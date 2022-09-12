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Assam govt to close around 300,000 petty crime cases for less judicial load
Business Standard

IRCTC cancels 205 trains today: Check your train status for Sept 12 here

Indian Railways cancelled 205 trains on Monday, September 12. Read this report to learn how to check your train's cancellation or rescheduling and the list of affected trains today

Topics
Indian Railways | IRCTC | Rail Trains

BS Trends  |  New Delhi 

With the ports shuttered in Ukraine, small amounts of corn are creakily winding their way westward by rail. Photographer: Christopher Occhicone/Bloomberg
Representative image

According to the official sources of the Indian Railways Catering and Tourism Corporation (IRCTC), Indian Railways cancelled a total of 205 trains on Monday, September 12. A sum of 351 trains has been affected today, which includes 205 cancelled, 39 source-change, 39 short-terminated, 20 rescheduled and 48 diverted trains.


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It is common to have train cancellations, rescheduling and diversions in India. Sometimes, it occurs due to climatic problems, while operational and maintenance issues also play a key role.

Here is the list of source-change trains, rescheduled trains and diverted trains on Monday, September 12.


List of source-changed trains

Train Source-Destination Start Time Cancel From Cancel To
03328 GMO-SNDT PASSENGER SPL NSC BOSE J GOMO (GMO) - SINDRI TOWN (SNDT) 16:35 NSC BOSE J GOMO [GMO] DHANBAD JN [DHN]
04042 FN-DEE SPL FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE) 16:15 FARUKHNAGAR [FN] GARHI HARSARU [GHH]
04399 JJJ - JUC EXP SPL JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC) 5:00 JAIJON DOABA [JJJ] N S DOABA JN [NSS]
05094 STP-GKP UNRESERVED MEX GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP) 18:05 GONDA JN [GD] MANKAPUR JN [MUR]
05257 MFP-NKE MEMU PASS SPL MUZAFFARPUR JN (MFP) - NARKATIAGANJ JN (NKE) 12:20 MUZAFFARPUR JN [MFP] PIPRA [PPA]
05259 MFP-NKE MEMU PASS SPL MUZAFFARPUR JN (MFP) - NARKATIAGANJ JN (NKE) 15:35 MUZAFFARPUR JN [MFP] JIWDHARA [JDR]
05261 MFP-RXL MEMU PASS SPL MUZAFFARPUR JN (MFP) - RAXAUL JN (RXL) 8:35 MUZAFFARPUR JN [MFP] PIPRA [PPA]
05287 MFP-RXL MEMU PASS SPL MUZAFFARPUR JN (MFP) - RAXAUL JN (RXL) 18:35 MUZAFFARPUR JN [MFP] PIPRA [PPA]
05331 KGM-MB SPL EXP KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) 7:25 KATHGODAM [KGM] LALKUA JN. [LKU]
05364 KGM-MB SPL EXP KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) 15:45 KATHGODAM [KGM] LALKUA JN. [LKU]
05448 GD-GKP UR SPL GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP) 15:45 GONDA JN [GD] SUBHAGPUR [SUBR]
06459 CBE-SRR EXP SPL COIMBATORE JN (CBE) - SHORANUR JN (SRR) 16:30 COIMBATORE JN [CBE] PODANUR JN [PTJ]
