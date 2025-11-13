Themis Medicare reports consolidated net loss of Rs 3.62 crore in the September 2025 quarter

Sales decline 33.35% to Rs 77.99 croreNet loss of Themis Medicare reported to Rs 3.62 crore in the quarter ended September 2025 as against net profit of Rs 14.29 crore during the previous quarter ended September 2024. Sales declined 33.35% to Rs 77.99 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 117.01 crore during the previous quarter ended September 2024. ParticularsQuarter EndedSep. 2025Sep. 2024% Var.Sales77.99117.01 -33 OPM %-3.9614.64 -PBDT-0.8820.25 PL PBT-3.4517.80 PL NP-3.6214.29 PL
