Cyber Media Research & Services consolidated net profit rises 48.21% in the September 2025 quarter

Sales rise 19.65% to Rs 21.13 croreNet profit of Cyber Media Research & Services rose 48.21% to Rs 0.83 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 0.56 crore during the previous quarter ended September 2024. Sales rose 19.65% to Rs 21.13 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 17.66 crore during the previous quarter ended September 2024. ParticularsQuarter EndedSep. 2025Sep. 2024% Var.Sales21.1317.66 20 OPM %5.113.79 -PBDT1.110.71 56 PBT1.080.69 57 NP0.830.56 48