06830 MNM-TPJ DEMU EXP SPL MANAMADURAI JN (MNM) - TIRUCHCHIRAPPALLI JN. (TPJ) 14:15 MANAMADURAI JN [MNM] SIVAGANGA [SVGA]
06979 JJJ-JUC MEXP SPL JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC) 17:50 JAIJON DOABA [JJJ] N S DOABA JN [NSS]
07756 BZA-DKJ PUSH PULL VIJAYAWADA JN (BZA) - DORNAKAL JN (DKJ) 18:20 VIJAYAWADA JN [BZA] KHAMMAM [KMT]
07979 BZA-BDCR VIJAYAWADA JN (BZA) - BHADRACHALAM RD (BDCR) 7:50 VIJAYAWADA JN [BZA] KHAMMAM [KMT]
08263 TIG-BSP PAS SPL TITLAGARH (TIG) - BILASPUR JN. (BSP) 9:30 TITLAGARH [TIG] SAMBALPUR [SBP]
08527 R-VSKP SPECIAL RAIPUR JN (R) - VISAKHAPATNAM (VSKP) 5:30 RAIPUR JN [R] MAHASAMUND [MSMD]
08745 GAD- R MEMU SPL GEVRA-ROAD (GAD) - RAIPUR JN (R) 6:30 GEVRA-ROAD [GAD] KORBA [KRBA]
09522 SMNH RJT PASS SPECIAL SOMNATH (SMNH) - RAJKOT JN (RJT) 4:35 SOMNATH [SMNH] VERAVAL [VRL]
11465 SMNH-JBP EXP SOMNATH (SMNH) - JABALPUR (JBP) 9:50 SOMNATH [SMNH] VERAVAL [VRL]
12238 JAT-BSB SUF JAMMU TAWI (JAT) - VARANASI (BSB) 14:00 JAMMU TAWI [JAT] PATHANKOT CANTT [PTKC]
13122 GCT KOAA EXP GHAZIPUR CITY (GCT) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA) 13:55 GHAZIPUR CITY [GCT] BALLIA [BUI]
17201 GNT-SC GOLCONDA EXP GUNTUR JN (GNT) - SECUNDERABAD JN (SC) 6:00 GUNTUR JN [GNT] MADHIRA [MDR]
18102 JAT TATA EXP JAMMU TAWI (JAT) - TATANAGAR JN (TATA) 14:20 JAMMU TAWI [JAT] AMRITSAR JN [ASR]
18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP GEVRA-ROAD (GAD) - ITWARI (ITR) 18:05 GEVRA-ROAD [GAD] KORBA [KRBA]
18426 DURG - PURI EXP DURG (DURG) - PURI (PURI) 16:10 DURG [DURG] MAHASAMUND [MSMD]
18513 KRDL-VSKP EXP KIRANDUL (KRDL) - VISAKHAPATNAM (VSKP) 15:00 KIRANDUL [KRDL] DANTE WARA [DWZ]
19108 UHP - BVC EXPRESS UDHAMPUR (UHP) - BHAVNAGAR TRMUS (BVC) 22:05 UDHAMPUR [UHP] JALANDHAR CITY [JUC]
19120 SMNH - ADI EXPRESS SOMNATH (SMNH) - AHMEDABAD JN (ADI) 6:35 SOMNATH [SMNH] VERAVAL [VRL]
19208 SMNH-PBR EXPRESS SOMNATH (SMNH) - PORBANDAR (PBR) 14:40 SOMNATH [SMNH] VERAVAL [VRL]
19224 JAT - ADI EXP JAMMU TAWI (JAT) - AHMEDABAD JN (ADI) 7:50 JAMMU TAWI [JAT] PATHANKOT [PTK]
19226 JAT - JU EXPRESS JAMMU TAWI (JAT) - JODHPUR JN (JU) 21:00 JAMMU TAWI [JAT] PATHANKOT [PTK]
19251 SMNH OKHA EXPRESS SOMNATH (SMNH) - OKHA (OKHA) 22:50 SOMNATH [SMNH] VERAVAL [VRL]
19327 RTM-UDZ EXPRESS RATLAM JN (RTM) - UDAIPUR CITY (UDZ) 16:45 RATLAM JN [RTM] CHITTAURGARH JN. [COR]
19815 MDS-KOTA EXPRESS MANDASOR (MDS) - KOTA JN (KOTA) 11:35 MANDASOR [MDS] CHITTAURGARH JN. [COR]
19817 HALDIGHATI EXPRESS RATLAM JN (RTM) - AGRA FORT (AF) 8:45 RATLAM JN [RTM] CHITTAURGARH JN. [COR]
22419 GCT-ANVT SUHAILDEVEXP GHAZIPUR CITY (GCT) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) 17:20 GHAZIPUR CITY [GCT] AUNRIHAR JN. [ARJ]
31152 BWN-SDAH LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - SEALDAH (SDAH) 14:40 BARDDHAMAN [BWN] BANDEL JN [BDC]


