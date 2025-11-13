Zodiac-JRD-MKJ standalone net profit rises 10.71% in the September 2025 quarter

Sales decline 7.22% to Rs 5.78 croreNet profit of Zodiac-JRD-MKJ rose 10.71% to Rs 0.31 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 0.28 crore during the previous quarter ended September 2024. Sales declined 7.22% to Rs 5.78 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 6.23 crore during the previous quarter ended September 2024. ParticularsQuarter EndedSep. 2025Sep. 2024% Var.Sales5.786.23 -7 OPM %5.194.17 -PBDT0.320.29 10 PBT0.310.28 11 NP0.310.28 11
