Emkay Global Financial Services consolidated net profit declines 49.82% in the December 2025 quarter

Sales rise 12.52% to Rs 86.18 croreNet profit of Emkay Global Financial Services declined 49.82% to Rs 4.30 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.57 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 12.52% to Rs 86.18 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 76.59 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales86.1876.59 13 OPM %9.5812.31 -PBDT9.5714.17 -32 PBT6.0111.23 -46 NP4.308.57 -50
