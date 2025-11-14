Star Paper Mills standalone net profit declines 10.33% in the September 2025 quarter

Sales decline 5.90% to Rs 104.37 croreNet profit of Star Paper Mills declined 10.33% to Rs 13.02 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 14.52 crore during the previous quarter ended September 2024. Sales declined 5.90% to Rs 104.37 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 110.91 crore during the previous quarter ended September 2024. ParticularsQuarter EndedSep. 2025Sep. 2024% Var.Sales104.37110.91 -6 OPM %6.848.15 -PBDT12.4318.87 -34 PBT10.8217.48 -38 NP13.0214.52 -10
