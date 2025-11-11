Q2 FY26 results today: Bajaj Finserv, Biocon, Godrej, and more on Nov 11

Bajaj Finserv, Bajaj Holdings & Investment, Bharat Forge, Bosch, Biocon, Godrej Industries, Fortis Healthcare, Hindustan Copper, India Tourism Development Corporation, and India Pesticides Ltd, are scheduled to announce their earnings report for the second quarter (Q2) of the financial year 2025-26 (FY26).
Some other companies that are expected to declare their Q2 results today include Cera Sanitaryware, Panama Petrochem, Parag Milk Foods, Pearl Global Industries, PTC India, Rail Vikas Nigam, Rattanindia Enterprises, Surya Roshni, Tata Power Company, and Torrent Power.
Vodafone Idea Q2 results highlights
Vodafone Idea (Vi) reduced its consolidated net loss to ₹5,584 crore in the quarter ended September 2025 (Q2FY26), compared with ₹7,176 crore in the same period last year. The company attributed the improvement to stronger operational metrics despite continued industry pressures.
Revenue rose 2.4 per cent year-on-year to ₹11,194.7 crore, while Ebitda increased to ₹4,685 crore from ₹4,550 crore. Finance costs declined sharply to ₹4,784 crore from ₹6,613.6 crore a year earlier.
Chief executive officer Abhijit Kishore said the company is working to expand its 4G coverage to 90 per cent of the population and grow its 5G presence in regions with rising handset penetration.
Market overview for November 11
Indian equity markets are trading weak on Tuesday as investors focus on Q2FY26 earnings and await clarity on the US-India trade deal, with President Donald Trump saying a “very different” and “fair” agreement is being worked on.
The Sensex fell 265 points to 83,270 while the Nifty50 slipped 67 points to 25,507.
Bajaj Finance dropped 7 per cent, leading losses alongside Bajaj Finserv, Tata Motors PV, Power Grid and Kotak Bank. M&M, BEL, TCS and HCL Tech were among the gainers. Broader markets were also subdued, with midcap and smallcap indices edging lower. Most sectoral indices declined, barring Nifty IT.
List of some firms releasing Q2 FY26 results on November 11
- A-1 Ltd
- AAVAS Financiers Ltd
- Ace Engitech Ltd
- Acme Resources Ltd
- ADC India Communications Ltd
- Advance Lifestyles Ltd
- Aeonx Digital Technology Ltd
- Abans Financial Services Ltd
- Anlon Healthcare Ltd
- Ahmedabad Steelcraft Ltd
- AJC Jewel Manufacturers Ltd
- Almondz Global Securities Ltd
- Alphalogic Techsys Ltd
- Alacrity Securities Ltd
- Amalgamated Electricity Company Ltd
- Amanta Healthcare Ltd
- Amforge Industries Ltd
- Amrapali Fincap Ltd
- Antelopus Selan Energy Ltd-$
- Arfin India Ltd
- Artemis Medicare Services Ltd
- Asahi Songwon Colors Ltd
- Ashish Polyplast Ltd
- Ashoka Metcast Ltd
- Asit C Mehta Financial Services Ltd
- Add-Shop ERetail Ltd
- Atlanta Electricals Ltd
- ATN International Ltd
- Atul Auto Ltd-$
- AuSom Enterprise Ltd
- Awfis Space Solutions Ltd
- Axtel Industries Ltd
- Azad India Mobility Ltd
- Baba Arts Ltd
- Bajaj Finserv Ltd
- Bajaj Holdings & Investment Ltd
- Bharat Forge Ltd
- Bikaji Foods International Ltd
- Biocon Ltd
- BKM Industries Ltd
- Bosch Ltd
- Ceigall India Ltd
- Cera Sanitaryware Ltd
- Citadel Realty and Developers Ltd
- Cosmo First Ltd
- Cyber Media India Ltd
- DJ Mediaprint & Logistics Ltd
- DMCC Speciality Chemicals Ltd
- ECOS (India) Mobility & Hospitality Ltd
- Edelweiss Financial Services Ltd
- EPIC Energy Ltd
- Euro Panel Products Ltd
- Fortis Healthcare Ltd
- Gautam Exim Ltd
- GFL Ltd
- Godavari Biorefineries Ltd
- Godrej Industries Ltd
- Hindustan Copper Ltd
- Hindware Home Innovation Ltd
- HT Media Ltd
- IFCI Ltd
- India Pesticides Ltd
- India Tourism Development Corporation Ltd
- Jindal Hotels Ltd
- JSL Industries Ltd
- Jyoti Resins & Adhesives Ltd
- Kirloskar Electric Company Ltd
- Kkalpana Plastick Ltd
- Lakshmi Engineering And Warehousing Ltd
- Laxmi Dental Ltd
- Lloyds Enterprises Ltd
- Mercury Laboratories Ltd
- Moil Ltd
- Morgan Ventures Ltd
- Mpl Plastics Ltd
- National Fertilizers Ltd
- Nila Infrastructures Ltd
- Nukleus Office Solutions Ltd
- Orient Press Ltd
- Orient Technologies Ltd
- Oswal Leasing Ltd
- Panama Petrochem Ltd
- Parag Milk Foods Ltd
- PC Jeweller Ltd
- Pearl Global Industries Ltd
- Precision Electronics Ltd
- PTC India Ltd
- Pyramid Technoplast Ltd
- Reliance Infrastructure Ltd
- Rotographics (India) Ltd
- Rattanindia Enterprises Ltd
- Rail Vikas Nigam Ltd
- S Chand and Company Ltd
- Sabrimala Industries India Ltd
- Sportking India Ltd
- Sri Nachammai Cotton Mills Ltd-$
- Starteck Finance Ltd
- Surya Roshni Ltd
- Systematix Corporate Services Ltd
- Taparia Tools Ltd
- Tata Power Company Ltd
- Tatia Global Vennture Ltd
- Technopack Polymers Ltd
- Titan Biotech Ltd
- Torrent Power Ltd
- Transrail Lighting Ltd
- Triveni Enterprises Ltd
- TVS Srichakra Ltd-$
- TV Today Network Ltd
- United Foodbrands Ltd
- Universal Autofoundry Ltd
- Unichem Laboratories Ltd
- Uniphos Enterprises Ltd
- United Textiles Ltd
- Upsurge Investment & Finance Ltd
- Valiant Laboratories Ltd
- Vertex Securities Ltd
- Visagar Polytex Ltd
- Vrundavan Plantation Ltd
- Yatra Online Ltd