CPL 2025 full schedule, teams, squads, live streaming and telecast

The Caribbean Premier League (CPL) 2025 is set to begin on August 15 (according to IST), with matches being held across seven venues in six Caribbean nations. The tournament will kick off at Warner Park in St Kitts, where St Kitts and Nevis Patriots will face off against the Antigua and Barbuda Falcons in the opening clash.
This year’s CPL will feature six teams:
- Antigua and Barbuda Falcons
- St Kitts and Nevis Patriots
- Trinbago Knight Riders
- Saint Lucia Kings
- Barbados Royals
- Guyana Amazon Warriors
A total of 34 matches will be played, including Eliminator, Qualifier 1, Qualifier 2, and the Final. The top four teams from the league stage will advance to the knockout rounds. Most matches are scheduled for a 4:30 AM IST start, while knockout fixtures will begin at 5:30 AM IST.
CPL 2025 full schedule
|Date
|Match
|Venue
|Time (Local / IST)
|Aug 14, 2025
|St Kitts & Nevis Patriots vs Antigua & Barbuda Falcons
|Warner Park, St Kitts
|7:00 PM / 4:30 AM IST (Aug 15)
|Aug 15, 2025
|St Kitts & Nevis Patriots vs Guyana Amazon Warriors
|Warner Park, St Kitts
|7:00 PM / 4:30 AM IST (Aug 16)
|Aug 16, 2025
|Antigua & Barbuda Falcons vs Barbados Royals
|Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
|7:00 PM / 4:30 AM IST (Aug 17)
|Aug 17, 2025
|SKN Patriots vs TKR
|Warner Park, St Kitts
|11:00 AM / 8:30 PM IST
|Aug 17, 2025
|AB Falcons vs Saint Lucia Kings
|Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
|7:00 PM / 4:30 AM IST (Aug 18)
|Aug 19, 2025
|SKN Patriots vs Saint Lucia Kings
|Warner Park, St Kitts
|7:00 PM / 4:30 AM IST (Aug 20)
|Aug 20, 2025
|AB Falcons vs TKR
|Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
|7:00 PM / 4:30 AM IST (Aug 21)
|Aug 21, 2025
|SKN Patriots vs Barbados Royals
|Warner Park, St Kitts
|7:00 PM / 4:30 AM IST (Aug 22)
|Aug 22, 2025
|AB Falcons vs Guyana Amazon Warriors
|Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
|7:00 PM / 4:30 AM IST (Aug 23)
|Aug 23, 2025
|Saint Lucia Kings vs TKR
|Daren Sammy Stadium, St Lucia
|7:00 PM / 4:30 AM IST (Aug 24)
|Aug 24, 2025
|Antigua & Barbuda Falcons vs St Kitts & Nevis Patriots
|Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
|11:00:00/ 8:30 PM (Aug 24)
|Aug 24, 2025
|Saint Lucia Kings vs Barbados Royals
|Daren Sammy National Cricket Stadium, St Lucia
|19:00:00/ 4:30 AM (Aug 25)
|Aug 26, 2025
|Saint Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors
|Daren Sammy National Cricket Stadium, St Lucia
|19:00:00/ 4:30 AM (Aug 27)
|Aug 27, 2025
|Trinbago Knight Riders vs Antigua & Barbuda Falcons
|Brian Lara Stadium, Trinidad
|19:00:00/ 4:30 AM (Aug 2
|Aug 28, 2025
|Saint Lucia Kings vs St Kitts & Nevis Patriots
|Daren Sammy National Cricket Stadium, St Lucia
|19:00:00/ 4:30 AM (Aug 2
|Aug 29, 2025
|Trinbago Knight Riders vs Barbados Royals
|Brian Lara Stadium, Trinidad
|20:00:00/ 5:30 AM (Aug 30)
|Aug 30, 2025
|Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors
|Brian Lara Stadium, Trinidad
|19:00:00/ 4:30 AM (Aug 31)
|Aug 31, 2025
|Saint Lucia Kings vs Antigua & Barbuda Falcons
|Daren Sammy National Cricket Stadium, St Lucia
|11:00:00/ 8:30 PM (Aug 31)
|Sep 1, 2025
|Trinbago Knight Riders vs St Kitts & Nevis Patriots
|Brian Lara Stadium, Trinidad
|11:00:00/ 8:30 PM (Aug 31)
|Sep 3, 2025
|Trinbago Knight Riders vs Saint Lucia Kings
|Brian Lara Stadium, Trinidad
|19:00:00/ 4:30 AM (Aug 2
|Sep 4, 2025
|Barbados Royals vs Guyana Amazon Warriors
|Kensington Oval, Barbados
|19:00:00/ 4:30 AM (Aug 2
|Sep 5, 2025
|Barbados Royals vs Antigua & Barbuda Falcons
|Kensington Oval, Barbados
|19:00:00/ 4:30 AM (Aug 2
|Sep 6, 2025
|Guyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders
|Providence Stadium, Guyana
|19:00:00/ 4:30 AM (Aug 2
|Sep 7, 2025
|Barbados Royals vs Saint Lucia Kings
|Kensington Oval, Barbados
|11:00:00/ 8:30 PM (Aug 31)
|Sep 7, 2025
