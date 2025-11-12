Wednesday, November 12, 2025 | 09:45 AM ISTहिंदी में पढें
Business Standard
Notification Icon
userprofile IconSearch
Sensex (    %)
                             
Nifty (    %)
                             
Nifty Midcap(    %)
                             
Nifty Smallcap(    %)
                             
Nifty Bank(    %)
                             
Nifty IT(    %)
                             
Home / Markets / Capital Market News / Cyber Media Research & Services consolidated net profit rises 48.21% in the September 2025 quarter

Cyber Media Research & Services consolidated net profit rises 48.21% in the September 2025 quarter

Image

Last Updated : Nov 12 2025 | 9:29 AM IST

Sales rise 19.65% to Rs 21.13 crore

Net profit of Cyber Media Research & Services rose 48.21% to Rs 0.83 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 0.56 crore during the previous quarter ended September 2024. Sales rose 19.65% to Rs 21.13 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 17.66 crore during the previous quarter ended September 2024. ParticularsQuarter EndedSep. 2025Sep. 2024% Var.Sales21.1317.66 20 OPM %5.113.79 -PBDT1.110.71 56 PBT1.080.69 57 NP0.830.56 48

Powered by Capital Market - Live News

 

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

More From This Section

Rail Vikas Nigam consolidated net profit declines 19.73% in the September 2025 quarter

Rail Vikas Nigam consolidated net profit declines 19.73% in the September 2025 quarter

Fortis Healthcare consolidated net profit rises 82.43% in the September 2025 quarter

Fortis Healthcare consolidated net profit rises 82.43% in the September 2025 quarter

Acme Resources consolidated net profit declines 55.98% in the September 2025 quarter

Acme Resources consolidated net profit declines 55.98% in the September 2025 quarter

Tera Software consolidated net profit rises 420.63% in the September 2025 quarter

Tera Software consolidated net profit rises 420.63% in the September 2025 quarter

PTC India consolidated net profit declines 11.99% in the September 2025 quarter

PTC India consolidated net profit declines 11.99% in the September 2025 quarter

Don't miss the most important news and views of the day. Get them on our Telegram channel

First Published: Nov 12 2025 | 7:46 AM IST

Explore News

Stock Market LIVE UpdatesGroww Share Price LIVETata Motors CV Share Price LIVEStocks to watch todayDividend Stocks TodayGold-Silver Rate TodayBharat Forge Q2Lab-Grown MilkRupee TodayUpcoming IPO 2025
Business Standard
HOT STOCKS
TOP SECTIONS
KEY EVENTS
Copyrights © 2025 Business Standard Private Ltd. All rights reserved
LinkedIN Icon