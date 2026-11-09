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Home / Education / News / CBSE board exams 2027: Class 10, 12 datesheet released, check key dates

CBSE board exams 2027: Class 10, 12 datesheet released, check key dates

CBSE has officially declared the Class 10 and Class 12 board exam 2027 datesheet. The board exams 2027 will start from Feb 16 to Apr 9, 2027. Check complete timetable on official website

CBSE board exams 2027

CBSE Class 10, 12 Datesheet 2027

Princess Sonika New Delhi
18 min read Last Updated : Nov 09 2026 | 4:49 PM IST
The Central Board of Secondary Education (CBSE) has released the Class 10 and Class 12 board examination timetable for 2027. Students can access the full timetable in PDF format through the official website, cbse.gov. in. 
 
Around 46.3 lakh candidates are expected to appear for the examinations in 2027. Of these, approximately 26.5 lakh are from Class 10 and 19.8 lakh from Class 12. Class 10 students account for around 57 per cent of the total candidates, while Class 12 students make up the remaining 43 per cent.
 
The datesheet applies to CBSE-affiliated schools in India and abroad. No examination has been scheduled on a Sunday.
 

CBSE Board Exam 2027: Important Dates

Practical Exams / Internal Assessment- 1 January to 13 February 2027
 
Theory Exams start- 16 February 2027 (Tuesday)

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CBSE Date Sheet 2027 for winter bound schools released

CBSE Date Sheet 2027 out: Check Class 10, 12 Practical exam schedule

BSEB Sent Up Exam 2027 timetable out for Class 10 and 12;

BSEB Sent Up Exam 2027 timetable out for Class 10 and 12; check exam dates

UP Board Exam 2027 Correction window

UP Board Exam 2027: Correction window to remain open until November 12

 
Class 10 exams end- 9 March 2027
 
Class 12 exams end- 9 April 2027.  

How to download CBSE Date Sheet 2027?

Visit the official website at cbse.gov.in
 
Click on the "Latest Updates" section on the home page
 
Choose the link for "Date Sheet Class 10 & 12 Board Examination 2027"
 
The date sheet PDF will displayed on the screen 
Download the PDF and take a printout for later reference. 

CBSE Board Exam Date 2027 Class 10

The CBSE Class 10 Board Exams 2027 will start on February 16, 2027 (Tuesday) and will conclude on March 9, 2027. Maths is planned for February 17, the second day of the exams. All papers will begin at 10:30 AM. 
 
