Filmfare 2024: Ranbir's Animal and Vikrant Massey's 12th Fail win big

The notable 'Filmfare' celebrated its 69th edition in Gandhinagar, Gujarat, on Sunday. Varun Dhawan, Kartik Aaryan, Triptii Dimri, Kareena Kapoor, Ranbir Kapoor, and Karisma Kapoor performed at the Karan Johar-hosted event.
This was the first year that the awards were introduced across two days. The technical awards ceremony took place on Saturday while on Sunday, different awards ceremonies were organised. Best Film went to Vikrant Massey and Vidhu Vinod Chopra's 12th Fail, while Best Actors went to Ranbir Kapoor and Alia Bhatt for their exceptional roles in 'Animal' and 'Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani', respectively.
Filmfare 2024: Full list of winners
1. Best Film (Popular)
• 12th Fail-Winner
• Pathaan
• Jawan
• OMG 2
• Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani.
2. Best Film (Critics)
• Joram- Winner
• 12th Fail
• Bheed
• Zwigato
• Faraaz
• Sam Bahadur
• Three Of Us
3. Best Director
• Vidhu Vinod Chopra (12th Fail)- Winner
• Amir Rai (OMG 2)
• Atlee (Jawan)
• Sandeep Reddy Vanga (Animal)
• Siddharth Anand (Pathaan)
• Karan Johar (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani).
4. Best Actor In A Leading Role
• Ranbir Kapoor (Animal)- Winner
• Ranveer Singh (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)
• Sunny Deol (Gadar 2)
• Vicky Kaushal (Sam Bahadur)
• Shah Rukh Khan (Dunki)
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• Shah Rukh Khan (Jawan).
5. Best Actor (Critics)
• Vikrant Massey (12th Fail)--Winner
• Abhishek Bachchan (Ghoomer)
• Jaideep Ahlawat (Three Of Us)
• Rajkummar Rao (Bheed)
• Vicky Kaushal (Sam Bahadur)
• Manoj Bajpayee (Joram)
• Pankaj Tripathi (Omg 2).
6. Best Actor In A Leading Role (Female)
• Alia Bhatt (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)-Winner
• Bhumi Pednekar (Thank You For Coming)
• Kiara Advani (Satyaprem Ki Katha)
• Rani Mukerji (Mrs Chatterjee Vs Norway)
• Deepika Padukone (Pathaan)
• Taapsee Pannu (Dunki).
7. Best Actress Critics
• Deepti Naval (Goldfish)
• Fatima Sana Shaikh (Dhak Dhak)
• Shefali Shah (Three Of Us)-Winner
• Rani Mukerji (Mrs Chatterjee Vs Norway)-Winner
• Saiyami Kher (Ghoomer)
• Shahana Goswami (Zwigato).
8. Best Actor In A Supporting Role (Male)
• Vicky Kaushal (Dunki)--Winner
• Aditya Rawal (Faraaz)
• Anil Kapoor (Animal)
• Tota Roy Chowdhury (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)
• Bobby Deol (Animal)
• Emraan Hashmi (Tiger 3).
9. Best Actress In A Supporting Role
• Shabana Azmi (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)--Winner
• Jaya Bachchan (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)
• Shabana Azmi (Ghoomer)
• Triptii Dimri (Animal)
• Yami Gautam (OMG 2)
• Ratna Pathak Shah (Dhak Dhak).
10. Best Lyrics
• Amitabh Bhattacharya (Tere Vaaste- Zara Hatke Zara Bachke)- Winner
• Amitabh Bhattacharya (Tum Kya Mile- Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)
• Gulzar (Itni Si Baat- Sam Bahadur)
• Siddharth- Garima (Satranga- Animal)
• Swanand Kirkire And Ip Singh (Lutt Putt Gaya- Dunki)
• Javed Akhtar (Nikle The Kabhi Hum Ghar Se- Dunki)
• Kumaar (Chaleya- Jawan).
11. Best Music Album
• Animal(Pritam, Vishal Mishra, Manan Bhardwaj, Shreyas Puranik, Jaani, Bhupinder Babbal, Ashim Kemson, Harshwardhan Rameshwar, Gurinder Seagal)-Winner
• Dunki (Pritam)
• Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani (Pritam)
• Tu Jhoothi Main Makkaar(Pritam)
• Zara Hatke Zara Bachke (Sachin- Jigar)
• Jawan (Anirudh Ravichander)
• Pathaan (Vishal And Shekhar).
12. Best Playback Singer (Male)
• Bhupinder Babbal (Arjan Vailly- Animal)-Winner
• Arijit Singh (Lutt Putt Gaya- Dunki)
• Arijit Singh (Satranga- Animal)
• Varun Jain, Sachin- Jigar, Shadab Faridi, Altamash Faridi (Tere Waaste Falak- Zara Hatke Zara Bachke)
• Shahid Mallya (Kudmayi- Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)
• Sonu Nigam (Nikle The Kabhi Hum Ghar Se- Dunki).
13. Best Playback Singer (Female)
• Shilpa Rao (Besharam Rang- Pathaan)-Winner
• Deepthi Suresh (Aararaari Raaro- Jawan)
• Jonita Gandhi (Hey Fikar- 8 A.M. Metro)
• Shilpa Rao (Chaleya- Jawan)
• Shreya Ghoshal (Tum Kya Mile-Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)
• Shreya Ghoshal (Ve Kamleya- Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani).
14. Best Story
• Winner – Amit Rai (OMG 2)
• Anubhav Sinha (Bheed)
• Atlee (Jawan)
• Parijat Joshi and Tarun Dudeja (Dhak Dhak)
• Siddharth Anand (Pathaan)
• Devashish Makhija (Joram)
• Ishita Moitra, Shashank Khaitan And Sumit Roy (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)
• Karan Shrikant Sharma (Satyaprem Ki Katha).
15. Best Screenplay
• Vidhu Vinod Chopra (12th Fail)- Winner
• Amit Rai (OMG 2)
• Ishita Moitra, Shashank Khaitan And Sumit Roy (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)
• Shridhar Raghavan (Pathaan)
• Omkar Achyut Barve, Arpita Chatterjee And Avinash Arun Dhaware (Three Of Us)
• Sandeep Reddy Vanga, Pranay Reddy Vanga And Suresh Bandaru (Animal).
16. Best Dialogue
• Ishita Moitra (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)- Winner
• Abbas Tyrewala (Pathaan)
• Amit Rai (OMG 2)
• Vidhu Vinod Chopra (12th Fail)
• Sumit Arora (Jawan)
• Varun Grover, Shoaib Zulfi Nazeer (Three Of Us).