Padma Awards 2026: Uday Kotak, Dharmendra, Rohit Sharma honoured
Indian women's cricket team captain Harmanpreet Kaur Bhullar awarded Padma Shri. Check full list
Listen to This Article
Here's the full list
Padma Vibhushan
- Shri Dharmendra Singh Deol (Posthumous) — Art — Maharashtra
-
Padma Bhushan
- Ms. Alka Yagnik — Art — Maharashtra
- Shri Bhagat Singh Koshyari — Public Affairs — Uttarakhand
-
Also Read
- Shri Kallipatti Ramasamy Palaniswamy — Medicine — Tamil Nadu
-
- Shri Mammootty — Art — Kerala
-
- Dr. Nori Dattatreyudu — Medicine — USA
-
- Shri Piyush Pandey (Posthumous) — Art — Maharashtra
-
- Shri S K M Maeilanandhan — Social Work — Tamil Nadu
-
Padma Shri
- Shri A E Muthunayagam — Science & Engineering — Kerala
-
- Shri Anil Kumar Rastogi — Art — Uttar Pradesh
-
- Shri Anke Gowda M. — Social Work — Karnataka
-
- Ms. Armida Fernandez — Medicine — Maharashtra
-
- Shri Arvind Vaidya — Art — Gujarat
-
More From This Section
Don't miss the most important news and views of the day. Get them on our Telegram channel
First Published: Jan 25 2026 | 6:16 PM IST