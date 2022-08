IRCTC cancels 165 trains today, 31 Aug: Check your train status here

The Indian Railways cancelled over 160 trains on Wednesday morning till 9 am. A total of more than 250 trains will be affected because of cancellations, rescheduling and diversion of trains. Till now, 35 trains have been diverted and 12 trains have been rescheduled.

The keep diverting trains on a daily basis, sometimes due to weather while other times due to maintenance. On an average, the train cancellation number by the railways are touching the 180-mark every day.

Why do trains get rescheduled or cancelled?

As the fourth largest train network, the have a lot of work to do regularly, whether it is improving the rail tracks or making changes in the trains themselves. This is one of the reasons why trains get diverted, cancelled or rescheduled on regular basis.

However, the weather is also an important factor as flooding on rail tracks, landslides and other natural disasters affect the railways' movement. Hence, the prefer to stay safe by protecting people and avoiding risks.



List of the source-changed trains





Train Source-destination Start Time Cancel From Cancel To New Source Scheduled time 03470 BHW - BWN PASSENGER SPL TINPAHAR JN (TPH) - BARDDHAMAN (BWN) 14:10:00 TINPAHAR JN [TPH] RAMPUR HAT [RPH] RAMPUR HAT [RPH] 16:44:00 04399 JJJ - JUC EXP SPL JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC) 05:00:00 JAIJON DOABA [JJJ] N S DOABA JN [NSS] N S DOABA JN [NSS] 05:45:00 05094 STP-GKP UNRESERVED MEX GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP) 18:05:00 GONDA JN [GD] MANKAPUR JN [MUR] MANKAPUR JN [MUR] 19:20:00 05331 KGM-MB SPL EXP KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) 07:25:00 KATHGODAM [KGM] LALKUA JN. [LKU] LALKUA JN. [LKU] 08:40:00 05364 KGM-MB SPL EXP KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) 15:45:00 KATHGODAM [KGM] LALKUA JN. [LKU] LALKUA JN. [LKU] 17:03:00 05448 GD-GKP UR SPL GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP) 15:45:00 GONDA JN [GD] SUBHAGPUR [SUBR] SUBHAGPUR [SUBR] 16:05:00 06979 JJJ-JUC MEXP SPL JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC) 17:50:00 JAIJON DOABA [JJJ] N S DOABA JN [NSS] N S DOABA JN [NSS] 18:35:00 07756 BZA-DKJ PUSH PULL VIJAYAWADA JN (BZA) - DORNAKAL JN (DKJ) 18:20:00 VIJAYAWADA JN [BZA] KHAMMAM [KMT] KHAMMAM [KMT] 20:33:00 07979 BZA-BDCR VIJAYAWADA JN (BZA) - BHADRACHALAM RD (BDCR) 07:50:00 VIJAYAWADA JN [BZA] KHAMMAM [KMT] KHAMMAM [KMT] 10:07:00 08745 GAD- R MEMU SPL GEVRA-ROAD (GAD) - RAIPUR JN (R) 06:30:00 GEVRA-ROAD [GAD] KORBA [KRBA] KORBA [KRBA] 06:50:00 12106 CSMT-G EXP GONDIA JN (G) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) 14:40:00 GONDIA JN [G] NAGPUR [NGP] NAGPUR [NGP] 17:05:00 13510 GONDA-ASN EXPRESS GONDA JN (GD) - ASANSOL MAIN (ASN) 15:00:00 GONDA JN [GD] MAU JN [MAU] MAU JN [MAU] 22:40:00 15075 TRIVENI EXPRESS SHAKTINAGAR (SKTN) - TANAKPUR (TPU) 15:45:00 SHAKTINAGAR [SKTN] CHOPAN [CPU] CHOPAN [CPU] 18:30:00 15704 BNGN-NJP EXPRESS BONGAIGAON (BNGN) - NEW JALPAIGURI (NJP) 06:25:00 BONGAIGAON [BNGN] NEW BONGAIGAON [NBQ] NEW BONGAIGAON [NBQ] 07:05:00 17201 GNT-SC GOLCONDA EXP GUNTUR JN (GNT) - SECUNDERABAD JN (SC) 06:00:00 GUNTUR JN [GNT] MADHIRA [MDR] MADHIRA [MDR] 08:14:00 19327 RTM-UDZ EXPRESS RATLAM JN (RTM) - UDAIPUR CITY (UDZ) 16:45:00 RATLAM JN [RTM] CHITTAURGARH JN. [COR] CHITTAURGARH JN. [COR] 21:00:00 19815 MDS-KOTA EXPRESS MANDASOR (MDS) - KOTA JN (KOTA) 11:35:00 MANDASOR [MDS] CHITTAURGARH JN. [COR] CHITTAURGARH JN. [COR] 13:35:00 19817 HALDIGHATI EXPRESS RATLAM JN (RTM) - AGRA FORT (AF) 08:45:00 RATLAM JN [RTM] CHITTAURGARH JN. [COR] CHITTAURGARH JN. [COR] 14:10:00