The exams will be conducted over 19 exam days within 22 calendar days, covering 83 subject papers. About 26.5 lakh students will show up. The full subject-wise date sheet is available as a PDF at cbse.gov.in.  
DateDayTimeSubject CodeSubject Name
February 16, 2024Tuesday10:30 AM - 12:30 PM49Painting
February 17, 2024Wednesday10:30 AM - 01:30 PM41Mathematics Standard
February 17, 2024Wednesday10:30 AM - 01:30 PM241Mathematics Basic
February 18, 2024Thursday10:30 AM - 12:30 PM404Automotive
February 18, 2024Thursday10:30 AM - 12:30 PM405Introduction to Fin. Markets
February 18, 2024Thursday10:30 AM - 12:30 PM407Beauty & Wellness
February 18, 2024Thursday10:30 AM - 12:30 PM409Food Production
February 18, 2024Thursday10:30 AM - 12:30 PM415Multi-Media
February 18, 2024Thursday10:30 AM - 12:30 PM416Multi Skill Foundation Course
February 18, 2024Thursday10:30 AM - 12:30 PM419Data Science
February 19, 2024Friday10:30 AM - 01:30 PM64Home Science
February 20, 2024Saturday10:30 AM - 01:30 PM154Elements of Business
February 20, 2024Saturday10:30 AM - 01:30 PM303Urdu Course-B
February 22, 2024Monday10:30 AM - 01:30 PM86Science
February 23, 2024Tuesday10:30 AM - 12:30 PM406Introduction to Tourism
February 24, 2024Wednesday10:30 AM - 12:30 PM165Computer Applications
February 24, 2024Wednesday10:30 AM - 12:30 PM402Information Technology
February 24, 2024Wednesday10:30 AM - 12:30 PM417Artificial Intelligence
February 25, 2024Thursday10:30 AM - 12:30 PM401Retail
February 25, 2024Thursday10:30 AM - 12:30 PM403Security
February 25, 2024Thursday10:30 AM - 12:30 PM408Agriculture
February 25, 2024Thursday10:30 AM - 12:30 PM410Front Office Operations
February 25, 2024Thursday10:30 AM - 12:30 PM411Banking & Insurance
February 25, 2024Thursday10:30 AM - 12:30 PM412Marketing & Sales
February 25, 2024Thursday10:30 AM - 12:30 PM413Health Care
February 25, 2024Thursday10:30 AM - 12:30 PM414Apparel
February 25, 2024Thursday10:30 AM - 12:30 PM420Electronics & Hardware
February 25, 2024Thursday10:30 AM - 12:30 PM421Foundation Skill for Sciences
February 25, 2024Thursday10:30 AM - 12:30 PM422Design Thinking & Innovation
February 26, 2024Friday10:30 AM - 01:30 PM101English (Communicative)
February 26, 2024Friday10:30 AM - 01:30 PM184English (Language and Literature)
February 27, 2024Saturday10:30 AM - 01:30 PM8Sindhi
February 27, 2024Saturday10:30 AM - 01:30 PM12Malayalam
February 27, 2024Saturday10:30 AM - 01:30 PM13Odia
February 27, 2024Saturday10:30 AM - 01:30 PM14Assamese
February 27, 2024Saturday10:30 AM - 01:30 PM15Kannada
February 27, 2024Saturday10:30 AM - 01:30 PM24Nepali
February 27, 2024Saturday10:30 AM - 01:30 PM91Kokborok
March 1, 2024Monday10:30 AM - 01:30 PM16Arabic
March 1, 2024Monday10:30 AM - 01:30 PM119Sanskrit (Communicative)
March 1, 2024Monday10:30 AM - 01:30 PM122Sanskrit
March 1, 2024Monday10:30 AM - 01:30 PM131Rai
March 1, 2024Monday10:30 AM - 01:30 PM132Gurung
March 1, 2024Monday10:30 AM - 01:30 PM133Tamang
March 1, 2024Monday10:30 AM - 01:30 PM134Sherpa
March 2, 2024Tuesday10:30 AM - 12:30 PM418Physical Activity Trainer
March 3, 2024Wednesday10:30 AM - 01:30 PM2Hindi Course-A
March 3, 2024Wednesday10:30 AM - 01:30 PM85Hindi Course-B
March 4, 2024Thursday10:30 AM - 01:30 PM3Urdu Course-A
March 4, 2024Thursday10:30 AM - 01:30 PM4Punjabi
March 4, 2024Thursday10:30 AM - 01:30 PM5Bengali
March 4, 2024Thursday10:30 AM - 01:30 PM6Tamil
March 4, 2024Thursday10:30 AM - 01:30 PM9Marathi
March 4, 2024Thursday10:30 AM - 01:30 PM10Gujarati
March 4, 2024Thursday10:30 AM - 01:30 PM11Manipuri
March 4, 2024Thursday10:30 AM - 01:30 PM89Telugu - Telangana
March 5, 2024Friday10:30 AM - 01:30 PM7Telugu
March 5, 2024Friday10:30 AM - 01:30 PM21Russian
March 5, 2024Friday10:30 AM - 01:30 PM23Persian
March 5, 2024Friday10:30 AM - 01:30 PM25Limboo
March 5, 2024Friday10:30 AM - 01:30 PM26Lepcha
March 5, 2024Friday10:30 AM - 12:30 PM31Carnatic Music (Vocal)
March 5, 2024Friday10:30 AM - 12:30 PM32Carnatic Music Mel Ins.
March 5, 2024Friday10:30 AM - 12:30 PM33Carnatic Music Per. Ins.
March 5, 2024Friday10:30 AM - 12:30 PM34Hindustani Music Vocal
March 5, 2024Friday10:30 AM - 12:30 PM35Hindustani Music (Mel Ins)
March 5, 2024Friday10:30 AM - 12:30 PM36Hindustani Music (Per Ins)
March 6, 2024Saturday10:30 AM - 01:30 PM18French
March 8, 2024Monday10:30 AM - 01:30 PM87Social Science
March 9, 2024Tuesday10:30 AM - 01:30 PM17Tibetan
March 9, 2024Tuesday10:30 AM - 01:30 PM20German
March 9, 2024Tuesday10:30 AM - 01:30 PM76National Cadet Corps
March 9, 2024Tuesday10:30 AM - 01:30 PM88Bhoti
March 9, 2024Tuesday10:30 AM - 01:30 PM92Bodo
March 9, 2024Tuesday10:30 AM - 01:30 PM93Tangkhul
March 9, 2024Tuesday10:30 AM - 01:30 PM94Japanese
March 9, 2024Tuesday10:30 AM - 01:30 PM95Bhutia
March 9, 2024Tuesday10:30 AM - 01:30 PM96Spanish
March 9, 2024Tuesday10:30 AM - 01:30 PM97Kashmiri
March 9, 2024Tuesday10:30 AM - 01:30 PM98Mizo
March 9, 2024Tuesday10:30 AM - 01:30 PM99Bahasa Melayu
March 9, 2024Tuesday10:30 AM - 01:30 PM136Thai
March 9, 2024Tuesday10:30 AM - 01:30 PM254Elements of Book Keeping & Accountancy
 

