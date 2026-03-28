Here's how Jio users can live stream IPL 2026 for free on JioHotstar
BS Web Team New Delhi
The Indian Premier League (IPL) is back, with the 2026 season starting today at the M Chinnaswamy Stadium in Bengaluru. The defending champions Royal Challengers Bengaluru (RCB) will be taking on Sunrisers Hyderabad in the opening fixture.
All the matches of IPL 2026 will kick off at 3:30 PM IST for afternoon games and at 7:30 pm IST for eveing games, and the live streaming of all the games will be available on the app and website of JioHotstar. But many fans now face the dilemma of whether they should buy a full subscription to a JioHotstar plan or if they have any alternative. IPL 2026, RCB vs SRH: LIVE SCORE | FULL SCORECARD | PLAYING 11 | LIVE STREAMING
For fans using the Jio SIM network, the company has some good news, as it is offering recharge plans with a free JioHotstar subscription. So, if you are one of those Jio users who do not wish to buy a separate JioHotstar plan but still want to enjoy the mega tournament, here’s how you can do it for almost free.
Jio recharge plans that come with JioHotstar subscription
Jio has consistently sweetened its offerings by bundling OTT benefits with its mobile plans, with JioHotstar emerging as one of the biggest attractions for users. Following the integration of Jio and Hotstar services, the telecom giant has expanded its portfolio of plans that include complimentary access to the popular streaming platform.
Now, a wide range of Jio plans, including data add-ons as well as monthly, quarterly and annual packs, come bundled with a free JioHotstar subscription. This move allows users to enjoy premium entertainment without needing to purchase a separate OTT plan.
Here’s a detailed look at the various Jio plans that offer JioHotstar access as part of their benefits.
|Jio prepaid plans with free JioHotstar access
|Plan
|Price
|Data Benefits
|Voice/SMS
|Add-on Plan
|Rs 100
|5GB (one-time)
|Not included
|Data add-on
|Rs 195
|15GB (one-time)
|Not included
|Monthly
|Rs 349
|2GB/day (4G), unlimited 5G
|Unlimited calls, 100 SMS/day
|Monthly
|Rs 399
|2GB/day (4G), unlimited 5G
|Unlimited calls, 100 SMS/day
|Monthly
|Rs 449
|2GB/day (4G), unlimited 5G
|Unlimited calls, 100 SMS/day
|Unlimited 5G (36 days)
|Rs 450
|2GB/day (4G), unlimited 5G
|Unlimited calls, 100 SMS/day
|Monthly
|Rs 500
|2GB/day (4G), unlimited 5G
