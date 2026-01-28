H T Media reports consolidated net loss of Rs 23.35 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 1.39% to Rs 496.61 croreNet Loss of H T Media reported to Rs 23.35 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 5.99 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 1.39% to Rs 496.61 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 489.80 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales496.61489.80 1 OPM %3.031.18 -PBDT35.3329.97 18 PBT13.336.39 109 NP-23.35-5.99 -290
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content