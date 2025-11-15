Saturday, November 15, 2025 | 04:38 PM ISTहिंदी में पढें
Cravatex consolidated net profit rises 96.98% in the September 2025 quarter

Cravatex consolidated net profit rises 96.98% in the September 2025 quarter

Image

Last Updated : Nov 15 2025 | 4:33 PM IST

Sales decline 6.52% to Rs 51.45 crore

Net profit of Cravatex rose 96.98% to Rs 5.22 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 2.65 crore during the previous quarter ended September 2024. Sales declined 6.52% to Rs 51.45 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 55.04 crore during the previous quarter ended September 2024. ParticularsQuarter EndedSep. 2025Sep. 2024% Var.Sales51.4555.04 -7 OPM %5.353.63 -PBDT6.464.04 60 PBT6.083.70 64 NP5.222.65 97

First Published: Nov 15 2025 | 4:15 PM IST

