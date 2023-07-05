The Chandrayaan-3 spacecraft, which the Indian Space Research Organization (ISRO) plans to launch to the moon by mid-July, has been integrated with the Launch Vehicle Mark-III (LVM3). On July 5, ISRO tweeted, "Today, at Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota, the encapsulated assembly containing Chandrayaan-3 is mated with LVM3". The launch date has not yet been announced by ISRO. However, the Chandrayaan-3 launch window runs from July 12 to July 19. The space agency will select the earliest possible launch date of the mission, according to ISRO Chairman S. 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