Nuvama Clearing Services standalone net profit declines 15.46% in the September 2025 quarter

Image

Last Updated : Nov 04 2025 | 9:06 AM IST

Sales decline 11.20% to Rs 211.33 crore

Net profit of Nuvama Clearing Services declined 15.46% to Rs 100.48 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 118.86 crore during the previous quarter ended September 2024. Sales declined 11.20% to Rs 211.33 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 237.98 crore during the previous quarter ended September 2024. ParticularsQuarter EndedSep. 2025Sep. 2024% Var.Sales211.33237.98 -11 OPM %88.7191.22 -PBDT136.02163.77 -17 PBT134.94162.72 -17 NP100.48118.86 -15

First Published: Nov 04 2025 | 7:38 AM IST

