I-T raids on houses, offices of Sasikala and Dhinakaran across 160 places

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Income-tax officials have been raiding homes and companies belonging to the jailed All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) leader VK Sasikala and her relatives, including TTV Dhinakaran. Both Sasikala and Dhinakaran are rivals to the ruling AIADMK faction.
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