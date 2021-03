West Bengal Election 2021: Full list of BJP candidates constituency-wise

The Bharatiya Janata Party (BJP) has released its list of candidates for the upcoming West Bengal Legislative West Bengal goes to the polls in eight phases — to be held on March 27, April 1, April 6, April 10, April 17, April 22, April 26 and April 29. The results for election to the 294-seat Assembly will be declared on May 2.

The BJP has around 20 turncoats and fielding party heavyweights Mukul Roy and Rahul Sinha.

The state is set to see an intense battle between Trinamool Congress (TMC) supremo and her former aide Suvendu Adhikari, who recently switched over to the BJP.

The BJP left Baghmundi in Purulia district to its ally All Jharkhand Students Union (AJSU). Former TMC leader Rajib Banerjee, who also joined the BJP recently, will contest the election from Domjur. Economist Ashok Lahiri has been fielded from the Alipurduar seat.

Rabindranath Bhattacharya will fight from Singur, Swapan Dasgupta from Tarakeswar, Nishit Pramanik from Dinhata and Union minister Babul Supriyo from Tollygunge.

BJP has also said that actor-turned-politician Locket Chatterjee will contest the polls from Chunchura and Anjana Basu from Sonarpur South. Indranil Das will contest from Kasba and actor Tanushree Chakraborty from Howrah Shyampur.

BJP has so far announced candidates for 280 seats. Here's the full list of BJP candidates for West Bengal Assembly seats that go to the polls in coming weeks:

Phase 1

Patashpur: Ambujaksha Mahanti

Kanthi Uttar: Sunita Singha

Bhagabanpur: Rabindranath Maity

Khejuri (SC): Santanu Pramanik

Kanthi Dakshin: Arup Kumar Das

Ramnagar: Swadesh Ranjan Nayak

Egra: Arup Das

Dantan: Sakti Pada Nayak

Nayagram (ST): Bakul Murmu

Gopiballavpur: Sanjit Mahato

Jhargram: Sukhmoy Satpati

Keshiary (ST): Sonali Murmu

Kharagpur: Tapan Bhuiya

Garbeta: Madan Ruidas

Salboni: Rajib Kundu

Medinipur: Shamit Dash

Binpur (ST): Palan Saren

Bandwan (ST): Parsi Murmu

Balarampur: Baneswar Mahato

Baghmundi: Seat Left for Ally AJSU

Joypur: Narahari Mahato

Purulia: Sudip Mukharjee

Manbazar (ST): Gouri Singh Sardar

Kashipur: Kamalakanta Hansda

Para (SC): Nadia Chand Bauri

Raghunathpur (SC): Bivekananda Bauri

Saltora (SC): Chandana Bauri

Chhatna: Satyanarayan Mukherjee

Ranibandh (ST): Shri Khudiram Tudu

Raipur (ST): Sudhangsu Hansda

Phase 2

Gosaba (SC): Chitta (Barun) Pramanik

Patharpratima: Ashit Haldar

Kakdwip: Deepankar Jana

Sagar: Bikash Kamila

Tamluk: Harekrishna Bera

Panskura Purab: Debabrata Patnayak

Panskura Paschim: Shintu Senapati

Moyna: Ashok Dinda (Cricketer)