|Unlimited calls, 100 SMS/day
|Bi-monthly
|Rs 629
|2GB/day (4G), unlimited 5G
|Unlimited calls, 100 SMS/day
|Qaurterly
|Rs 859
|2GB/day (4G), unlimited 5G
|Unlimited calls, 100 SMS/day
|Quarterly
|Rs 899
|2GB/day (4G), unlimited 5G +20 GB
|Unlimited calls, 100 SMS/day
|Unlimited 5G (98 days)
|Rs 999
|2GB/day (4G), unlimited 5G
|Unlimited calls, 100 SMS/day
|Umlimited 5G (200 days)
|Rs 2025
|2.5 GB/day (4G), unlimited 5G
|Unlimited calls, 100 SMS/day
|Umlimited 5G (365 days)
|Rs 3999
|2.5 GB/day (4G), unlimited 5G
|Unlimited calls, 100 SMS/day
IPL 2026: Full schedule
|Match No
|Date
|Day
|Team 1
|Team 2
|Venue
|City
|Time (IST)
|1
|Mar 28 2026
|Sat
|RCB
|SRH
|M Chinnaswamy Stadium
|Bengaluru
|7:30 PM
|2
|Mar 29 2026
|Sun
|MI
|KKR
|Wankhede Stadium
|Mumbai
|7:30 PM
|3
|Mar 30 2026
|Mon
|RR
|CSK
|Barsapara Stadium
|Guwahati
|7:30 PM
|4
|Mar 31 2026
|Tue
|PBKS
|GT
|Mullanpur Stadium
|New Chandigarh
|7:30 PM
|5
|Apr 1 2026
|Wed
|LSG
|DC
|Ekana Stadium
|Lucknow
|7:30 PM
|6
|Apr 2 2026
|Thu
|KKR
|SRH
|Eden Gardens
|Kolkata
|7:30 PM
|7
|Apr 3 2026
|Fri
|CSK
|PBKS
|Chepauk
|Chennai
|7:30 PM
|8
|Apr 4 2026
|Sat
|DC
|MI
|Arun Jaitley Stadium
|Delhi
|3:30 PM
|9
|Apr 4 2026
|Sat
|GT
|RR
|Narendra Modi Stadium
|Ahmedabad
|7:30 PM
|10
|Apr 5 2026
|Sun
|SRH
|LSG
|Hyderabad Stadium
|Hyderabad
|3:30 PM
|11
|Apr 5 2026
|Sun
|RCB
|CSK
|M Chinnaswamy Stadium
|Bengaluru
|7:30 PM
|12
|Apr 6 2026
|Mon
|KKR
|PBKS
|Eden Gardens
|Kolkata
|7:30 PM
|13
|Apr 7 2026
|Tue
|RR
|MI
|Barsapara Stadium
|Guwahati
|7:30 PM
|14
|Apr 8 2026
|Wed
|DC
|GT
|Arun Jaitley Stadium
|Delhi
|7:30 PM
|15
|Apr 9 2026
|Thu
|KKR
|LSG
|Eden Gardens
|Kolkata
|7:30 PM
|16
|Apr 10 2026
|Fri
|RR
|RCB
|Barsapara Stadium
|Guwahati
|7:30 PM
|17
|Apr 11 2026
|Sat
|PBKS
|SRH
|Mullanpur
|New Chandigarh
|3:30 PM
|18
|Apr 11 2026
|Sat
|CSK
|DC
|Chepauk
|Chennai
|7:30 PM
|19
|Apr 12 2026
|Sun
|LSG
|GT
|Ekana Stadium
|Lucknow
|3:30 PM
|20
|Apr 12 2026
|Sun
|MI
|RCB
|Wankhede Stadium
|Mumbai
|7:30 PM
|21
|Apr 13 2026
|Mon
|SRH
|RR
|Hyderabad
|Hyderabad
|7:30 PM
|22
|Apr 14 2026
|Tue
|CSK
|KKR
|Chepauk
|Chennai
|7:30 PM
|23
|Apr 15 2026
|Wed
|RCB
|LSG
|Bengaluru
|Bengaluru
|7:30 PM
|24
|Apr 16 2026
|Thu
|MI
|PBKS
|Mumbai
|Mumbai
|7:30 PM
|25
|Apr 17 2026
|Fri
|GT
|KKR
|Ahmedabad
|Ahmedabad
|7:30 PM
|26
|Apr 18 2026
|Sat
|RCB
|DC
|Bengaluru
|Bengaluru
|3:30 PM
|27
|Apr 18 2026
|Sat
|SRH
|CSK
|Hyderabad
|Hyderabad
|7:30 PM
|28
|Apr 19 2026
|Sun
|KKR
|RR
|Kolkata
|Kolkata
|3:30 PM
|29
|Apr 19 2026
|Sun
|PBKS
|LSG