CBSE Class 12 Board Exam Date 2027

The CBSE Class 12 Board Exams 2027 will commence on February 16, 2027 (Tuesday) and end on April 9, 2027. Physics is the first paper for PCM and PCB students on February 16. All papers will begin at 10:30 AM. 
 
The exams will be conducted over 40 exam days within 53 calendar days, covering 121 subject papers. About 19.8 lakh students will show up. The full subject-wise date sheet is available as a PDF at cbse.gov.in.  
ClassDateDayTimeSubject CodeSubject Name
Class XIIFebruary 16, 2024Tuesday10:30 AM - 01:30 PM42Physics
Class XIIFebruary 17, 2024Wednesday10:30 AM - 01:30 PM46Engineering Graphics
Class XIIFebruary 17, 2024Wednesday10:30 AM - 12:30 PM57Bharatanatyam - Dance
Class XIIFebruary 17, 2024Wednesday10:30 AM - 12:30 PM58Kuchipudi - Dance
Class XIIFebruary 17, 2024Wednesday10:30 AM - 12:30 PM59Odissi - Dance
Class XIIFebruary 17, 2024Wednesday10:30 AM - 12:30 PM60Manipuri - Dance
Class XIIFebruary 17, 2024Wednesday10:30 AM - 12:30 PM61Kathakali - Dance
Class XIIFebruary 17, 2024Wednesday10:30 AM - 01:30 PM807Beauty & Wellness
Class XIIFebruary 17, 2024Wednesday10:30 AM - 01:30 PM816Horticulture
Class XIIFebruary 17, 2024Wednesday10:30 AM - 01:30 PM823Cost Accounting
Class XIIFebruary 18, 2024Thursday10:30 AM - 01:30 PM48Physical Education
Class XIIFebruary 19, 2024Friday10:30 AM - 01:30 PM45Biotechnology
Class XIIFebruary 19, 2024Friday10:30 AM - 01:30 PM66Entrepreneurship
Class XIIFebruary 19, 2024Friday10:30 AM - 01:30 PM825Shorthand (English)
Class XIIFebruary 19, 2024Friday10:30 AM - 01:30 PM826Shorthand (Hindi)
Class XIIFebruary 19, 2024Friday10:30 AM - 12:30 PM846Land Transportation Associate
Class XIIFebruary 20, 2024Saturday10:30 AM - 01:30 PM819Electrical Technology
Class XIIFebruary 20, 2024Saturday10:30 AM - 01:30 PM835Mass Media Studies
Class XIIFebruary 20, 2024Saturday10:30 AM - 12:30 PM848Design Thinking and Innovation
Class XIIFebruary 22, 2024Monday10:30 AM - 01:30 PM76National Cadet Corps (NCC)
Class XIIFebruary 22, 2024Monday10:30 AM - 01:30 PM804Automotive
Class XIIFebruary 22, 2024Monday10:30 AM - 01:30 PM837Fashion Studies
Class XIIFebruary 23, 2024Tuesday10:30 AM - 01:30 PM55Accountancy
Class XIIFebruary 24, 2024Wednesday10:30 AM - 12:30 PM49Painting
Class XIIFebruary 24, 2024Wednesday10:30 AM - 12:30 PM50Graphics
Class XIIFebruary 24, 2024Wednesday10:30 AM - 12:30 PM51Sculpture
Class XIIFebruary 24, 2024Wednesday10:30 AM - 12:30 PM52Applied Art (Commercial Art)
Class XIIFebruary 25, 2024Thursday10:30 AM - 01:30 PM29Geography
Class XIIFebruary 26, 2024Friday10:30 AM - 01:30 PM824Office Procedures & Practices
Class XIIFebruary 26, 2024Friday10:30 AM - 01:30 PM836Library & Information Science
Class XIIFebruary 26, 2024Friday10:30 AM - 12:30 PM842Early Childhood Care & Education
Class XIIFebruary 27, 2024Saturday10:30 AM - 01:30 PM43Chemistry
Class XIIMarch 1, 2024Monday10:30 AM - 01:30 PM3Urdu Elective
