Associate Sponsors

Home / Markets / Capital Market News / Hindustan Media Ventures consolidated net profit declines 95.05% in the December 2025 quarter

Hindustan Media Ventures consolidated net profit declines 95.05% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 27 2026 | 2:04 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 7.48% to Rs 212.24 crore

Net profit of Hindustan Media Ventures declined 95.05% to Rs 0.89 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 17.99 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 7.48% to Rs 212.24 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 197.47 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales212.24197.47 7 OPM %-0.360.92 -PBDT21.2124.18 -12 PBT17.4319.71 -12 NP0.8917.99 -95

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Umiya Buildcon consolidated net profit declines 44.93% in the December 2025 quarter

Tata Consumer Products consolidated net profit rises 37.91% in the December 2025 quarter

Sensex spurts 122 pts; oil & gas shares advance; VIX zooms 7.78%

AXISCADES forges strategic partnership with OGMA - Indtria Aerontica de Portugal

Marine Electricals rises after bagging Rs 284-cr orders

First Published: Jan 27 2026 | 2:04 PM IST

Explore News

Next Story