19327 RTM-UDZ EXPRESS
|RATLAM JN (RTM) - UDAIPUR CITY (UDZ)
|16:45
|RATLAM JN [RTM]
|CHITTAURGARH JN. [COR]
|19815 MDS-KOTA EXPRESS
|MANDASOR (MDS) - KOTA JN (KOTA)
|11:35
|MANDASOR [MDS]
|CHITTAURGARH JN. [COR]
|19817 HALDIGHATI EXPRESS
|RATLAM JN (RTM) - AGRA FORT (AF)
|8:45
|RATLAM JN [RTM]
|CHITTAURGARH JN. [COR]
|22419 GCT-ANVT SUHAILDEVEXP
|GHAZIPUR CITY (GCT) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|17:20
|GHAZIPUR CITY [GCT]
|AUNRIHAR JN. [ARJ]
|31152 BWN-SDAH LOCAL
|BARDDHAMAN (BWN) - SEALDAH (SDAH)
|14:40
|BARDDHAMAN [BWN]
|BANDEL JN [BDC]
List of rescheduled trains
|Train
|Source-Destination
|Start Time
|Rescheduled Date
|Delay
|04133 CNB FBD PASSENGER
|KANPUR CENTRAL (CNB) - FARRUKHABAD (FBD)
|9/12/2022 13:10
|9/12/2022 15:45
|2:35
|05096 GKP-NKE UNRESERVED EXP
|GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|9/12/2022 6:55
|9/12/2022 8:10
|1:15
|05835 NMH-UDZ PASSENGER
|MANDASOR (MDS) - UDAIPUR CITY (UDZ)
|9/12/2022 5:25
|9/12/2022 5:55
|0:30
|06652 RMM-MDU EXP SPL
|RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU)
|9/12/2022 11:00
|9/12/2022 13:30
|2:30
|06653 MDU-RMM EXP SPL
|MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM)
|9/12/2022 12:30
|9/12/2022 13:10
|0:40
|09452 BGP - GIMB H SPL
|BHAGALPUR (BGP) - GANDHIDHAM BG (GIMB)
|9/12/2022 5:00
|9/12/2022 10:00
|5:00
|12476 SARVODAYA EXP
|SHRI MATA VAISHNO DEVI KATRA (SVDK) - HAPA (HAPA)
|9/12/2022 9:55
|9/12/2022 10:55
|1:00
|12609 MAS-MYS SF EXPRESS
|PURATCHI THALAIVAR DR. M.G.RAMACHANDRAN CENTRAL RA (MAS) - MYSORE JN (MYS)
|9/12/2022 13:35
|9/12/2022 14:05
|0:30
|12808 NZM-VSKP SAMTA EXP
|HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|9/12/2022 7:00
|9/12/2022 12:00
|5:00
|12856 ITR BSP INTERCITY EXP
|ITWARI (ITR) - BILASPUR JN. (BSP)
|9/12/2022 6:15
|9/12/2022 11:15
|5:00
|12994 PURI GIMB SF SPL
|PURI (PURI) - GANDHIDHAM BG (GIMB)
|9/12/2022 20:00
|9/13/2022 1:00
|5:00
|17480 TPTY-PURI EXP
|TIRUPATI (TPTY) - PURI (PURI)
|9/12/2022 10:50
|9/12/2022 15:20
|4:30
|18036 HTE KGP EXP
|HATIA (HTE) - KHARAGPUR JN (KGP)
|9/12/2022 9:20
|9/12/2022 12:10
|2:50
|18478 YNRK-PURI EXPRESS
|YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) - PURI (PURI)
|9/12/2022 5:35
|9/12/2022 7:15
|1:40
|18518 VSKP-KORBA EXP
|VISAKHAPATNAM (VSKP) - KORBA (KRBA)
|9/12/2022 21:05
|9/13/2022 2:05
|5:00
|20821 PUNE-SRC HUMSAFAR EXP
|PUNE JN (PUNE) - SANTRAGACHI JN (SRC)
|9/12/2022 10:40
|9/12/2022 17:25
|6:45
|20823 PURI-AII S F
|PURI (PURI) - AJMER JN (AII)
|9/12/2022 23:05
|9/13/2022 4:05
|5:00
|22163 BPL-KURJ MAHAMANA SF
|BHOPAL (BPL) - KHAJURAHO (KURJ)