Class XIIMarch 1, 2024Monday10:30 AM - 01:30 PM22Sanskrit Elective
Class XIIMarch 1, 2024Monday10:30 AM - 12:30 PM31Carnatic Music Vocal
Class XIIMarch 1, 2024Monday10:30 AM - 12:30 PM32Carnatic Music Mel Ins
Class XIIMarch 1, 2024Monday10:30 AM - 12:30 PM33Carnatic Music Per Ins Mridangam
Class XIIMarch 1, 2024Monday10:30 AM - 01:30 PM303Urdu Core
Class XIIMarch 1, 2024Monday10:30 AM - 01:30 PM814Insurance
Class XIIMarch 1, 2024Monday10:30 AM - 01:30 PM818Geospatial Technology
Class XIIMarch 1, 2024Monday10:30 AM - 01:30 PM834Food Nutrition & Dietetics
Class XIIMarch 2, 2024Tuesday10:30 AM - 01:30 PM37Psychology
Class XIIMarch 3, 2024Wednesday10:30 AM - 01:30 PM104Punjabi
Class XIIMarch 3, 2024Wednesday10:30 AM - 01:30 PM105Bengali
Class XIIMarch 3, 2024Wednesday10:30 AM - 01:30 PM106Tamil
Class XIIMarch 3, 2024Wednesday10:30 AM - 01:30 PM107Telugu
Class XIIMarch 3, 2024Wednesday10:30 AM - 01:30 PM108Sindhi
Class XIIMarch 3, 2024Wednesday10:30 AM - 01:30 PM109Marathi
Class XIIMarch 3, 2024Wednesday10:30 AM - 01:30 PM110Gujarati
Class XIIMarch 3, 2024Wednesday10:30 AM - 01:30 PM111Manipuri
Class XIIMarch 3, 2024Wednesday10:30 AM - 01:30 PM112Malayalam
Class XIIMarch 3, 2024Wednesday10:30 AM - 01:30 PM113Odia
Class XIIMarch 3, 2024Wednesday10:30 AM - 01:30 PM114Assamese
Class XIIMarch 3, 2024Wednesday10:30 AM - 01:30 PM115Kannada
Class XIIMarch 3, 2024Wednesday10:30 AM - 01:30 PM116Arabic
Class XIIMarch 3, 2024Wednesday10:30 AM - 01:30 PM117Tibetan
Class XIIMarch 3, 2024Wednesday10:30 AM - 01:30 PM118French
Class XIIMarch 3, 2024Wednesday10:30 AM - 01:30 PM120German
Class XIIMarch 3, 2024Wednesday10:30 AM - 01:30 PM121Russian
Class XIIMarch 3, 2024Wednesday10:30 AM - 01:30 PM123Persian
Class XIIMarch 3, 2024Wednesday10:30 AM - 01:30 PM124Nepali
Class XIIMarch 3, 2024Wednesday10:30 AM - 01:30 PM125Limboo
Class XIIMarch 3, 2024Wednesday10:30 AM - 01:30 PM126Lepcha
Class XIIMarch 3, 2024Wednesday10:30 AM - 01:30 PM189Telugu Telangana
Class XIIMarch 3, 2024Wednesday10:30 AM - 01:30 PM192Bodo
Class XIIMarch 3, 2024Wednesday10:30 AM - 01:30 PM193Tangkhul
Class XIIMarch 3, 2024Wednesday10:30 AM - 01:30 PM194Japanese
Class XIIMarch 3, 2024Wednesday10:30 AM - 01:30 PM195Bhutia
Class XIIMarch 3, 2024Wednesday10:30 AM - 01:30 PM196Spanish
Class XIIMarch 3, 2024Wednesday10:30 AM - 01:30 PM197Kashmiri
Class XIIMarch 3, 2024Wednesday10:30 AM - 01:30 PM198Mizo
Class XIIMarch 4, 2024Thursday10:30 AM - 01:30 PM810Front Office Operations
Class XIIMarch 4, 2024Thursday10:30 AM - 12:30 PM841Yoga
Class XIIMarch 4, 2024Thursday10:30 AM - 01:30 PM847Electronics & Hardware
Class XIIMarch 5, 2024Friday10:30 AM - 01:30 PM1English Elective
Class XIIMarch 5, 2024Friday10:30 AM - 01:30 PM301English Core
Class XIIMarch 6, 2024Saturday10:30 AM - 01:30 PM809Food Production
Class XIIMarch 6, 2024Saturday10:30 AM - 01:30 PM813Health Care
Class XIIMarch 6, 2024Saturday10:30 AM - 12:30 PM830Design
Class XIIMarch 8, 2024Monday10:30 AM - 01:30 PM806Tourism
