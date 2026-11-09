CBSE board exams 2027: Class 10, 12 datesheet released, check key dates
CBSE has officially declared the Class 10 and Class 12 board exam 2027 datesheet. The board exams 2027 will start from Feb 16 to Apr 9, 2027. Check complete timetable on official website
Princess Sonika New Delhi
The Central Board of Secondary Education (CBSE) has released the Class 10 and Class 12 board examination timetable for 2027. Students can access the full timetable in PDF format through the official website, cbse.gov. in.
Around 46.3 lakh candidates are expected to appear for the examinations in 2027. Of these, approximately 26.5 lakh are from Class 10 and 19.8 lakh from Class 12. Class 10 students account for around 57 per cent of the total candidates, while Class 12 students make up the remaining 43 per cent.
The datesheet applies to CBSE-affiliated schools in India and abroad. No examination has been scheduled on a Sunday.
CBSE Board Exam 2027: Important Dates
Practical Exams / Internal Assessment- 1 January to 13 February 2027
Theory Exams start- 16 February 2027 (Tuesday)
Also Read
Class 10 exams end- 9 March 2027
Class 12 exams end- 9 April 2027.
How to download CBSE Date Sheet 2027?
Visit the official website at cbse.gov.in
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Choose the link for "Date Sheet Class 10 & 12 Board Examination 2027"
The date sheet PDF will displayed on the screen
Download the PDF and take a printout for later reference.
CBSE Board Exam Date 2027 Class 10
The CBSE Class 10 Board Exams 2027 will start on February 16, 2027 (Tuesday) and will conclude on March 9, 2027. Maths is planned for February 17, the second day of the exams. All papers will begin at 10:30 AM.
The exams will be conducted over 19 exam days within 22 calendar days, covering 83 subject papers. About 26.5 lakh students will show up. The full subject-wise date sheet is available as a PDF at cbse.gov.in.
|Date
|Day
|Time
|Subject Code
|Subject Name
|February 16, 2024
|Tuesday
|10:30 AM - 12:30 PM
|49
|Painting
|February 17, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|41
|Mathematics Standard
|February 17, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|241
|Mathematics Basic
|February 18, 2024
|Thursday
|10:30 AM - 12:30 PM
|404
|Automotive
|February 18, 2024
|Thursday
|10:30 AM - 12:30 PM
|405
|Introduction to Fin. Markets
|February 18, 2024
|Thursday
|10:30 AM - 12:30 PM
|407
|Beauty & Wellness
|February 18, 2024
|Thursday
|10:30 AM - 12:30 PM
|409
|Food Production
|February 18, 2024
|Thursday
|10:30 AM - 12:30 PM
|415
|Multi-Media
|February 18, 2024
|Thursday
|10:30 AM - 12:30 PM
|416
|Multi Skill Foundation Course
|February 18, 2024
|Thursday
|10:30 AM - 12:30 PM
|419
|Data Science
|February 19, 2024
|Friday
|10:30 AM - 01:30 PM
|64
|Home Science
|February 20, 2024
|Saturday
|10:30 AM - 01:30 PM
|154
|Elements of Business
|February 20, 2024
|Saturday
|10:30 AM - 01:30 PM
|303
|Urdu Course-B
|February 22, 2024
|Monday
|10:30 AM - 01:30 PM
|86
|Science
|February 23, 2024
|Tuesday
|10:30 AM - 12:30 PM
|406
|Introduction to Tourism
|February 24, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 12:30 PM
|165
|Computer Applications