List of rescheduled trains

Train Source-Destination Start Time Rescheduled Date Delay
04133 CNB FBD PASSENGER KANPUR CENTRAL (CNB) - FARRUKHABAD (FBD) 9/12/2022 13:10 9/12/2022 15:45 2:35
05096 GKP-NKE UNRESERVED EXP GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE) 9/12/2022 6:55 9/12/2022 8:10 1:15
05835 NMH-UDZ PASSENGER MANDASOR (MDS) - UDAIPUR CITY (UDZ) 9/12/2022 5:25 9/12/2022 5:55 0:30
06652 RMM-MDU EXP SPL RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU) 9/12/2022 11:00 9/12/2022 13:30 2:30
06653 MDU-RMM EXP SPL MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM) 9/12/2022 12:30 9/12/2022 13:10 0:40
09452 BGP - GIMB H SPL BHAGALPUR (BGP) - GANDHIDHAM BG (GIMB) 9/12/2022 5:00 9/12/2022 10:00 5:00
12476 SARVODAYA EXP SHRI MATA VAISHNO DEVI KATRA (SVDK) - HAPA (HAPA) 9/12/2022 9:55 9/12/2022 10:55 1:00
12609 MAS-MYS SF EXPRESS PURATCHI THALAIVAR DR. M.G.RAMACHANDRAN CENTRAL RA (MAS) - MYSORE JN (MYS) 9/12/2022 13:35 9/12/2022 14:05 0:30
12808 NZM-VSKP SAMTA EXP HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM) - VISAKHAPATNAM (VSKP) 9/12/2022 7:00 9/12/2022 12:00 5:00
12856 ITR BSP INTERCITY EXP ITWARI (ITR) - BILASPUR JN. (BSP) 9/12/2022 6:15 9/12/2022 11:15 5:00
12994 PURI GIMB SF SPL PURI (PURI) - GANDHIDHAM BG (GIMB) 9/12/2022 20:00 9/13/2022 1:00 5:00
17480 TPTY-PURI EXP TIRUPATI (TPTY) - PURI (PURI) 9/12/2022 10:50 9/12/2022 15:20 4:30
18036 HTE KGP EXP HATIA (HTE) - KHARAGPUR JN (KGP) 9/12/2022 9:20 9/12/2022 12:10 2:50
18478 YNRK-PURI EXPRESS YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) - PURI (PURI) 9/12/2022 5:35 9/12/2022 7:15 1:40
18518 VSKP-KORBA EXP VISAKHAPATNAM (VSKP) - KORBA (KRBA) 9/12/2022 21:05 9/13/2022 2:05 5:00
20821 PUNE-SRC HUMSAFAR EXP PUNE JN (PUNE) - SANTRAGACHI JN (SRC) 9/12/2022 10:40 9/12/2022 17:25 6:45
20823 PURI-AII S F PURI (PURI) - AJMER JN (AII) 9/12/2022 23:05 9/13/2022 4:05 5:00
22163 BPL-KURJ MAHAMANA SF BHOPAL (BPL) - KHAJURAHO (KURJ) 9/12/2022 6:30 9/12/2022 8:00 1:30
22423 GKP-ASR SUPERFAST EXP GORAKHPUR (GKP) - AMRITSAR JN (ASR) 9/12/2022 10:45 9/12/2022 12:15 1:30
22637 MAS-MAQ SF EXP PURATCHI THALAIVAR DR. M.G.RAMACHANDRAN CENTRAL RA (MAS) - MANGALORE CENTRAL (MAQ) 9/12/2022 13:15 9/12/2022 13:55 0:40


