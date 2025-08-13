Wednesday, August 13, 2025 | 01:34 PM ISTहिंदी में पढें
CPL 2025 full schedule, teams, squads, live streaming and telecast

Check the full schedule and live telecast details for the Carribean Premier League 2025 here.

Shashwat Nishant New Delhi
7 min read Last Updated : Aug 13 2025 | 1:31 PM IST

Listen to This Article

The Caribbean Premier League (CPL) 2025 is set to begin on August 15 (according to IST), with matches being held across seven venues in six Caribbean nations. The tournament will kick off at Warner Park in St Kitts, where St Kitts and Nevis Patriots will face off against the Antigua and Barbuda Falcons in the opening clash.
 
This year’s CPL will feature six teams:
 
  • Antigua and Barbuda Falcons
  • St Kitts and Nevis Patriots
  • Trinbago Knight Riders
  • Saint Lucia Kings
  • Barbados Royals
  • Guyana Amazon Warriors
 
A total of 34 matches will be played, including Eliminator, Qualifier 1, Qualifier 2, and the Final. The top four teams from the league stage will advance to the knockout rounds. Most matches are scheduled for a 4:30 AM IST start, while knockout fixtures will begin at 5:30 AM IST. 
 
Date Match Venue Time (Local / IST)
Aug 14, 2025 St Kitts & Nevis Patriots vs Antigua & Barbuda Falcons Warner Park, St Kitts 7:00 PM / 4:30 AM IST (Aug 15)
Aug 15, 2025 St Kitts & Nevis Patriots vs Guyana Amazon Warriors Warner Park, St Kitts 7:00 PM / 4:30 AM IST (Aug 16)
Aug 16, 2025 Antigua & Barbuda Falcons vs Barbados Royals Sir Vivian Richards Stadium, Antigua 7:00 PM / 4:30 AM IST (Aug 17)
Aug 17, 2025 SKN Patriots vs TKR Warner Park, St Kitts 11:00 AM / 8:30 PM IST
Aug 17, 2025 AB Falcons vs Saint Lucia Kings Sir Vivian Richards Stadium, Antigua 7:00 PM / 4:30 AM IST (Aug 18)
Aug 19, 2025 SKN Patriots vs Saint Lucia Kings Warner Park, St Kitts 7:00 PM / 4:30 AM IST (Aug 20)
Aug 20, 2025 AB Falcons vs TKR Sir Vivian Richards Stadium, Antigua 7:00 PM / 4:30 AM IST (Aug 21)
Aug 21, 2025 SKN Patriots vs Barbados Royals Warner Park, St Kitts 7:00 PM / 4:30 AM IST (Aug 22)
Aug 22, 2025 AB Falcons vs Guyana Amazon Warriors Sir Vivian Richards Stadium, Antigua 7:00 PM / 4:30 AM IST (Aug 23)
Aug 23, 2025 Saint Lucia Kings vs TKR Daren Sammy Stadium, St Lucia 7:00 PM / 4:30 AM IST (Aug 24)
Aug 24, 2025 Antigua & Barbuda Falcons vs St Kitts & Nevis Patriots Sir Vivian Richards Stadium, Antigua 11:00:00/ 8:30 PM (Aug 24)
Aug 24, 2025 Saint Lucia Kings vs Barbados Royals Daren Sammy National Cricket Stadium, St Lucia 19:00:00/ 4:30 AM (Aug 25)
Aug 26, 2025 Saint Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors Daren Sammy National Cricket Stadium, St Lucia 19:00:00/ 4:30 AM (Aug 27)
Aug 27, 2025 Trinbago Knight Riders vs Antigua & Barbuda Falcons Brian Lara Stadium, Trinidad 19:00:00/ 4:30 AM (Aug 2
Aug 28, 2025 Saint Lucia Kings vs St Kitts & Nevis Patriots Daren Sammy National Cricket Stadium, St Lucia 19:00:00/ 4:30 AM (Aug 2
Aug 29, 2025 Trinbago Knight Riders vs Barbados Royals Brian Lara Stadium, Trinidad 20:00:00/ 5:30 AM (Aug 30)
Aug 30, 2025 Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors Brian Lara Stadium, Trinidad 19:00:00/ 4:30 AM (Aug 31)
Aug 31, 2025 Saint Lucia Kings vs Antigua & Barbuda Falcons Daren Sammy National Cricket Stadium, St Lucia 11:00:00/ 8:30 PM (Aug 31)
Sep 1, 2025 Trinbago Knight Riders vs St Kitts & Nevis Patriots Brian Lara Stadium, Trinidad 11:00:00/ 8:30 PM (Aug 31)
Sep 3, 2025 Trinbago Knight Riders vs Saint Lucia Kings Brian Lara Stadium, Trinidad 19:00:00/ 4:30 AM (Aug 2
Sep 4, 2025 Barbados Royals vs Guyana Amazon Warriors Kensington Oval, Barbados 19:00:00/ 4:30 AM (Aug 2
Sep 5, 2025 Barbados Royals vs Antigua & Barbuda Falcons Kensington Oval, Barbados 19:00:00/ 4:30 AM (Aug 2
Sep 6, 2025 Guyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders Providence Stadium, Guyana 19:00:00/ 4:30 AM (Aug 2
Sep 7, 2025 Barbados Royals vs Saint Lucia Kings Kensington Oval, Barbados 11:00:00/ 8:30 PM (Aug 31)
Sep 7, 2025 Guyana Amazon Warriors vs St Kitts & Nevis Patriots Providence Stadium, Guyana 20:00:00/ 5:30 AM (Sep 8)
Sep 10, 2025 Guyana Amazon Warriors vs Antigua & Barbuda Falcons Providence Stadium, Guyana 19:00:00/ 4:30 AM (Aug 2
Sep 11, 2025 Barbados Royals vs St Kitts & Nevis Patriots Kensington Oval, Barbados 19:00:00/ 4:30 AM (Aug 2
Sep 12, 2025 Barbados Royals vs Trinbago Knight Riders Kensington Oval, Barbados 19:00:00/ 4:30 AM (Aug 2
Sep 13, 2025 Guyana Amazon Warriors vs Saint Lucia Kings Providence Stadium, Guyana 11:00:00/ 8:30 PM (Aug 31)
Sep 14, 2025 Guyana Amazon Warriors vs Barbados Royals Providence Stadium, Guyana 19:00:00/ 4:30 AM (Aug 2
Sep 16, 2025 Eliminator (3rd vs 4th) Providence Stadium, Guyana 20:00:00/ 5:30 AM (Sep 17)
Sep 17, 2025 Qualifier 1 (1st vs 2nd) Providence Stadium, Guyana 20:00:00/ 5:30 AM (Sep 17)
Sep 19, 2025 Qualifier 2 (Loser Qualifier 1 vs Winner Eliminator) Providence Stadium, Guyana 20:00:00/ 5:30 AM (Sep 17)
Sep 21, 2025 Final Providence Stadium, Guyana 20:00:00/ 5:30 AM (Sep 17)
 
