SCOREBOARD INDIA

Scoreboard of World Cup warm-up match between India and Bangladesh here Tuesday.

India Innings



Rohit Sharma



b Rubel19Shikhar Dhawanlbw b MustafizurVirat Kohlib Saifuddin47Lokesh Rahulb Sabbir108c Rahim b RubelM S Dhonib Shakib113Hardik Pandya c Sabbir b Shakib21Dinesh Karthiknot outRavindra Jadejanot out11Extras: (LB-3 W-26 NB-1)30Total: (For 7 wkts in 50 overs)359Fall of Wickets: 1/5 2/50 3/83 4/102 5/266 6/325 7/348Bowling: Mustafizur Rahman 8-1-43-1, Mashrafe Mortaza 6-2-23-0, 6-1-27-1, 8-0-62-2, Abu Jayed 3-0-41-0, Shakib Al Hasan 6-0-58-2, Mehidy Hasan 5-0-40-0, 3-0-32-0, Sabbir Rahman 5-0-30-1.

Bangladesh Innings



Liton Das



st Dhoni b Chahal



73



Soumya Sarkar



c Karthik b Bumrah



25



Shakib Al Hasan



b Bumrah



0



Mushfiqur Rahim



b



90



Mohammad Mithun



lbw b Chahal



0



Mahmudullah



b



9



Sabbir Rahman



b Jadeja



7



st Karthik b



0



c Kuldeep b Chahal 18



Mehidy Hasan run out 27



not out 0



Extras (lb-10, w-4, nb-1) 15



Total (All out in 49.3 Ov) 264



Fall of Wickets: 1-49, 2-49,3-169, 4-169, 5-191, 6-216, 7-216, 8-216, 9-262



Bowler: Shami 4-0-22-0, Bumrah 5-0-25-2, Bhuvneshwar 5-0-19-0, Kuldeep 10-0-47-3, 6-0-46-0, Chahal 10-0-55-3, Ravindra Jadeja 9.3-0-40-1.