List of diverted trains

Train Source-Destination Start Time Divert From Divert to
02563 BJU-NDLS CLONE SPL BARAUNI JN (BJU) - NEW DELHI (NDLS) 7:40 MANKAPUR JN [MUR] BARABANKI JN [BBK]
02564 NDLS-BJU CLONE SPL NEW DELHI (NDLS) - BARAUNI JN (BJU) 17:55 BARABANKI JN [BBK] MANKAPUR JN [MUR]
02569 DBG-NDLS CLONE SPL DARBHANGA JN (DBG) - NEW DELHI (NDLS) 6:30 MANKAPUR JN [MUR] BARABANKI JN [BBK]
02570 NDLS-DBG CLONE SPL NEW DELHI (NDLS) - DARBHANGA JN (DBG) 12:15 BARABANKI JN [BBK] MANKAPUR JN [MUR]
03111 SDAH RPH MEMU PGR SPL SEALDAH (SDAH) - RAMPUR HAT (RPH) 12:05 BANDEL JN [BDC] AHAMADPUR JN. [AMP]
03112 RPH SDAH MEMU PGR SPL RAMPUR HAT (RPH) - SEALDAH (SDAH) 13:15 AHAMADPUR JN. [AMP] BANDEL JN [BDC]
04444 NDLS-GZB MEX SPL NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB) 9:55 NEW DELHI [NDLS] GHAZIABAD [GZB]
04913 PWL-GZB 12CAR MEX SPL PALWAL (PWL) - GHAZIABAD (GZB) 8:05 NEW DELHI [NDLS] GHAZIABAD [GZB]
04950 NDLS-GZB EXP SPL NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB) 9:35 NEW DELHI [NDLS] GHAZIABAD [GZB]
05135 CPR-ARJ EXP SPL CHHAPRA (CPR) - AUNRIHAR JN. (ARJ) 7:55 PHEPHNA JN [PEP] AUNRIHAR JN. [ARJ]
05136 ARJ-CPR EXP SPL AUNRIHAR JN. (ARJ) - CHHAPRA (CPR) 14:20 AUNRIHAR JN. [ARJ] PHEPHNA JN [PEP]
07607 PAU-TPTY HOLIDAY SPL PURNA JN (PAU) - TIRUPATI (TPTY) 12:45 SECUNDERABAD JN [SC] RENIGUNTA JN [RU]
09065 ST - CPR SPL CLONE TRAIN SURAT (ST) - CHHAPRA (CPR) 8:30 AUNRIHAR JN. [ARJ] PHEPHNA JN [PEP]
09452 BGP - GIMB H SPL BHAGALPUR (BGP) - GANDHIDHAM BG (GIMB) 5:00 MANKAPUR JN [MUR] BARABANKI JN [BBK]
12537 MFP-BSBS BABUDHAM SUF EXP MUZAFFARPUR JN (MFP) - BANARAS (BSBS) 19:35 MUZAFFARPUR JN [MFP] SAGAULI JN [SGL]
12538 BSBS MFP BAPUDHAM SUP BANARAS (BSBS) - MUZAFFARPUR JN (MFP) 7:25 SAGAULI JN [SGL] MUZAFFARPUR JN [MFP]
12557 MFP-ANVT SAPTKRANTI EXP MUZAFFARPUR JN (MFP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) 11:35 MUZAFFARPUR JN [MFP] SAGAULI JN [SGL]
12558 ANVT-MFP SAPTKRANTI EXP ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - MUZAFFARPUR JN (MFP) 14:50 SAGAULI JN [SGL] MUZAFFARPUR JN [MFP]
12562 SWANTRATA SENANI EXPRESS NEW DELHI (NDLS) - JAYNAGAR (JYG) 21:15 AUNRIHAR JN. [ARJ] PHEPHNA JN [PEP]
12738 LPI-COA GOWTAMI EXP LINGAMPALLI (LPI) - KAKINADA PORT (COA) 20:30 KONDAPALLI [KI] VIJAYAWADA NORTH EAS [VNEC]
12739 VSKP-SC GARIBRATH EXP VISAKHAPATNAM (VSKP) - SECUNDERABAD JN (SC) 20:40 VIJAYAWADA JN [BZA] PGDP [PGDP]
12740 SC-VSKP GARIBRATH EXP SECUNDERABAD JN (SC) - VISAKHAPATNAM (VSKP) 20:30 PGDP [PGDP] VIJAYAWADA JN [BZA]
12776 LPI-CCT COCANADA EXP LINGAMPALLI (LPI) - KAKINADA TOWN (CCT) 19:00 PGDP [PGDP] GUDIVADA JN [GDV]
12787 NS-NSL EXP NARASAPUR (NS) - NAGARSOL (NSL) 11:05 VIJAYAWADA JN [BZA] PGDP [PGDP]
12844 ADI-PURI S F EXP AHMEDABAD JN (ADI) - PURI (PURI) 19:00 RAIPUR JN [R] VIZIANAGRAM JN [VZM]
12862 KCG-VSKP S F KACHEGUDA (KCG) - VISAKHAPATNAM (VSKP) 18:20 KONDAPALLI [KI] VIJAYAWADA NORTH EAS [VNEC]
13015 HWH-JMP KAVIGURU EXP HOWRAH JN (HWH) - JAMALPUR JN (JMP) 10:40 BANDEL JN [BDC] AHAMADPUR JN. [AMP]