Nandakumar: Nilanjan Adhikari

Mahishadal: Biswanath Banarjee

Haldia (SC): Tapashi Mondal

Nandigram: Suvendu Adhikari

Chandipur: Pulak Kanti Guriya

Narayangarh: Ramprasad Giri

Sabang: Amulya Maity

Pingla: Antara Bhattacharya

Debra: Bharati Ghosh

Daspur: Prashanth Bera

Ghatal (SC): Shital Kapat

Chandrakona (SC): Shibram Das

Keshpur (SC): Pritish Ranjan Kuar

Taldangra: Shyamal Kumar Sarkar

Bankura: Niladri Sekhar Dana

Onda: Amar Sakha

Bishnupur: Tanmoy Ghosh

Katulpur (SC): Harkali Patihar

Indus (SC): Nirmal Dhara

Sonamukhi (SC): Dibakar Ghourmi

Kharagpur Sadar: Hiranmoy Chattopadhyaya

Barjora: Supriti Chatterji

Phase 3

Basanti (SC): Ramesh Maji

Kultali (SC): Mintu Haldar

Kulpi: Pranab Malik

Raidighi: Shantanu Bapuli

Mandirbazar: Dilip Jatuwa

Joynagar Paschim (SC): Arnab Roy

Canning Purba: Kalipada Naskar

Baruipur Paschim: Debapam Chaatopadhyay

Magrahat Purba (SC): Chandan Naskar

Magrahat Pachim: Manash Saha

Diamond Harbour: Dipak Halder

Satgachhia: Chandan Paul Das

BIshnupur (SC): Agnishwar Naskar

Uluberia Uttar (SC): Chiran Bera

Shyampur: Tanushree Chakraborty

Bagnan: Anupam Mallik

Amta: Debtanu Bhattacharya

Udaynarayanpur: Sumit Ranjan Karar

Jangipara: Debjit Sarkar

Haripal: Samiran Mitra

Dhanekhali (SC): Tushar Majumdar

Tarakeswar: Swapan Das Gupta

Pursurah: Biman Ghosh

Arambagh (SC): Madhusudhan Bag

Goghat (SC): Biswanath Karak

Khanakul: Susanta Ghosh

Phase 4

Mekliganj (SC): Dadhiram Ray

Mathabhanga (SC): Sushil Barman

Coochbehar Uttar (SC): Sukumar Roy

Sitalkuchi (SC): Baren Chandra Barman

Sitai (SC): Sipak Kumar Roy

Dinhata: Nishit Pramanik

Tufanganj: Maloti Rava Roy

Kumargram (ST): Manoj Oraon

Kalchini: Bishal Lama

Alipurduars: Ashoke Lahiri

Madarihat (ST): Manoj Tigga

Sonarpur Dakshin: Anjana Basu

Bhangar: Soumi Hati

Kasba: Indranil Khan

Jadavpur: Rinku Naskar

Tollyganj: Babul Suprio

Behala Purba: Payal Sarkar

Maheshtala: Umesh Das

Budge Budge: Tarun Adak

Metiaburuz: Ramji Prasad

Howrah Uttar: Umesh Roy

Howrah Madhya: Sanjay Singh

Howrah Dakshin: Rantideb Sengupta

Sankrail (SC): Prabakar Pandit

Panchla: Mohit Ghanti

Uluberia Purba: Pratyush Mondal

Domjur: Rajib Banerjee

Uttarpara: Prabir Ghoshal

Sreerampur: Kabir Sankar Bose

Champdani: Dilip Singh

Singur: Rabindra Nath Bhattacharya

Chandannagar: Deepanjan Ghuha

Chunchura: Locket Chatterjee

Balaghat (SC): Subhas Chandra Haldar

Pandua: Partha Sharma

Chanditala: Yash Dasgupta

Phase-5

Dhupguri (SC):: Bishnu Pada Roy

Maynaguri (SC): Koushik Roy

Jalpaiguri (SC): Sujit Singha

Rajganj (SC): Supen Roy

Dabgram-Phulbari: Sikha Chatterjee

Mal (SC): Mahesh Bagey

Nagarkata (ST): Puna Bhengra

Matigara-Naxalbari (SC): Anandamoy Barman

Siliguri: Shankar Ghosh

Phansidewa (ST): Durga Murmu

Santipur: Jagannath Sarkar

Ranaghat Uttar Paschim: Partha Sarathi Chatterjee

Krishnaganj (SC): Asish Kumar Biswas

Ranaghat Uttar Purba (SC): Ashim Biswas

Ranaghat Dakshin (SC): Mukul Mani Adhikari

Chakdaha: Bankim Chandra Ghosh

Kalyani (SC): Ambika Roy

Haringhata (SC): Ashim Sarkar (Folk Singer):

Panihati: Sanmoy Bandhapadhyay

Kamarhati: Anindya Banerjee

Baranagar: Parno Maitra

Dum Dum: Bimal Shankar Nanda

Rajarhat: New Town Bhaskar Roy

Bidhannagar: Sabyasachi Dutta

Rajarhat: Gopalpur Samik Bhattacharya

Madhyamgram: Rajashree Rajbanshi

Barasat: Shankar Chaterjee

Deganga: Dipika Chatterjee

Haroa: Rajendra Saha

Minakhan (SC): Jayanta Mondal

Sandeshkhali (ST): Bhaskar Sardar

Basirhat Dakshin: Taraknath Ghosh

Basirhat Uttar: Narayan Mondol

Hingalganj (SC): Nimai Das

Khandaghosh (SC): Bijan Mondol

Burdwan Dakshin: Sandip Nandi

Raina (SC): Manik Roy

Jamalpur (SC): Balaram Bapari

Monteswar Saikat Panja

Kalna (SC): Biswajit Kundu

Memari: Bhismadeb Bhattacharya

Burdwan Uttar (SC): Radhakanta Roy

Phase - 6

Chopra: Shahin Aktar

Islampur: Saumya Roop Mandal

Goalpokhar: Gulam Sarwar

Chakulia: Sachin Prasad

Hemtabad (SC): Chandima Roy

Kaliaganj (SC): Soumen Roy

Raiganj: Krishna Kalyani

Karimpur: Samarendra Nath Ghosh

Tehatta: Ashutosh Paul

Palashipara: Bibash Chandra Mondal

Kaliganj: Abhijit Ghosh

Nakashipara: Shantanu Deb

Chapra: Kalyan Kumar Nandi

Krishnanagar Uttar: Mukul Roy

Nabadwip: Siddartha Naskar

Krishnanagar Dakshin: Mahadev Sarkar

Bangaon Dakshin (SC): Swapan Majumdar

Swarupnagar (SC): Brindaban Sarkar

Baduria: Sukalyan Baidya

Habra: Rahul Sinha

Ashoknagar: Tanuja Chakraborty

Bijpur: Shubrangshu Roy

Naihati: Falguni Patra

Bhatpara: Praban Singh

Jagatdal: Arindam Bhattacharya

Noapara: Sunil Singh

Barrackpur: Chandramani SHukla

Khardaha: Shilbhadra Dutta

Dum Dum Uttar: Archana Majumdar

Bhatar: Mahendra Konar

Purbasthali Dakshin: Rajib kumar Bhoumik

Katwa: Shyama Majumdar

Ketulgra:m Mathura Ghosh

Mangalkot: Rana pratap Goswami

Ausgram (SC): Kalita Majhi

Galsi (SC): Tapan Bagdi

Phase- 7

Kushmandi (SC): Ranjit Kr Roy

Kumarganj: Manas Sarkar

Tapan (ST): Budhrai Tudu

Gangarampur (SC): Satyendra nath Roy

Harirampur (SC): Nilanjan Roy

Habibpur (ST): Joel Murmu

Gazole (SC): Chinmoy Deb Barman