|February 24, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 12:30 PM
|402
|Information Technology
|February 24, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 12:30 PM
|417
|Artificial Intelligence
|February 25, 2024
|Thursday
|10:30 AM - 12:30 PM
|401
|Retail
|February 25, 2024
|Thursday
|10:30 AM - 12:30 PM
|403
|Security
|February 25, 2024
|Thursday
|10:30 AM - 12:30 PM
|408
|Agriculture
|February 25, 2024
|Thursday
|10:30 AM - 12:30 PM
|410
|Front Office Operations
|February 25, 2024
|Thursday
|10:30 AM - 12:30 PM
|411
|Banking & Insurance
|February 25, 2024
|Thursday
|10:30 AM - 12:30 PM
|412
|Marketing & Sales
|February 25, 2024
|Thursday
|10:30 AM - 12:30 PM
|413
|Health Care
|February 25, 2024
|Thursday
|10:30 AM - 12:30 PM
|414
|Apparel
|February 25, 2024
|Thursday
|10:30 AM - 12:30 PM
|420
|Electronics & Hardware
|February 25, 2024
|Thursday
|10:30 AM - 12:30 PM
|421
|Foundation Skill for Sciences
|February 25, 2024
|Thursday
|10:30 AM - 12:30 PM
|422
|Design Thinking & Innovation
|February 26, 2024
|Friday
|10:30 AM - 01:30 PM
|101
|English (Communicative)
|February 26, 2024
|Friday
|10:30 AM - 01:30 PM
|184
|English (Language and Literature)
|February 27, 2024
|Saturday
|10:30 AM - 01:30 PM
|8
|Sindhi
|February 27, 2024
|Saturday
|10:30 AM - 01:30 PM
|12
|Malayalam
|February 27, 2024
|Saturday
|10:30 AM - 01:30 PM
|13
|Odia
|February 27, 2024
|Saturday
|10:30 AM - 01:30 PM
|14
|Assamese
|February 27, 2024
|Saturday
|10:30 AM - 01:30 PM
|15
|Kannada
|February 27, 2024
|Saturday
|10:30 AM - 01:30 PM
|24
|Nepali
|February 27, 2024
|Saturday
|10:30 AM - 01:30 PM
|91
|Kokborok
|March 1, 2024
|Monday
|10:30 AM - 01:30 PM
|16
|Arabic
|March 1, 2024
|Monday
|10:30 AM - 01:30 PM
|119
|Sanskrit (Communicative)
|March 1, 2024
|Monday
|10:30 AM - 01:30 PM
|122
|Sanskrit
|March 1, 2024
|Monday
|10:30 AM - 01:30 PM
|131
|Rai
|March 1, 2024
|Monday
|10:30 AM - 01:30 PM
|132
|Gurung
|March 1, 2024
|Monday
|10:30 AM - 01:30 PM
|133
|Tamang
|March 1, 2024
|Monday
|10:30 AM - 01:30 PM
|134
|Sherpa
|March 2, 2024
|Tuesday
|10:30 AM - 12:30 PM
|418
|Physical Activity Trainer
|March 3, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|2
|Hindi Course-A
|March 3, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|85
|Hindi Course-B
|March 4, 2024
|Thursday
|10:30 AM - 01:30 PM
|3
|Urdu Course-A
|March 4, 2024
|Thursday
|10:30 AM - 01:30 PM
|4
|Punjabi
|March 4, 2024
|Thursday
|10:30 AM - 01:30 PM
|5
|Bengali
|March 4, 2024
|Thursday
|10:30 AM - 01:30 PM
|6
|Tamil
|March 4, 2024
|Thursday
|10:30 AM - 01:30 PM
|9
|Marathi
|March 4, 2024
|Thursday
|10:30 AM - 01:30 PM
|10
|Gujarati
|March 4, 2024
|Thursday
|10:30 AM - 01:30 PM
|11
|Manipuri
|March 4, 2024
|Thursday
|10:30 AM - 01:30 PM
|89
|Telugu - Telangana
|March 5, 2024
|Friday
|10:30 AM - 01:30 PM
|7
|Telugu
|March 5, 2024
|Friday
|10:30 AM - 01:30 PM
|21
|Russian
|March 5, 2024
|Friday
|10:30 AM - 01:30 PM
|23
|Persian
|March 5, 2024
|Friday
|10:30 AM - 01:30 PM
|25
|Limboo
|March 5, 2024
|Friday
|10:30 AM - 01:30 PM
|26
|Lepcha
|March 5, 2024
|Friday
|10:30 AM - 12:30 PM
|31
|Carnatic Music (Vocal)
|March 5, 2024
|Friday
|10:30 AM - 12:30 PM
|32
|Carnatic Music Mel Ins.
|March 5, 2024
|Friday
|10:30 AM - 12:30 PM
|33
|Carnatic Music Per. Ins.
