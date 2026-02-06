Friday, February 06, 2026 | 09:09 AM ISTहिंदी में पढें
Aditya Spinners reports standalone net loss of Rs 0.02 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 06 2026 | 9:05 AM IST

Sales decline 3.98% to Rs 16.15 crore

Net Loss of Aditya Spinners reported to Rs 0.02 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.39 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 3.98% to Rs 16.15 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 16.82 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales16.1516.82 -4 OPM %4.462.38 -PBDT0.470.10 370 PBT-0.19-0.56 66 NP-0.02-0.39 95

First Published: Feb 06 2026 | 9:05 AM IST

