Adani Enterprises receives affirmation in credit ratings from CARE

Adani Enterprises has received reaffirmation in credit ratings from CARE Ratings as under:
Non convertible debentures (Rs 3000 crore) - CARE AA-; Stable (assigned)
Non convertible debentures (Rs 1000 crore) - CARE AA-; Stable (reaffirmed)
Non convertible debentures (Rs 2000 crore) - CARE AA-; Stable (reaffirmed)
Commercial paper (Rs 2000 crore) - CARE A1+ (reaffirmed)
Also Read
Long term bank facilities (Rs 2500 crore) - CARE AA-; Stable (reaffirmed)
Long term / short term bank facilities (Rs 15,505 crore) - CARE AA-; Stable / CARE A1+ (reaffirmed)
Short term bank facilities (Rs 240 crore) - CARE A1+ (reaffirmed)
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content