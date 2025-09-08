Home / Markets / News / Stock Market LIVE: Sensex, Nifty off highs; midcaps shine; Auto index in fast lane
Stock Market LIVE: Sensex, Nifty off highs; midcaps shine; Auto index in fast lane

Sensex Today | Stock Market LIVE Updates, Sept 8: The Nifty MidCap index gained 0.71 per cent and the Nifty SmallCap index added 0.44 per cent.

10:35 AM

Stock Market LIVE Updates: Vedanta shares drop 3% as analysts raise 'concern' on ₹17,000-cr JAL offer

Stock Market LIVE Updates: The group's flagship firm's stock fell as much as 2.73 per cent during the day to ₹433.35 per share, the biggest intraday fall since August 26 this year. The stock pared losses to trade 1.7 per cent lower at ₹437.6 apiece, compared to a 0.36 per cent advance in Nifty 50 as of 9:44 AM.  READ MORE

10:20 AM

Stock Market LIVE Updates: Ceigall India jumps 5% after bagging this deal from MSEDCL

Stock Market LIVE Updates: Ceigall India’s share price surged after the company announced that it had secured a Letter of Intent (LoI) from Maharashtra State Electricity Distribution Co. Limited (MSEDCL) for the procurement of 147 MW of solar power. This comes under the Mukhyamantri Saur Krushi Vahini Yojana 2.0 and follows a tariff-based competitive bid by MSEDCL for the development of grid-connected solar projects at multiple locations across Maharashtra. READ MORE

10:09 AM

Stock Market LIVE Updates: Tata Steel hits 52-week high, SAIL rallies 3%; what's driving steel stocks?

Stock Market LIVE Updates: Among individual stocks, Tata Steel hit a 52-week high of ₹172.45, gaining 3 per cent on the BSE in Monday’s intra-day trade. The Tata Group company stock surpassed its previous high of ₹170.20 touched on September 30, 2024. READ MORE

9:57 AM

Stock Market LIVE Updates: These 35 stocks go ex-dividend today

Stock Market LIVE Updates: Shares of RBL Bank, Steel Authority of India, Titagarh Rail Systems, Gujarat State Fertilizers & Chemicals, Housing & Urban Development Corporation (Hudco), and 30 others are set to remain in the spotlight during today, September 8, 2025 trading session following their announcements of dividend rewards for their shareholders. READ MORE

9:46 AM

Stock Market LIVE Updates: SpiceJet share price drops 5% after Q1 show

Stock Market LIVE Updates: SpiceJet, on September 5, reported a consolidated net loss of ₹236.6 crore in Q1FY26, impacted by grounded aircraft awaiting maintenance, airspace restrictions, and soft passenger demand following the June 12 Air India crash. The airline had posted a net profit of ₹158.6 crore in Q1FY25. READ MORE

9:39 AM

Stock Market LIVE Updates: Why is Nomura bullish on Eternal?

Stock Market LIVE Updates: Foreign brokerage Nomura has turned more optimistic on the food delivery and quick commerce major, lifting its target price to ₹370 from ₹300 while retaining its ‘Buy’ rating. The revised call factors in stronger growth visibility in food delivery, a margin-accretive shift in quick commerce, and a change in valuation methodology. READ MORE

9:32 AM

Stock Market LIVE Updates: How should investors approach the market?

Stock Market LIVE Updates: Given the backdrop of heightened volatility and mixed global signals, traders are advised to follow a cautious 'buy-on-dips' strategy.

Booking partial profits on rallies and maintaining tight trailing stop-losses will help manage risk. Fresh long positions should be considered only if Nifty sustains above the 25,000 level.

While the broader trend remains cautiously bullish, close monitoring of key technical levels and global cues will be essential for navigating the current market environment.

Views by: Amruta Shinde, Technical & Derivative Analyst at Choice Equity Broking Private Limited.

9:23 AM

Stock Market LIVE Updates: A glance at broader market

Stock Market LIVE Updates: In the broader markets, the NSE Midcap 100 index was up 0.2 per cent and Nifty Smallcap 100 was up 0.03 per cent.

9:22 AM

Stock Market LIVE Updates: Sectoral indices show mixed trends

Stock Market LIVE Updates: Nifty Metal index was the top sectoral gainer, rising over 1.1 per cent, followed by Nifty Auto, Realty, Media, PSU Banks, Oil & Gas, and FMCG. On the other hand, Nifty Pharma, and Consumer Durables were trading in red.

9:20 AM

Stock Market LIVE Updates: Index heatmap check

Stock Market LIVE Updates: Among the Sensex constituents, Tata Steel, Tata Motors, Mahindra & Mahindra, Ultratech Cement and Adani Ports were the top gainers. Asian Paints, Titan, Kotak Bank, Trent and Sun Pharma were the losers.

9:18 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex gains over 200 points

Stock Market LIVE Updates: Post-opening, the BSE Sensex rose over 200 points to 80,911 levels. The index touched a high of 81,007.

9:16 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty50 opens above 24,800

Stock Market LIVE Updates: NSE Nifty50 rose over 65 points after the market opened, to 24,806.4 levels.

9:13 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex, Nifty settle higher in pre-open

Stock Market LIVE Updates: Pre-open session suggests a higher start for Sensex, and Nifty indices. The BSE Sensex index ended at 80,904, up 194 points or 0.24 per cent, while the Nifty50 index was at 24,803, higher by 62 points or 0.25 per cent in pre-open.
 
 

9:05 AM

Stock Market LIVE Updated: Forex market closed today

Stock Market LIVE Updates: Money market is shut today on account of Eid-e-Milad holiday

9:00 AM

Stock Market LIVE Updates: Hero MotoCorp apppints new CEO

Stock Market LIVE Updates: The Board of Hero MotoCorp has approved the appointment of Harshavardhan Chitale as the Chief Executive Officer of the company w.e.f. Monday, January 5, 2026.

Chitale served as Global CEO of Signify's 4-billion euro Professional Business, leading 12,000 employees across 70 countries and spearheading manufacturing, supply chain, product development, and digital initiatives.

Earlier, as Vice Chairman & Managing Director of Philips Lighting India, he executed its spin-off into a standalone public company and consolidated clear market leadership. 
