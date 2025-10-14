Tuesday, October 14, 2025 | 09:08 AM ISTहिंदी में पढें
Den Networks consolidated net profit declines 32.45% in the September 2025 quarter

Last Updated : Oct 14 2025 | 9:04 AM IST

Sales decline 3.07% to Rs 241.43 crore

Net profit of Den Networks declined 32.45% to Rs 35.16 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 52.05 crore during the previous quarter ended September 2024. Sales declined 3.07% to Rs 241.43 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 249.08 crore during the previous quarter ended September 2024. ParticularsQuarter EndedSep. 2025Sep. 2024% Var.Sales241.43249.08 -3 OPM %7.4511.10 -PBDT69.2496.30 -28 PBT45.9868.89 -33 NP35.1652.05 -32

Powered by Capital Market - Live News

 

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

First Published: Oct 14 2025 | 7:39 AM IST

