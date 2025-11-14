Nandan Denim standalone net profit rises 7.63% in the September 2025 quarter

Sales decline 7.71% to Rs 784.69 croreNet profit of Nandan Denim rose 7.63% to Rs 9.45 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 8.78 crore during the previous quarter ended September 2024. Sales declined 7.71% to Rs 784.69 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 850.25 crore during the previous quarter ended September 2024. ParticularsQuarter EndedSep. 2025Sep. 2024% Var.Sales784.69850.25 -8 OPM %2.993.83 -PBDT18.3725.01 -27 PBT8.3211.41 -27 NP9.458.78 8
