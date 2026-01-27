Hindustan Media Ventures consolidated net profit declines 95.05% in the December 2025 quarter

Sales rise 7.48% to Rs 212.24 croreNet profit of Hindustan Media Ventures declined 95.05% to Rs 0.89 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 17.99 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 7.48% to Rs 212.24 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 197.47 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales212.24197.47 7 OPM %-0.360.92 -PBDT21.2124.18 -12 PBT17.4319.71 -12 NP0.8917.99 -95
