Q2 FY26 results today: Bajaj Finserv, Biocon, Godrej, and more on Nov 11

Q2FY26 company results: Firms including Bajaj Holdings & Investment, Bharat Forge, Bosch, Cera Sanitaryware and Hindustan Copper are also to release their July-September earnings reports today

The Sensex fell 265 points to 83,270 while the Nifty50 slipped 67 points to 25,507
Apexa Rai New Delhi
4 min read Last Updated : Nov 11 2025 | 11:48 AM IST
Bajaj Finserv, Bajaj Holdings & Investment, Bharat Forge, Bosch, Biocon, Godrej Industries, Fortis Healthcare, Hindustan Copper, India Tourism Development Corporation, and India Pesticides Ltd, are scheduled to announce their earnings report for the second quarter (Q2) of the financial year 2025-26 (FY26).
 
Some other companies that are expected to declare their Q2 results today include Cera Sanitaryware, Panama Petrochem, Parag Milk Foods, Pearl Global Industries, PTC India, Rail Vikas Nigam, Rattanindia Enterprises, Surya Roshni, Tata Power Company, and Torrent Power.

Vodafone Idea Q2 results highlights

Vodafone Idea (Vi) reduced its consolidated net loss to ₹5,584 crore in the quarter ended September 2025 (Q2FY26), compared with ₹7,176 crore in the same period last year. The company attributed the improvement to stronger operational metrics despite continued industry pressures. 
 
Revenue rose 2.4 per cent year-on-year to ₹11,194.7 crore, while Ebitda increased to ₹4,685 crore from ₹4,550 crore. Finance costs declined sharply to ₹4,784 crore from ₹6,613.6 crore a year earlier.
 
Chief executive officer Abhijit Kishore said the company is working to expand its 4G coverage to 90 per cent of the population and grow its 5G presence in regions with rising handset penetration.
 
Market overview for November 11
 
Indian equity markets are trading weak on Tuesday as investors focus on Q2FY26 earnings and await clarity on the US-India trade deal, with President Donald Trump saying a “very different” and “fair” agreement is being worked on. 
 
The Sensex fell 265 points to 83,270 while the Nifty50 slipped 67 points to 25,507.  
 
Bajaj Finance dropped 7 per cent, leading losses alongside Bajaj Finserv, Tata Motors PV, Power Grid and Kotak Bank. M&M, BEL, TCS and HCL Tech were among the gainers. Broader markets were also subdued, with midcap and smallcap indices edging lower. Most sectoral indices declined, barring Nifty IT.
 
Follow the latest market updates here: Stock Market LIVE Updates

List of some firms releasing Q2 FY26 results on November 11

  1. A-1 Ltd
  2. AAVAS Financiers Ltd
  3. Ace Engitech Ltd
  4. Acme Resources Ltd
  5. ADC India Communications Ltd
  6. Advance Lifestyles Ltd
  7. Aeonx Digital Technology Ltd
  8. Abans Financial Services Ltd
  9. Anlon Healthcare Ltd
  10. Ahmedabad Steelcraft Ltd
  11. AJC Jewel Manufacturers Ltd
  12. Almondz Global Securities Ltd
  13. Alphalogic Techsys Ltd
  14. Alacrity Securities Ltd
  15. Amalgamated Electricity Company Ltd
  16. Amanta Healthcare Ltd
  17. Amforge Industries Ltd
  18. Amrapali Fincap Ltd
  19. Antelopus Selan Energy Ltd-$
  20. Arfin India Ltd
  21. Artemis Medicare Services Ltd
  22. Asahi Songwon Colors Ltd
  23. Ashish Polyplast Ltd
  24. Ashoka Metcast Ltd
  25. Asit C Mehta Financial Services Ltd
  26. Add-Shop ERetail Ltd
  27. Atlanta Electricals Ltd
  28. ATN International Ltd
  29. Atul Auto Ltd-$
  30. AuSom Enterprise Ltd
  31. Awfis Space Solutions Ltd
  32. Axtel Industries Ltd
  33. Azad India Mobility Ltd
  34. Baba Arts Ltd
  35. Bajaj Finserv Ltd
  36. Bajaj Holdings & Investment Ltd
  37. Bharat Forge Ltd
  38. Bikaji Foods International Ltd
  39. Biocon Ltd
  40. BKM Industries Ltd
  41. Bosch Ltd
  42. Ceigall India Ltd
  43. Cera Sanitaryware Ltd
  44. Citadel Realty and Developers Ltd
  45. Cosmo First Ltd
  46. Cyber Media India Ltd
  47. DJ Mediaprint & Logistics Ltd
  48. DMCC Speciality Chemicals Ltd
  49. ECOS (India) Mobility & Hospitality Ltd
  50. Edelweiss Financial Services Ltd
  51. EPIC Energy Ltd
  52. Euro Panel Products Ltd
  53. Fortis Healthcare Ltd
  54. Gautam Exim Ltd
  55. GFL Ltd
  56. Godavari Biorefineries Ltd
  57. Godrej Industries Ltd
  58. Hindustan Copper Ltd
  59. Hindware Home Innovation Ltd
  60. HT Media Ltd
  61. IFCI Ltd
  62. India Pesticides Ltd
  63. India Tourism Development Corporation Ltd
  64. Jindal Hotels Ltd
  65. JSL Industries Ltd
  66. Jyoti Resins & Adhesives Ltd
  67. Kirloskar Electric Company Ltd
  68. Kkalpana Plastick Ltd
  69. Lakshmi Engineering And Warehousing Ltd
  70. Laxmi Dental Ltd
  71. Lloyds Enterprises Ltd
  72. Mercury Laboratories Ltd
  73. Moil Ltd
  74. Morgan Ventures Ltd
  75. Mpl Plastics Ltd
  76. National Fertilizers Ltd
  77. Nila Infrastructures Ltd
  78. Nukleus Office Solutions Ltd
  79. Orient Press Ltd
  80. Orient Technologies Ltd
  81. Oswal Leasing Ltd
  82. Panama Petrochem Ltd
  83. Parag Milk Foods Ltd
  84. PC Jeweller Ltd
  85. Pearl Global Industries Ltd
  86. Precision Electronics Ltd
  87. PTC India Ltd
  88. Pyramid Technoplast Ltd
  89. Reliance Infrastructure Ltd
  90. Rotographics (India) Ltd
  91. Rattanindia Enterprises Ltd
  92. Rail Vikas Nigam Ltd
  93. S Chand and Company Ltd
  94. Sabrimala Industries India Ltd
  95. Sportking India Ltd
  96. Sri Nachammai Cotton Mills Ltd-$
  97. Starteck Finance Ltd
  98. Surya Roshni Ltd
  99. Systematix Corporate Services Ltd
  100. Taparia Tools Ltd
  101. Tata Power Company Ltd
  102. Tatia Global Vennture Ltd
  103. Technopack Polymers Ltd
  104. Titan Biotech Ltd
  105. Torrent Power Ltd
  106. Transrail Lighting Ltd
  107. Triveni Enterprises Ltd
  108. TVS Srichakra Ltd-$
  109. TV Today Network Ltd
  110. United Foodbrands Ltd
  111. Universal Autofoundry Ltd
  112. Unichem Laboratories Ltd
  113. Uniphos Enterprises Ltd
  114. United Textiles Ltd
  115. Upsurge Investment & Finance Ltd
  116. Valiant Laboratories Ltd
  117. Vertex Securities Ltd
  118. Visagar Polytex Ltd
  119. Vrundavan Plantation Ltd
  120. Yatra Online Ltd
 

First Published: Nov 11 2025 | 11:48 AM IST