Class XIIMarch 8, 2024Monday10:30 AM - 01:30 PM827Air-Conditioning & Refrigeration
Class XIIMarch 9, 2024Tuesday10:30 AM - 01:30 PM41Mathematics
Class XIIMarch 9, 2024Tuesday10:30 AM - 01:30 PM241Applied Mathematics
Class XIIMarch 11, 2024Thursday10:30 AM - 01:30 PM64Home Science
Class XIIMarch 12, 2024Friday10:30 AM - 01:30 PM817Typography & Computer Application
Class XIIMarch 13, 2024Saturday10:30 AM - 01:30 PM2Hindi Elective
Class XIIMarch 13, 2024Saturday10:30 AM - 01:30 PM302Hindi Core
Class XIIMarch 15, 2024Monday10:30 AM - 12:30 PM34Hindustani Music Vocal
Class XIIMarch 15, 2024Monday10:30 AM - 12:30 PM35Hindustani Music Mel Ins
Class XIIMarch 15, 2024Monday10:30 AM - 12:30 PM36Hindustani Music Per Ins
Class XIIMarch 16, 2024Tuesday10:30 AM - 01:30 PM30Economics
Class XIIMarch 17, 2024Wednesday10:30 AM - 12:30 PM845Physical Activity Trainer
Class XIIMarch 18, 2024Thursday10:30 AM - 01:30 PM812Marketing
Class XIIMarch 19, 2024Friday10:30 AM - 01:30 PM28Political Science
Class XIIMarch 20, 2024Saturday10:30 AM - 12:30 PM843Artificial Intelligence
Class XIIMarch 22, 2024Monday10:30 AM - 01:30 PM73Knowledge Tradition & Practices of India
Class XIIMarch 22, 2024Monday10:30 AM - 01:30 PM188Bhoti
Class XIIMarch 22, 2024Monday10:30 AM - 01:30 PM191Kokborok
Class XIIMarch 22, 2024Monday10:30 AM - 01:30 PM811Banking
Class XIIMarch 22, 2024Monday10:30 AM - 01:30 PM820Electronics Technology
Class XIIMarch 24, 2024Wednesday10:30 AM - 12:30 PM56Kathak - Dance
Class XIIMarch 25, 2024Thursday10:30 AM - 01:30 PM44Biology
Class XIIMarch 27, 2024Saturday10:30 AM - 01:30 PM27History
Class XIIMarch 29, 2024Monday10:30 AM - 01:30 PM805Financial Market Management
Class XIIMarch 29, 2024Monday10:30 AM - 01:30 PM808Agriculture
Class XIIMarch 29, 2024Monday10:30 AM - 01:30 PM828Medical Diagnostics
Class XIIMarch 29, 2024Monday10:30 AM - 01:30 PM831Salesmanship
Class XIIMarch 30, 2024Tuesday10:30 AM - 01:30 PM39Sociology
Class XIIMarch 31, 2024Wednesday10:30 AM - 01:30 PM65Informatics Practices
Class XIIMarch 31, 2024Wednesday10:30 AM - 01:30 PM83Computer Science
Class XIIMarch 31, 2024Wednesday10:30 AM - 01:30 PM802Information Technology
Class XIIApril 1, 2024Thursday10:30 AM - 01:30 PM54Business Studies
Class XIIApril 1, 2024Thursday10:30 AM - 01:30 PM833Business Administration
Class XIIApril 6, 2024Tuesday10:30 AM - 01:30 PM322Sanskrit Core
Class XIIApril 6, 2024Tuesday10:30 AM - 01:30 PM822Taxation
Class XIIApril 7, 2024Wednesday10:30 AM - 12:30 PM821Multi-Media
Class XIIApril 7, 2024Wednesday10:30 AM - 01:30 PM829Textile Design
Class XIIApril 7, 2024Wednesday10:30 AM - 12:30 PM844Data Science
Class XIIApril 8, 2024Thursday10:30 AM - 01:30 PM74Legal Studies
Class XIIApril 9, 2024Friday10:30 AM - 01:30 PM801Retail
Class XIIApril 9, 2024Friday10:30 AM - 01:30 PM803Web Application
 

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First Published: Nov 09 2026 | 4:38 PM IST