|9/12/2022 6:30
|9/12/2022 8:00
|1:30
|22423 GKP-ASR SUPERFAST EXP
|GORAKHPUR (GKP) - AMRITSAR JN (ASR)
|9/12/2022 10:45
|9/12/2022 12:15
|1:30
|22637 MAS-MAQ SF EXP
|PURATCHI THALAIVAR DR. M.G.RAMACHANDRAN CENTRAL RA (MAS) - MANGALORE CENTRAL (MAQ)
|9/12/2022 13:15
|9/12/2022 13:55
|0:40
List of diverted trains
|Train
|Source-Destination
|Start Time
|Divert From
|Divert to
|02563 BJU-NDLS CLONE SPL
|BARAUNI JN (BJU) - NEW DELHI (NDLS)
|7:40
|MANKAPUR JN [MUR]
|BARABANKI JN [BBK]
|02564 NDLS-BJU CLONE SPL
|NEW DELHI (NDLS) - BARAUNI JN (BJU)
|17:55
|BARABANKI JN [BBK]
|MANKAPUR JN [MUR]
|02569 DBG-NDLS CLONE SPL
|DARBHANGA JN (DBG) - NEW DELHI (NDLS)
|6:30
|MANKAPUR JN [MUR]
|BARABANKI JN [BBK]
|02570 NDLS-DBG CLONE SPL
|NEW DELHI (NDLS) - DARBHANGA JN (DBG)
|12:15
|BARABANKI JN [BBK]
|MANKAPUR JN [MUR]
|03111 SDAH RPH MEMU PGR SPL
|SEALDAH (SDAH) - RAMPUR HAT (RPH)
|12:05
|BANDEL JN [BDC]
|AHAMADPUR JN. [AMP]
|03112 RPH SDAH MEMU PGR SPL
|RAMPUR HAT (RPH) - SEALDAH (SDAH)
|13:15
|AHAMADPUR JN. [AMP]
|BANDEL JN [BDC]
|04444 NDLS-GZB MEX SPL
|NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB)
|9:55
|NEW DELHI [NDLS]
|GHAZIABAD [GZB]
|04913 PWL-GZB 12CAR MEX SPL
|PALWAL (PWL) - GHAZIABAD (GZB)
|8:05
|NEW DELHI [NDLS]
|GHAZIABAD [GZB]
|04950 NDLS-GZB EXP SPL
|NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB)
|9:35
|NEW DELHI [NDLS]
|GHAZIABAD [GZB]
|05135 CPR-ARJ EXP SPL
|CHHAPRA (CPR) - AUNRIHAR JN. (ARJ)
|7:55
|PHEPHNA JN [PEP]
|AUNRIHAR JN. [ARJ]
|05136 ARJ-CPR EXP SPL
|AUNRIHAR JN. (ARJ) - CHHAPRA (CPR)
|14:20
|AUNRIHAR JN. [ARJ]
|PHEPHNA JN [PEP]
|07607 PAU-TPTY HOLIDAY SPL
|PURNA JN (PAU) - TIRUPATI (TPTY)
|12:45
|SECUNDERABAD JN [SC]
|RENIGUNTA JN [RU]
|09065 ST - CPR SPL CLONE TRAIN
|SURAT (ST) - CHHAPRA (CPR)
|8:30
|AUNRIHAR JN. [ARJ]
|PHEPHNA JN [PEP]
|09452 BGP - GIMB H SPL
|BHAGALPUR (BGP) - GANDHIDHAM BG (GIMB)
|5:00
|MANKAPUR JN [MUR]
|BARABANKI JN [BBK]
|12537 MFP-BSBS BABUDHAM SUF EXP
|MUZAFFARPUR JN (MFP) - BANARAS (BSBS)
|19:35
|MUZAFFARPUR JN [MFP]
|SAGAULI JN [SGL]
|12538 BSBS MFP BAPUDHAM SUP
|BANARAS (BSBS) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|7:25
|SAGAULI JN [SGL]
|MUZAFFARPUR JN [MFP]
|12557 MFP-ANVT SAPTKRANTI EXP
|MUZAFFARPUR JN (MFP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|11:35
|MUZAFFARPUR JN [MFP]
|SAGAULI JN [SGL]
|12558 ANVT-MFP SAPTKRANTI EXP
|ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|14:50
|SAGAULI JN [SGL]
|MUZAFFARPUR JN [MFP]
|12562 SWANTRATA SENANI EXPRESS
|NEW DELHI (NDLS) - JAYNAGAR (JYG)
|21:15
|AUNRIHAR JN. [ARJ]