  Trinidad and Tobago is the only host nation to stage matches at two separate venues. The complete list of CPL 2025 venues includes:

  • Sir Vivian Richards Stadium, Antigua and Barbuda
  • Kensington Oval, Barbados
  • Providence Stadium, Guyana
  • Warner Park, St Kitts and Nevis
  • Daren Sammy Cricket Ground, Saint Lucia
  • Brian Lara Cricket Academy, Trinidad and Tobago
  • Queen’s Park Oval, Trinidad and Tobago
All Squads For CPL 2025 
Antigua and Barbuda Falcons: Imad Wasim, Shakib Al Hasan, Fabian Allen, Naveen-ul-Haq, Obed McCoy, Justin Greaves, Bevon Jacobs, Jayden Seales, Allah Mohammad Ghazanfar, Rahkeem Cornwall, Odean Smith, Jewel Andrew, Shamar Springer, Amir Jangoo, Karima Gore, Kevin Wickham, Joshua James
 
Barbados Royals: Rovman Powell (Captain), Brandon King, Sherfane Rutherford, Quinton de Kock, Mujeeb Ur Rahman, Azmatullah Omarzai, Jomel Warrican, Kadeem Alleyne, Shaqkere Parris, Kofi James, Nyeem Young, Rivaldo Clarke, Zishan Motara, Johann Layne, Ramon Simmonds
 
Guyana Amazon Warriors: Imran Tahir (Captain), Shimron Hetmyer, Romario Shepherd, Shai Hope, Glenn Phillips, Gudakesh Motie, Moeen Ali, Shamar Joseph, Keemo Paul, Dwaine Pretorius, Shamarh Brooks, Kemol Savory, Hassan Khan, Jediah Blades, Kevlon Anderson, Quentin Sampson, Riyad Latif
 
St Kitts and Nevis Patriots: Kyle Mayers (Captain), Jason Holder, Rilee Rossouw, Evin Lewis, Fazalhaq Farooqi, Corbin Bosch, Waqar Salamkheil, Andre Fletcher, Alick Athanaze, Mohammad Nawaz, Dominic Drakes, Mikyle Louis, Ashmead Nedd, Jeremiah Louis, Jyd Goolie, Navin Bidaisee, Leniko Boucher
 
Saint Lucia Kings: Tim David, Alzarri Joseph, Johnson Charles, Tim Seifert, Roston Chase, Tabraiz Shamsi, David Wiese, Delano Potgieter, Matthew Forde, Aaron Jones, Khary Pierre, Javelle Glen, Micah McKenzie, Shadrack Descarte, Johann Jeremiah, Keon Gaston, Ackeem Auguste
 
Trinbago Knight Riders: Kieron Pollard (Captain), Andre Russell, Sunil Narine, Nicholas Pooran, Alex Hales, Akeal Hosein, Mohammad Amir, Colin Munro, Usman Tariq, Ali Khan, Darren Bravo, Yannic Cariah, Keacy Carty, Terrance Hinds, McKenny Clarke, Joshua Da Silva, Nathan Edward   

Carribean Premier League 2025 live telecast and live streaming details

  When will the Carribean Premier League 2025 begin?  The Carribean Premier League 2025 will be starting on August 15, 2025 (according to IST).  How many teams will be taking part in the Carribean Premier League 2025?  A total of 6 teams will be participating in the Carribean Premier League 2025   Where will the live telecast of the Carribean Premier League 2025 be available in India?  The live telecast of the Carribean Premier League 2025 will be available on the Star Sports Network  Where will the live streaming of the Carribean Premier League 2025 be available in India?  The live streaming of the Carribean Premier League 2025 will be available on FanCode app and websites in India.         
   