|March 5, 2024
|Friday
|10:30 AM - 12:30 PM
|34
|Hindustani Music Vocal
|March 5, 2024
|Friday
|10:30 AM - 12:30 PM
|35
|Hindustani Music (Mel Ins)
|March 5, 2024
|Friday
|10:30 AM - 12:30 PM
|36
|Hindustani Music (Per Ins)
|March 6, 2024
|Saturday
|10:30 AM - 01:30 PM
|18
|French
|March 8, 2024
|Monday
|10:30 AM - 01:30 PM
|87
|Social Science
|March 9, 2024
|Tuesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|17
|Tibetan
|March 9, 2024
|Tuesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|20
|German
|March 9, 2024
|Tuesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|76
|National Cadet Corps
|March 9, 2024
|Tuesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|88
|Bhoti
|March 9, 2024
|Tuesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|92
|Bodo
|March 9, 2024
|Tuesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|93
|Tangkhul
|March 9, 2024
|Tuesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|94
|Japanese
|March 9, 2024
|Tuesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|95
|Bhutia
|March 9, 2024
|Tuesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|96
|Spanish
|March 9, 2024
|Tuesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|97
|Kashmiri
|March 9, 2024
|Tuesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|98
|Mizo
|March 9, 2024
|Tuesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|99
|Bahasa Melayu
|March 9, 2024
|Tuesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|136
|Thai
|March 9, 2024
|Tuesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|254
|Elements of Book Keeping & Accountancy
CBSE Class 12 Board Exam Date 2027
The CBSE Class 12 Board Exams 2027 will commence on February 16, 2027 (Tuesday) and end on April 9, 2027. Physics is the first paper for PCM and PCB students on February 16. All papers will begin at 10:30 AM.
The exams will be conducted over 40 exam days within 53 calendar days, covering 121 subject papers. About 19.8 lakh students will show up. The full subject-wise date sheet is available as a PDF at cbse.gov.in.
|Class
|Date
|Day
|Time
|Subject Code
|Subject Name
|Class XII
|February 16, 2024
|Tuesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|42
|Physics
|Class XII
|February 17, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|46
|Engineering Graphics
|Class XII
|February 17, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 12:30 PM
|57
|Bharatanatyam - Dance
|Class XII
|February 17, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 12:30 PM
|58
|Kuchipudi - Dance
|Class XII
|February 17, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 12:30 PM
|59
|Odissi - Dance
|Class XII
|February 17, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 12:30 PM
|60
|Manipuri - Dance
|Class XII
|February 17, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 12:30 PM
|61
|Kathakali - Dance
|Class XII
|February 17, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|807
|Beauty & Wellness
|Class XII
|February 17, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|816
|Horticulture
|Class XII
|February 17, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|823
|Cost Accounting
|Class XII
|February 18, 2024
|Thursday
|10:30 AM - 01:30 PM
|48
|Physical Education
|Class XII
|February 19, 2024
|Friday
|10:30 AM - 01:30 PM
|45
|Biotechnology
|Class XII
|February 19, 2024
|Friday
|10:30 AM - 01:30 PM
|66
|Entrepreneurship
|Class XII
|February 19, 2024
|Friday
|10:30 AM - 01:30 PM
|825
|Shorthand (English)
|Class XII
|February 19, 2024
|Friday
|10:30 AM - 01:30 PM
|826
|Shorthand (Hindi)
|Class XII
|February 19, 2024
|Friday
|10:30 AM - 12:30 PM
|846
|Land Transportation Associate
|Class XII
|February 20, 2024
|Saturday
|10:30 AM - 01:30 PM
|819
|Electrical Technology
|Class XII
|February 20, 2024
|Saturday
|10:30 AM - 01:30 PM
|835
|Mass Media Studies
|Class XII
|February 20, 2024
|Saturday
|10:30 AM - 12:30 PM
|848
|Design Thinking and Innovation
|Class XII
|February 22, 2024
|Monday
|10:30 AM - 01:30 PM
|76
|National Cadet Corps (NCC)
|Class XII
|February 22, 2024
|Monday
|10:30 AM - 01:30 PM
|804
|Automotive
|Class XII
|February 22, 2024
|Monday
|10:30 AM - 01:30 PM
|837
|Fashion Studies
|Class XII
|February 23, 2024
|Tuesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|55
|Accountancy
|Class XII