|PHEPHNA JN [PEP]
|12738 LPI-COA GOWTAMI EXP
|LINGAMPALLI (LPI) - KAKINADA PORT (COA)
|20:30
|KONDAPALLI [KI]
|VIJAYAWADA NORTH EAS [VNEC]
|12739 VSKP-SC GARIBRATH EXP
|VISAKHAPATNAM (VSKP) - SECUNDERABAD JN (SC)
|20:40
|VIJAYAWADA JN [BZA]
|PGDP [PGDP]
|12740 SC-VSKP GARIBRATH EXP
|SECUNDERABAD JN (SC) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|20:30
|PGDP [PGDP]
|VIJAYAWADA JN [BZA]
|12776 LPI-CCT COCANADA EXP
|LINGAMPALLI (LPI) - KAKINADA TOWN (CCT)
|19:00
|PGDP [PGDP]
|GUDIVADA JN [GDV]
|12787 NS-NSL EXP
|NARASAPUR (NS) - NAGARSOL (NSL)
|11:05
|VIJAYAWADA JN [BZA]
|PGDP [PGDP]
|12844 ADI-PURI S F EXP
|AHMEDABAD JN (ADI) - PURI (PURI)
|19:00
|RAIPUR JN [R]
|VIZIANAGRAM JN [VZM]
|12862 KCG-VSKP S F
|KACHEGUDA (KCG) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|18:20
|KONDAPALLI [KI]
|VIJAYAWADA NORTH EAS [VNEC]
|13015 HWH-JMP KAVIGURU EXP
|HOWRAH JN (HWH) - JAMALPUR JN (JMP)
|10:40
|BANDEL JN [BDC]
|AHAMADPUR JN. [AMP]
|13016 JMP-HWH KAVIGURU EXP
|JAMALPUR JN (JMP) - HOWRAH JN (HWH)
|4:25
|AHAMADPUR JN. [AMP]
|BANDEL JN [BDC]
|13018 AZ HWH GANADEVTA EXP
|AZIMGANJ JN (AZ) - HOWRAH JN (HWH)
|15:40
|AZIMGANJ JN [AZ]
|BANDEL JN [BDC]
|13021 HWH RXL MITHILA EXP
|HOWRAH JN (HWH) - RAXAUL JN (RXL)
|15:45
|MUZAFFARPUR JN [MFP]
|RAXAUL JN [RXL]
|13022 RXL HWH MITHILA EXP
|RAXAUL JN (RXL) - HOWRAH JN (HWH)
|10:00
|RAXAUL JN [RXL]
|MUZAFFARPUR JN [MFP]
|13053 HWH RDP KULIK EXP
|HOWRAH JN (HWH) - RADHIKAPUR (RDP)
|8:35
|BANDEL JN [BDC]
|NEW FARAKKA JN [NFK]
|13162 BLGT-KOAA EXP
|BALURGHAT (BLGT) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA)
|5:30
|NEW FARAKKA JN [NFK]
|DUM DUM [DDJ]
|13176 SCL SDAH KANCHACNJUNGHA E
|SILCHAR (SCL) - SEALDAH (SDAH)
|11:10
|NEW FARAKKA JN [NFK]
|DUM DUM [DDJ]
|14523 MFP-UMB EXPRESS
|BARAUNI JN (BJU) - AMBALA CANT JN (UMB)
|5:02
|PHEPHNA JN [PEP]
|AUNRIHAR JN. [ARJ]
|15001 MFP DDN EXP
|MUZAFFARPUR JN (MFP) - DEHRADUN (DDN)
|14:00
|MUZAFFARPUR JN [MFP]
|SAGAULI JN [SGL]
|15159 CPR DURG EXP
|CHHAPRA (CPR) - DURG (DURG)
|7:10
|PHEPHNA JN [PEP]
|AUNRIHAR JN. [ARJ]
|15231 BJU - GONDIA EXPRESS
|BARAUNI JN (BJU) - GONDIA JN (G)
|10:05
|PHEPHNA JN [PEP]
|AUNRIHAR JN. [ARJ]
|15268 LTT-RXL ANTYODAY EXP
|LOKMANYATILAK (LTT) - RAXAUL JN (RXL)
|16:40
|MUZAFFARPUR JN [MFP]
|RAXAUL JN [RXL]
|18519 VSKP-LTT EXP
|VISAKHAPATNAM (VSKP) - LOKMANYATILAK (LTT)
|23:20
|VIJAYAWADA JN [BZA]
|PGDP [PGDP]
|18520 LTT-VSKP SPECIAL
|LOKMANYATILAK (LTT) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|6:55
|PGDP [PGDP]
|VIJAYAWADA JN [BZA]
|19037 AVADH EXPRESS
|BANDRA TERMINUS (BDTS) - BARAUNI JN (BJU)
|22:00