|Guyana Amazon Warriors vs St Kitts & Nevis Patriots
|Providence Stadium, Guyana
|20:00:00/ 5:30 AM (Sep 8)
|Sep 10, 2025
|Guyana Amazon Warriors vs Antigua & Barbuda Falcons
|Providence Stadium, Guyana
|19:00:00/ 4:30 AM (Aug 2
|Sep 11, 2025
|Barbados Royals vs St Kitts & Nevis Patriots
|Kensington Oval, Barbados
|19:00:00/ 4:30 AM (Aug 2
|Sep 12, 2025
|Barbados Royals vs Trinbago Knight Riders
|Kensington Oval, Barbados
|19:00:00/ 4:30 AM (Aug 2
|Sep 13, 2025
|Guyana Amazon Warriors vs Saint Lucia Kings
|Providence Stadium, Guyana
|11:00:00/ 8:30 PM (Aug 31)
|Sep 14, 2025
|Guyana Amazon Warriors vs Barbados Royals
|Providence Stadium, Guyana
|19:00:00/ 4:30 AM (Aug 2
|Sep 16, 2025
|Eliminator (3rd vs 4th)
|Providence Stadium, Guyana
|20:00:00/ 5:30 AM (Sep 17)
|Sep 17, 2025
|Qualifier 1 (1st vs 2nd)
|Providence Stadium, Guyana
|20:00:00/ 5:30 AM (Sep 17)
|Sep 19, 2025
|Qualifier 2 (Loser Qualifier 1 vs Winner Eliminator)
|Providence Stadium, Guyana
|20:00:00/ 5:30 AM (Sep 17)
|Sep 21, 2025
|Final
|Providence Stadium, Guyana
|20:00:00/ 5:30 AM (Sep 17)
Trinidad and Tobago is the only host nation to stage matches at two separate venues. The complete list of CPL 2025 venues includes:
- Sir Vivian Richards Stadium, Antigua and Barbuda
- Kensington Oval, Barbados
- Providence Stadium, Guyana
- Warner Park, St Kitts and Nevis
- Daren Sammy Cricket Ground, Saint Lucia
- Brian Lara Cricket Academy, Trinidad and Tobago
- Queen’s Park Oval, Trinidad and Tobago
All Squads For CPL 2025
Antigua and Barbuda Falcons: Imad Wasim, Shakib Al Hasan, Fabian Allen, Naveen-ul-Haq, Obed McCoy, Justin Greaves, Bevon Jacobs, Jayden Seales, Allah Mohammad Ghazanfar, Rahkeem Cornwall, Odean Smith, Jewel Andrew, Shamar Springer, Amir Jangoo, Karima Gore, Kevin Wickham, Joshua James
Barbados Royals: Rovman Powell (Captain), Brandon King, Sherfane Rutherford, Quinton de Kock, Mujeeb Ur Rahman, Azmatullah Omarzai, Jomel Warrican, Kadeem Alleyne, Shaqkere Parris, Kofi James, Nyeem Young, Rivaldo Clarke, Zishan Motara, Johann Layne, Ramon Simmonds
Guyana Amazon Warriors: Imran Tahir (Captain), Shimron Hetmyer, Romario Shepherd, Shai Hope, Glenn Phillips, Gudakesh Motie, Moeen Ali, Shamar Joseph, Keemo Paul, Dwaine Pretorius, Shamarh Brooks, Kemol Savory, Hassan Khan, Jediah Blades, Kevlon Anderson, Quentin Sampson, Riyad Latif
St Kitts and Nevis Patriots: Kyle Mayers (Captain), Jason Holder, Rilee Rossouw, Evin Lewis, Fazalhaq Farooqi, Corbin Bosch, Waqar Salamkheil, Andre Fletcher, Alick Athanaze, Mohammad Nawaz, Dominic Drakes, Mikyle Louis, Ashmead Nedd, Jeremiah Louis, Jyd Goolie, Navin Bidaisee, Leniko Boucher
Saint Lucia Kings: Tim David, Alzarri Joseph, Johnson Charles, Tim Seifert, Roston Chase, Tabraiz Shamsi, David Wiese, Delano Potgieter, Matthew Forde, Aaron Jones, Khary Pierre, Javelle Glen, Micah McKenzie, Shadrack Descarte, Johann Jeremiah, Keon Gaston, Ackeem Auguste
Trinbago Knight Riders: Kieron Pollard (Captain), Andre Russell, Sunil Narine, Nicholas Pooran, Alex Hales, Akeal Hosein, Mohammad Amir, Colin Munro, Usman Tariq, Ali Khan, Darren Bravo, Yannic Cariah, Keacy Carty, Terrance Hinds, McKenny Clarke, Joshua Da Silva, Nathan Edward
Carribean Premier League 2025 live telecast and live streaming details
When will the Carribean Premier League 2025 begin? The Carribean Premier League 2025 will be starting on August 15, 2025 (according to IST). How many teams will be taking part in the Carribean Premier League 2025? A total of 6 teams will be participating in the Carribean Premier League 2025 Where will the live telecast of the Carribean Premier League 2025 be available in India? The live telecast of the Carribean Premier League 2025 will be available on the Star Sports Network Where will the live streaming of the Carribean Premier League 2025 be available in India? The live streaming of the Carribean Premier League 2025 will be available on FanCode app and websites in India.