|February 24, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 12:30 PM
|49
|Painting
|Class XII
|February 24, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 12:30 PM
|50
|Graphics
|Class XII
|February 24, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 12:30 PM
|51
|Sculpture
|Class XII
|February 24, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 12:30 PM
|52
|Applied Art (Commercial Art)
|Class XII
|February 25, 2024
|Thursday
|10:30 AM - 01:30 PM
|29
|Geography
|Class XII
|February 26, 2024
|Friday
|10:30 AM - 01:30 PM
|824
|Office Procedures & Practices
|Class XII
|February 26, 2024
|Friday
|10:30 AM - 01:30 PM
|836
|Library & Information Science
|Class XII
|February 26, 2024
|Friday
|10:30 AM - 12:30 PM
|842
|Early Childhood Care & Education
|Class XII
|February 27, 2024
|Saturday
|10:30 AM - 01:30 PM
|43
|Chemistry
|Class XII
|March 1, 2024
|Monday
|10:30 AM - 01:30 PM
|3
|Urdu Elective
|Class XII
|March 1, 2024
|Monday
|10:30 AM - 01:30 PM
|22
|Sanskrit Elective
|Class XII
|March 1, 2024
|Monday
|10:30 AM - 12:30 PM
|31
|Carnatic Music Vocal
|Class XII
|March 1, 2024
|Monday
|10:30 AM - 12:30 PM
|32
|Carnatic Music Mel Ins
|Class XII
|March 1, 2024
|Monday
|10:30 AM - 12:30 PM
|33
|Carnatic Music Per Ins Mridangam
|Class XII
|March 1, 2024
|Monday
|10:30 AM - 01:30 PM
|303
|Urdu Core
|Class XII
|March 1, 2024
|Monday
|10:30 AM - 01:30 PM
|814
|Insurance
|Class XII
|March 1, 2024
|Monday
|10:30 AM - 01:30 PM
|818
|Geospatial Technology
|Class XII
|March 1, 2024
|Monday
|10:30 AM - 01:30 PM
|834
|Food Nutrition & Dietetics
|Class XII
|March 2, 2024
|Tuesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|37
|Psychology
|Class XII
|March 3, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|104
|Punjabi
|Class XII
|March 3, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|105
|Bengali
|Class XII
|March 3, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|106
|Tamil
|Class XII
|March 3, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|107
|Telugu
|Class XII
|March 3, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|108
|Sindhi
|Class XII
|March 3, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|109
|Marathi
|Class XII
|March 3, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|110
|Gujarati
|Class XII
|March 3, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|111
|Manipuri
|Class XII
|March 3, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|112
|Malayalam
|Class XII
|March 3, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|113
|Odia
|Class XII
|March 3, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|114
|Assamese
|Class XII
|March 3, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|115
|Kannada
|Class XII
|March 3, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|116
|Arabic
|Class XII
|March 3, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|117
|Tibetan
|Class XII
|March 3, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|118
|French
|Class XII
|March 3, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|120
|German
|Class XII
|March 3, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|121
|Russian
|Class XII
|March 3, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|123
|Persian
|Class XII
|March 3, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|124
|Nepali
|Class XII
|March 3, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|125
|Limboo
|Class XII
|March 3, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|126
|Lepcha
|Class XII
|March 3, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|189
|Telugu Telangana
|Class XII
|March 3, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|192
|Bodo
|Class XII
|March 3, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|193
|Tangkhul
|Class XII
|March 3, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|194
|Japanese
|Class XII
|March 3, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|195
|Bhutia
|Class XII
|March 3, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|196
|Spanish
|Class XII
|March 3, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|197
|Kashmiri
|Class XII
|March 3, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|198
|Mizo
|Class XII
|March 4, 2024
|Thursday
|10:30 AM - 01:30 PM
|810
|Front Office Operations
|Class XII
|March 4, 2024
|Thursday
|10:30 AM - 12:30 PM
|841
