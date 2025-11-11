Q2 FY26 results today: Bajaj Finserv, Biocon, Godrej, and more on Nov 11

Vodafone Idea Q2 results highlights
List of some firms releasing Q2 FY26 results on November 11
- A-1 Ltd
- AAVAS Financiers Ltd
- Ace Engitech Ltd
- Acme Resources Ltd
- ADC India Communications Ltd
- Advance Lifestyles Ltd
- Aeonx Digital Technology Ltd
- Abans Financial Services Ltd
- Anlon Healthcare Ltd
- Ahmedabad Steelcraft Ltd
- AJC Jewel Manufacturers Ltd
- Almondz Global Securities Ltd
- Alphalogic Techsys Ltd
- Alacrity Securities Ltd
- Amalgamated Electricity Company Ltd
- Amanta Healthcare Ltd
- Amforge Industries Ltd
- Amrapali Fincap Ltd
- Antelopus Selan Energy Ltd-$
- Arfin India Ltd
- Artemis Medicare Services Ltd
- Asahi Songwon Colors Ltd
- Ashish Polyplast Ltd
- Ashoka Metcast Ltd
- Asit C Mehta Financial Services Ltd
- Add-Shop ERetail Ltd
- Atlanta Electricals Ltd
- ATN International Ltd
- Atul Auto Ltd-$
- AuSom Enterprise Ltd
- Awfis Space Solutions Ltd
- Axtel Industries Ltd
- Azad India Mobility Ltd
- Baba Arts Ltd
- Bajaj Finserv Ltd
- Bajaj Holdings & Investment Ltd
- Bharat Forge Ltd
- Bikaji Foods International Ltd
- Biocon Ltd
- BKM Industries Ltd
- Bosch Ltd
- Ceigall India Ltd
- Cera Sanitaryware Ltd
- Citadel Realty and Developers Ltd
- Cosmo First Ltd
- Cyber Media India Ltd
- DJ Mediaprint & Logistics Ltd
- DMCC Speciality Chemicals Ltd
- ECOS (India) Mobility & Hospitality Ltd
- Edelweiss Financial Services Ltd
- EPIC Energy Ltd
- Euro Panel Products Ltd
- Fortis Healthcare Ltd
- Gautam Exim Ltd
- GFL Ltd
- Godavari Biorefineries Ltd
- Godrej Industries Ltd
- Hindustan Copper Ltd
- Hindware Home Innovation Ltd
- HT Media Ltd
- IFCI Ltd
- India Pesticides Ltd
- India Tourism Development Corporation Ltd
- Jindal Hotels Ltd
- JSL Industries Ltd
- Jyoti Resins & Adhesives Ltd
- Kirloskar Electric Company Ltd
- Kkalpana Plastick Ltd
- Lakshmi Engineering And Warehousing Ltd
- Laxmi Dental Ltd
- Lloyds Enterprises Ltd
- Mercury Laboratories Ltd
- Moil Ltd
- Morgan Ventures Ltd
- Mpl Plastics Ltd
- National Fertilizers Ltd
- Nila Infrastructures Ltd
- Nukleus Office Solutions Ltd
- Orient Press Ltd
- Orient Technologies Ltd
- Oswal Leasing Ltd
- Panama Petrochem Ltd
- Parag Milk Foods Ltd
- PC Jeweller Ltd
- Pearl Global Industries Ltd
- Precision Electronics Ltd
- PTC India Ltd
- Pyramid Technoplast Ltd
- Reliance Infrastructure Ltd
- Rotographics (India) Ltd
- Rattanindia Enterprises Ltd
- Rail Vikas Nigam Ltd
- S Chand and Company Ltd
- Sabrimala Industries India Ltd
- Sportking India Ltd
- Sri Nachammai Cotton Mills Ltd-$
- Starteck Finance Ltd
- Surya Roshni Ltd
- Systematix Corporate Services Ltd
- Taparia Tools Ltd
- Tata Power Company Ltd
- Tatia Global Vennture Ltd
- Technopack Polymers Ltd
- Titan Biotech Ltd
- Torrent Power Ltd
- Transrail Lighting Ltd
- Triveni Enterprises Ltd
- TVS Srichakra Ltd-$
- TV Today Network Ltd
- United Foodbrands Ltd
- Universal Autofoundry Ltd
- Unichem Laboratories Ltd
- Uniphos Enterprises Ltd
- United Textiles Ltd
- Upsurge Investment & Finance Ltd
- Valiant Laboratories Ltd
- Vertex Securities Ltd
- Visagar Polytex Ltd
- Vrundavan Plantation Ltd
- Yatra Online Ltd
