Associate Sponsors

Home / Markets / Capital Market News / Emkay Global Financial Services consolidated net profit declines 49.82% in the December 2025 quarter

Emkay Global Financial Services consolidated net profit declines 49.82% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 27 2026 | 2:04 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 12.52% to Rs 86.18 crore

Net profit of Emkay Global Financial Services declined 49.82% to Rs 4.30 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.57 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 12.52% to Rs 86.18 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 76.59 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales86.1876.59 13 OPM %9.5812.31 -PBDT9.5714.17 -32 PBT6.0111.23 -46 NP4.308.57 -50

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Hindustan Media Ventures consolidated net profit declines 95.05% in the December 2025 quarter

Umiya Buildcon consolidated net profit declines 44.93% in the December 2025 quarter

Tata Consumer Products consolidated net profit rises 37.91% in the December 2025 quarter

Sensex spurts 122 pts; oil & gas shares advance; VIX zooms 7.78%

AXISCADES forges strategic partnership with OGMA - Indtria Aerontica de Portugal

First Published: Jan 27 2026 | 2:04 PM IST

Explore News

Next Story