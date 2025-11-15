Cravatex consolidated net profit rises 96.98% in the September 2025 quarter

Sales decline 6.52% to Rs 51.45 croreNet profit of Cravatex rose 96.98% to Rs 5.22 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 2.65 crore during the previous quarter ended September 2024. Sales declined 6.52% to Rs 51.45 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 55.04 crore during the previous quarter ended September 2024. ParticularsQuarter EndedSep. 2025Sep. 2024% Var.Sales51.4555.04 -7 OPM %5.353.63 -PBDT6.464.04 60 PBT6.083.70 64 NP5.222.65 97
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content