List of the rescheduled trains





Train Source-Destination Start Time Rescheduled date Delay 06652 RMM-MDU EXP SPL RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU) 31-08-2022 11:00 31-08-2022 13:30 02:30 06653 MDU-RMM EXP SPL MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM) 31-08-2022 12:30 31-08-2022 13:10 00:40 12512 RAPTISAGAR EXP KOCHUVELI (KCVL) - GORAKHPUR (GKP) 31-08-2022 06:35 31-08-2022 12:45 06:10 13029 HWH-MKA EXP HOWRAH JN (HWH) - MOKAMEH JN (MKA) 31-08-2022 23:20 01-09-2022 01:20 02:00 13352 ALLEPY-DHANBAD EXPRESS ALAPPUZHA (ALLP) - DHANBAD JN (DHN) 31-08-2022 06:00 31-08-2022 07:00 01:00 15067 GKP-BDTS EXP GORAKHPUR (GKP) - BANDRA TERMINUS (BDTS) 31-08-2022 05:30 31-08-2022 07:30 02:00 15111 CPR-BCY INTERCITY EXP CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY) 31-08-2022 03:35 31-08-2022 05:00 01:25 16606 NCJ-MAQ EXP NAGARCOIL JN (NCJ) - MANGALORE CENTRAL (MAQ) 31-08-2022 02:00 31-08-2022 03:00 01:00 17229 KCVL-SC SABARI EXP THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) - SECUNDERABAD JN (SC) 31-08-2022 06:45 31-08-2022 10:30 03:45 17688 DAB-MMR MARATHWADA EXP DHARMABAD (DAB) - MANMAD JN (MMR) 31-08-2022 04:00 31-08-2022 05:00 01:00 22816 ERS BSP SF EXP ERNAKULAM JN (ERS) - BILASPUR JN. (BSP) 31-08-2022 08:30 31-08-2022 11:15 02:45