|SAGAULI JN [SGL]
|MUZAFFARPUR JN [MFP]
|19038 AVADH EXPRESS
|BARAUNI JN (BJU) - BANDRA TERMINUS (BDTS)
|7:20
|MUZAFFARPUR JN [MFP]
|SAGAULI JN [SGL]
|19270 MFP - PBR EXP
|MUZAFFARPUR JN (MFP) - PORBANDAR (PBR)
|15:15
|MUZAFFARPUR JN [MFP]
|SAGAULI JN [SGL]
|20504 RAJDHANI EXPRESS
|NEW DELHI (NDLS) - DIBRUGARH (DBRG)
|11:25
|AUNRIHAR JN. [ARJ]
|PHEPHNA JN [PEP]
|20809 SBP-NED S F
|SAMBALPUR (SBP) - NANDED (NED)
|10:50
|NIDADAVOLU JN [NDD]
|PGDP [PGDP]
|20810 NED-SBP SF EXP
|NANDED (NED) - SAMBALPUR (SBP)
|16:35
|PGDP [PGDP]
|VIJAYAWADA NORTH EAS [VNEC]
|22815 BSP ERS SF EXP
|BILASPUR JN. (BSP) - ERNAKULAM JN (ERS)
|8:15
|IRUGUR [IGU]
|PODANUR JN [PTJ]
How to check if your train is cancelled or not?
Train cancellation is not a new thing for Indian Railways passengers. However, it is important to know whether your train is cancelled, partially cancelled, rescheduled or diverted. Here are the steps you can follow.
- Visit the official website of IRCTC or search NTES on a search engine.
- After accessing the website, check out the option of the exceptional train on the top right corner of the website.
- Select the cancelled, partially cancelled, rescheduled or diverted trains separately.
- Check whether your train has made it to the list or not.
(Written by Zuhair Zaidi)
Business Standard has always strived hard to provide up-to-date information and commentary on developments that are of interest to you and have wider political and economic implications for the country and the world. Your encouragement and constant feedback on how to improve our offering have only made our resolve and commitment to these ideals stronger. Even during these difficult times arising out of Covid-19, we continue to remain committed to keeping you informed and updated with credible news, authoritative views and incisive commentary on topical issues of relevance.
We, however, have a request.
As we battle the economic impact of the pandemic, we need your support even more, so that we can continue to offer you more quality content. Our subscription model has seen an encouraging response from many of you, who have subscribed to our online content. More subscription to our online content can only help us achieve the goals of offering you even better and more relevant content. We believe in free, fair and credible journalism. Your support through more subscriptions can help us practise the journalism to which we are committed.
Support quality journalism and subscribe to Business Standard.
Digital Editor
First Published: Mon, September 12 2022. 10:15 IST