13016 JMP-HWH KAVIGURU EXP JAMALPUR JN (JMP) - HOWRAH JN (HWH) 4:25 AHAMADPUR JN. [AMP] BANDEL JN [BDC]
13018 AZ HWH GANADEVTA EXP AZIMGANJ JN (AZ) - HOWRAH JN (HWH) 15:40 AZIMGANJ JN [AZ] BANDEL JN [BDC]
13021 HWH RXL MITHILA EXP HOWRAH JN (HWH) - RAXAUL JN (RXL) 15:45 MUZAFFARPUR JN [MFP] RAXAUL JN [RXL]
13022 RXL HWH MITHILA EXP RAXAUL JN (RXL) - HOWRAH JN (HWH) 10:00 RAXAUL JN [RXL] MUZAFFARPUR JN [MFP]
13053 HWH RDP KULIK EXP HOWRAH JN (HWH) - RADHIKAPUR (RDP) 8:35 BANDEL JN [BDC] NEW FARAKKA JN [NFK]
13162 BLGT-KOAA EXP BALURGHAT (BLGT) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA) 5:30 NEW FARAKKA JN [NFK] DUM DUM [DDJ]
13176 SCL SDAH KANCHACNJUNGHA E SILCHAR (SCL) - SEALDAH (SDAH) 11:10 NEW FARAKKA JN [NFK] DUM DUM [DDJ]
14523 MFP-UMB EXPRESS BARAUNI JN (BJU) - AMBALA CANT JN (UMB) 5:02 PHEPHNA JN [PEP] AUNRIHAR JN. [ARJ]
15001 MFP DDN EXP MUZAFFARPUR JN (MFP) - DEHRADUN (DDN) 14:00 MUZAFFARPUR JN [MFP] SAGAULI JN [SGL]
15159 CPR DURG EXP CHHAPRA (CPR) - DURG (DURG) 7:10 PHEPHNA JN [PEP] AUNRIHAR JN. [ARJ]
15231 BJU - GONDIA EXPRESS BARAUNI JN (BJU) - GONDIA JN (G) 10:05 PHEPHNA JN [PEP] AUNRIHAR JN. [ARJ]
15268 LTT-RXL ANTYODAY EXP LOKMANYATILAK (LTT) - RAXAUL JN (RXL) 16:40 MUZAFFARPUR JN [MFP] RAXAUL JN [RXL]
18519 VSKP-LTT EXP VISAKHAPATNAM (VSKP) - LOKMANYATILAK (LTT) 23:20 VIJAYAWADA JN [BZA] PGDP [PGDP]
18520 LTT-VSKP SPECIAL LOKMANYATILAK (LTT) - VISAKHAPATNAM (VSKP) 6:55 PGDP [PGDP] VIJAYAWADA JN [BZA]
19037 AVADH EXPRESS BANDRA TERMINUS (BDTS) - BARAUNI JN (BJU) 22:00 SAGAULI JN [SGL] MUZAFFARPUR JN [MFP]
19038 AVADH EXPRESS BARAUNI JN (BJU) - BANDRA TERMINUS (BDTS) 7:20 MUZAFFARPUR JN [MFP] SAGAULI JN [SGL]
19270 MFP - PBR EXP MUZAFFARPUR JN (MFP) - PORBANDAR (PBR) 15:15 MUZAFFARPUR JN [MFP] SAGAULI JN [SGL]
20504 RAJDHANI EXPRESS NEW DELHI (NDLS) - DIBRUGARH (DBRG) 11:25 AUNRIHAR JN. [ARJ] PHEPHNA JN [PEP]
20809 SBP-NED S F SAMBALPUR (SBP) - NANDED (NED) 10:50 NIDADAVOLU JN [NDD] PGDP [PGDP]
20810 NED-SBP SF EXP NANDED (NED) - SAMBALPUR (SBP) 16:35 PGDP [PGDP] VIJAYAWADA NORTH EAS [VNEC]
22815 BSP ERS SF EXP BILASPUR JN. (BSP) - ERNAKULAM JN (ERS) 8:15 IRUGUR [IGU] PODANUR JN [PTJ]


How to check if your train is cancelled or not?


Train cancellation is not a new thing for Indian Railways passengers. However, it is important to know whether your train is cancelled, partially cancelled, rescheduled or diverted. Here are the steps you can follow.

  1. Visit the official website of IRCTC or search NTES on a search engine.
  2. After accessing the website, check out the option of the exceptional train on the top right corner of the website.
  3. Select the cancelled, partially cancelled, rescheduled or diverted trains separately.
  4. Check whether your train has made it to the list or not.

(Written by Zuhair Zaidi)
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Digital Editor

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First Published: Mon, September 12 2022. 10:15 IST

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