List of the diverted trains



Train Source-destination Start Time Divert From Divert To 00632 AZA-VSG LEASED PCET AZARA (AZA) - VASCO DA GAMA (VSG) 18:00 VIJAYAWADA JN [BZA] BELLARY JN [BAY] 00652 PTNR-CBF PCET EXP PATELNAGAR (PTNR) - COIMBATORE NRTH (CBF) 06:00 BALHARSHAH [BPQ] MELPAKKAM [MLPM] 00653 RPM-PTNR PCET SPL ROYAPURAM (RPM) - PATELNAGAR (PTNR) 20:30 WASHERMANPET [WST] BALHARSHAH [BPQ] 00654 PTNR-RPM- PCET SPL PATELNAGAR (PTNR) - ROYAPURAM (RPM) 18:00 BALHARSHAH [BPQ] WASHERMANPET [WST] 04444 NDLS-GZB MEX SPL NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB) 09:55 NEW DELHI [NDLS] GHAZIABAD [GZB] 04913 PWL-GZB 12CAR MEX SPL PALWAL (PWL) - GHAZIABAD (GZB) 08:05 HAZRAT NIZAMUDDIN JN [NZM] GHAZIABAD [GZB] 04950 NDLS-GZB EXP SPL NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB) 09:35 NEW DELHI [NDLS] SAHIBABAD [SBB] 11124 BJU- GWL MAIL BARAUNI JN (BJU) - GWALIOR JN. (GWL) 18:45 LUCKNOW [LKO] UNNAO JN [ON] 12004 NDLS-LKO SHATABDI EXP NEW DELHI (NDLS) - LUCKNOW (LJN) 06:10 UNNAO JN [ON] LUCKNOW [LJN] 12107 LTT-STP EXPRESS LOKMANYATILAK (LTT) - SITAPUR (STP) 16:25 KANPUR CENTRAL [CNB] SITAPUR [STP] 12407 KARMABHOOMI SUPERFAST NEW JALPAIGURI (NJP) - AMRITSAR JN (ASR) 08:15 AMBALA CANT JN [UMB] SANAHWAL [SNL] 12512 RAPTISAGAR EXP KOCHUVELI (KCVL) - GORAKHPUR (GKP) 06:35 KANPUR CENTRAL [CNB] BARABANKI JN [BBK] 12589 GKP-SC EXP GORAKHPUR (GKP) - SECUNDERABAD JN (SC) 06:35 BARABANKI JN [BBK] KANPUR CENTRAL [CNB] 12598 CSMT-GKP -ANTODAYA EXPRES CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - GORAKHPUR (GKP) 13:30 KANPUR CENTRAL [CNB] GORAKHPUR [GKP] 12705 GNT-SC INTERCITY EXP GUNTUR JN (GNT) - SECUNDERABAD JN (SC) 15:00 GUNTUR JN [GNT] SECUNDERABAD JN [SC] 12706 SC-GNT INTERCITY EXP SECUNDERABAD JN (SC) - GUNTUR JN (GNT) 07:45 PGDP [PGDP] GUNTUR JN [GNT] 12739 VSKP-SC GARIBRATH EXP VISAKHAPATNAM (VSKP) - SECUNDERABAD JN (SC) 20:40 VIJAYAWADA JN [BZA] PGDP [PGDP] 12740 SC-VSKP GARIBRATH EXP SECUNDERABAD JN (SC) - VISAKHAPATNAM (VSKP) 20:30 PGDP [PGDP] VIJAYAWADA JN [BZA] 12773 SHM-SC AC EXPRESS SHALIMAR (SHM) - SECUNDERABAD JN (SC) 16:10 VIJAYAWADA NORTH EAS [VNEC] PGDP [PGDP] 12776 LPI-CCT COCANADA EXP LINGAMPALLI (LPI) - KAKINADA TOWN (CCT) 19:00 PGDP [PGDP] GUDIVADA JN [GDV] 12787 NS-NSL EXP NARASAPUR (NS) - NAGARSOL (NSL) 11:05 VIJAYAWADA JN [BZA] PGDP [PGDP] 12788 NSL-NS EXP NAGARSOL (NSL) - NARASAPUR (NS) 12:50 PGDP [PGDP] VIJAYAWADA JN [BZA] 13024 GAYA-HWH EXP GAYA JN (GAYA) - HOWRAH JN (HWH) 12:20 BARHARWA JN [BHW] BANDEL JN [BDC] 13148 BXT-SDAH UTTAR BANGA EXP BAMANHAT (BXT) - SEALDAH (SDAH) 13:45 NEW FARAKKA JN [NFK] DUM DUM [DDJ] 13154 MLDT SDAH GOUR EXP MALDA TOWN (MLDT) - SEALDAH (SDAH) 21:35 NEW FARAKKA JN [NFK] BANDEL JN [BDC] 13175 KANCHENJUNGHA EXP SEALDAH (SDAH) - SILCHAR (SCL) 06:35 DUM DUM [DDJ] NEW FARAKKA JN [NFK] 15066 PNVL-GKP EXP PANVEL (PNVL) - GORAKHPUR (GKP) 15:50 KANPUR CENTRAL [CNB] LUCKNOW [LKO] 15206 CHITRAKOOT EXP JABALPUR (JBP) - LUCKNOW (LJN) 20:50 UNNAO JN [ON] LUCKNOW [LJN] 18519 VSKP-LTT EXP VISAKHAPATNAM (VSKP) - LOKMANYATILAK (LTT) 23:20 VIJAYAWADA JN [BZA] PGDP [PGDP] 18520 LTT-VSKP SPECIAL LOKMANYATILAK (LTT) - VISAKHAPATNAM (VSKP) 06:55 PGDP [PGDP] VIJAYAWADA JN [BZA] 19669 UDZ PPTA HUMSAFAR EXP UDAIPUR CITY (UDZ) - PATLIPUTRA (PPTA) 12:45 CHANDERIA [CNA] LUCKNOW [LKO] 20811 VSKP-NANDED SUF VISAKHAPATNAM (VSKP) - NANDED (NED) 20:00 NIDADAVOLU JN [NDD] PGDP [PGDP] 20812 NANDED-VSKP EXP NANDED (NED) - VISAKHAPATNAM (VSKP) 16:35 PGDP [PGDP] VIJAYAWADA NORTH EAS [VNEC] 22534 YPR - GKP EXPRESS YASVANTPUR JN (YPR) - GORAKHPUR (GKP) 23:40 KANPUR CENTRAL [CNB] GORAKHPUR [GKP] 22849 SHM-SC WEEKLY SF EXPRESS SHALIMAR (SHM) - SECUNDERABAD JN (SC) 12:20 VIJAYAWADA NORTH EAS [VNEC] PGDP [PGDP]

How to check if your train is cancelled or not?

If you are a frequent traveller or visiting your home town, the railway schedule is the most important thing to be checked regularly. Though there are multiple ways to check it, we would advise you to follow the official website of IRCTC or the National Train Enquiry System (NTES) for genuine information.

Search NTES on Google India or directly visit the Indian railway's official website- ww.indianrail.gov.in/mntes for all the exceptional trains. Click or tap on the tab "exceptional trains" on the right side of the website for proceeding. A list of rescheduled, diverted or cancelled trains will be displayed instantly. Now, you can check the lists separately and plan your next trip accordingly.

(Written by Zuhair Zaidi)