|Mullanpur
|New Chandigarh
|7:30 PM
|30
|Apr 20 2026
|Mon
|GT
|MI
|Ahmedabad
|Ahmedabad
|7:30 PM
|31
|Apr 21 2026
|Tue
|SRH
|DC
|Hyderabad
|Hyderabad
|7:30 PM
|32
|Apr 22 2026
|Wed
|LSG
|RR
|Lucknow
|Lucknow
|7:30 PM
|33
|Apr 23 2026
|Thu
|MI
|CSK
|Mumbai
|Mumbai
|7:30 PM
|34
|Apr 24 2026
|Fri
|RCB
|GT
|Bengaluru
|Bengaluru
|7:30 PM
|35
|Apr 25 2026
|Sat
|DC
|PBKS
|Delhi
|Delhi
|3:30 PM
|36
|Apr 25 2026
|Sat
|RR
|SRH
|Jaipur
|Jaipur
|7:30 PM
|37
|Apr 26 2026
|Sun
|GT
|CSK
|Ahmedabad
|Ahmedabad
|3:30 PM
|38
|Apr 26 2026
|Sun
|LSG
|KKR
|Lucknow
|Lucknow
|7:30 PM
|39
|Apr 27 2026
|Mon
|DC
|RCB
|Delhi
|Delhi
|7:30 PM
|40
|Apr 28 2026
|Tue
|PBKS
|RR
|Mullanpur
|New Chandigarh
|7:30 PM
|41
|Apr 29 2026
|Wed
|MI
|SRH
|Mumbai
|Mumbai
|7:30 PM
|42
|Apr 30 2026
|Thu
|GT
|RCB
|Ahmedabad
|Ahmedabad
|7:30 PM
|43
|May 1 2026
|Fri
|RR
|DC
|Jaipur
|Jaipur
|7:30 PM
|44
|May 2 2026
|Sat
|CSK
|MI
|Chennai
|Chennai
|7:30 PM
|45
|May 3 2026
|Sun
|SRH
|KKR
|Hyderabad
|Hyderabad
|3:30 PM
|46
|May 3 2026
|Sun
|GT
|PBKS
|Ahmedabad
|Ahmedabad
|7:30 PM
|47
|May 4 2026
|Mon
|MI
|LSG
|Mumbai
|Mumbai
|7:30 PM
|48
|May 5 2026
|Tue
|DC
|CSK
|Delhi
|Delhi
|7:30 PM
|49
|May 6 2026
|Wed
|SRH
|PBKS
|Hyderabad
|Hyderabad
|7:30 PM
|50
|May 7 2026
|Thu
|LSG
|RCB
|Lucknow
|Lucknow
|7:30 PM
|51
|May 8 2026
|Fri
|DC
|KKR
|Delhi
|Delhi
|7:30 PM
|52
|May 9 2026
|Sat
|RR
|GT
|Jaipur
|Jaipur
|7:30 PM
|53
|May 10 2026
|Sun
|CSK
|LSG
|Chennai
|Chennai
|3:30 PM
|54
|May 10 2026
|Sun
|RCB
|MI
|Raipur
|Raipur
|7:30 PM
|55
|May 11 2026
|Mon
|PBKS
|DC
|Dharamsala
|Dharamsala
|7:30 PM
|56
|May 12 2026
|Tue
|GT
|SRH
|Ahmedabad
|Ahmedabad
|7:30 PM
|57
|May 13 2026
|Wed
|RCB
|KKR
|Raipur
|Raipur
|7:30 PM
|58
|May 14 2026
|Thu
|PBKS
|MI
|Dharamsala
|Dharamsala
|7:30 PM
|59
|May 15 2026
|Fri
|LSG
|CSK
|Lucknow
|Lucknow
|7:30 PM
|60
|May 16 2026
|Sat
|KKR
|GT
|Kolkata
|Kolkata
|7:30 PM
|61
|May 17 2026
|Sun
|PBKS
|RCB
|Dharamsala
|Dharamsala
|3:30 PM
|62
|May 17 2026
|Sun
|DC
|RR
|Delhi
|Delhi
|7:30 PM
|63
|May 18 2026
|Mon
|CSK
|SRH
|Chennai
|Chennai
|7:30 PM
|64
|May 19 2026
|Tue
|RR
|LSG
|Jaipur
|Jaipur
|7:30 PM
|65
|May 20 2026
|Wed
|KKR
|MI
|Kolkata
|Kolkata
|7:30 PM
|66
|May 21 2026
|Thu
|CSK
|GT
|Chennai
|Chennai
|7:30 PM
|67
|May 22 2026
|Fri
|SRH
|RCB
|Hyderabad
|Hyderabad
|7:30 PM
|68
|May 23 2026
|Sat
|LSG
|PBKS
|Lucknow
|Lucknow
|7:30 PM
|69
|May 24 2026
|Sun
|MI
|RR
|Mumbai
|Mumbai
|3:30 PM
|70
|May 24 2026
|Sun
|KKR
|DC
|Kolkata
|Kolkata
|7:30 PM
First Published: Mar 28 2026 | 7:04 PM IST