|Yoga
|Class XII
|March 4, 2024
|Thursday
|10:30 AM - 01:30 PM
|847
|Electronics & Hardware
|Class XII
|March 5, 2024
|Friday
|10:30 AM - 01:30 PM
|1
|English Elective
|Class XII
|March 5, 2024
|Friday
|10:30 AM - 01:30 PM
|301
|English Core
|Class XII
|March 6, 2024
|Saturday
|10:30 AM - 01:30 PM
|809
|Food Production
|Class XII
|March 6, 2024
|Saturday
|10:30 AM - 01:30 PM
|813
|Health Care
|Class XII
|March 6, 2024
|Saturday
|10:30 AM - 12:30 PM
|830
|Design
|Class XII
|March 8, 2024
|Monday
|10:30 AM - 01:30 PM
|806
|Tourism
|Class XII
|March 8, 2024
|Monday
|10:30 AM - 01:30 PM
|827
|Air-Conditioning & Refrigeration
|Class XII
|March 9, 2024
|Tuesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|41
|Mathematics
|Class XII
|March 9, 2024
|Tuesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|241
|Applied Mathematics
|Class XII
|March 11, 2024
|Thursday
|10:30 AM - 01:30 PM
|64
|Home Science
|Class XII
|March 12, 2024
|Friday
|10:30 AM - 01:30 PM
|817
|Typography & Computer Application
|Class XII
|March 13, 2024
|Saturday
|10:30 AM - 01:30 PM
|2
|Hindi Elective
|Class XII
|March 13, 2024
|Saturday
|10:30 AM - 01:30 PM
|302
|Hindi Core
|Class XII
|March 15, 2024
|Monday
|10:30 AM - 12:30 PM
|34
|Hindustani Music Vocal
|Class XII
|March 15, 2024
|Monday
|10:30 AM - 12:30 PM
|35
|Hindustani Music Mel Ins
|Class XII
|March 15, 2024
|Monday
|10:30 AM - 12:30 PM
|36
|Hindustani Music Per Ins
|Class XII
|March 16, 2024
|Tuesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|30
|Economics
|Class XII
|March 17, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 12:30 PM
|845
|Physical Activity Trainer
|Class XII
|March 18, 2024
|Thursday
|10:30 AM - 01:30 PM
|812
|Marketing
|Class XII
|March 19, 2024
|Friday
|10:30 AM - 01:30 PM
|28
|Political Science
|Class XII
|March 20, 2024
|Saturday
|10:30 AM - 12:30 PM
|843
|Artificial Intelligence
|Class XII
|March 22, 2024
|Monday
|10:30 AM - 01:30 PM
|73
|Knowledge Tradition & Practices of India
|Class XII
|March 22, 2024
|Monday
|10:30 AM - 01:30 PM
|188
|Bhoti
|Class XII
|March 22, 2024
|Monday
|10:30 AM - 01:30 PM
|191
|Kokborok
|Class XII
|March 22, 2024
|Monday
|10:30 AM - 01:30 PM
|811
|Banking
|Class XII
|March 22, 2024
|Monday
|10:30 AM - 01:30 PM
|820
|Electronics Technology
|Class XII
|March 24, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 12:30 PM
|56
|Kathak - Dance
|Class XII
|March 25, 2024
|Thursday
|10:30 AM - 01:30 PM
|44
|Biology
|Class XII
|March 27, 2024
|Saturday
|10:30 AM - 01:30 PM
|27
|History
|Class XII
|March 29, 2024
|Monday
|10:30 AM - 01:30 PM
|805
|Financial Market Management
|Class XII
|March 29, 2024
|Monday
|10:30 AM - 01:30 PM
|808
|Agriculture
|Class XII
|March 29, 2024
|Monday
|10:30 AM - 01:30 PM
|828
|Medical Diagnostics
|Class XII
|March 29, 2024
|Monday
|10:30 AM - 01:30 PM
|831
|Salesmanship
|Class XII
|March 30, 2024
|Tuesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|39
|Sociology
|Class XII
|March 31, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|65
|Informatics Practices
|Class XII
|March 31, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|83
|Computer Science
|Class XII
|March 31, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|802
|Information Technology
|Class XII
|April 1, 2024
|Thursday
|10:30 AM - 01:30 PM
|54
|Business Studies
|Class XII
|April 1, 2024
|Thursday
|10:30 AM - 01:30 PM
|833
|Business Administration
|Class XII
|April 6, 2024
|Tuesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|322
|Sanskrit Core
|Class XII
|April 6, 2024
|Tuesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|822
|Taxation
|Class XII
|April 7, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 12:30 PM
|821
|Multi-Media
|Class XII
|April 7, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 01:30 PM
|829
|Textile Design
|Class XII
|April 7, 2024
|Wednesday
|10:30 AM - 12:30 PM
|844
|Data Science
|Class XII
|April 8, 2024
|Thursday
|10:30 AM - 01:30 PM
|74
|Legal Studies
|Class XII
|April 9, 2024
|Friday
|10:30 AM - 01:30 PM
|801
|Retail
|Class XII
|April 9, 2024
|Friday
|10:30 AM - 01:30 PM
|803
|Web Application
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Topics : board examinations CBSE exam CBSE board exams
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First Published: Nov 09 2026 | 4:38 PM IST