Thursday, November 06, 2025 | 09:15 AM ISTहिंदी में पढें
Business Standard
Notification Icon
userprofile IconSearch
Sensex (    %)
                             
Nifty (    %)
                             
Nifty Midcap(    %)
                             
Nifty Smallcap(    %)
                             
Nifty Bank(    %)
                             
Nifty IT(    %)
                             
Home / Markets / Capital Market News / Tata Housing Development Company reports standalone net loss of Rs 77.09 crore in the September 2025 quarter

Tata Housing Development Company reports standalone net loss of Rs 77.09 crore in the September 2025 quarter

Image

Last Updated : Nov 06 2025 | 9:11 AM IST

Sales rise 133.98% to Rs 20.52 crore

Net Loss of Tata Housing Development Company reported to Rs 77.09 crore in the quarter ended September 2025 as against net loss of Rs 83.09 crore during the previous quarter ended September 2024. Sales rose 133.98% to Rs 20.52 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 8.77 crore during the previous quarter ended September 2024. ParticularsQuarter EndedSep. 2025Sep. 2024% Var.Sales20.528.77 134 OPM %-262.87-996.58 -PBDT-76.05-81.39 7 PBT-77.26-82.68 7 NP-77.09-83.09 7

Powered by Capital Market - Live News

 

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

More From This Section

Piramal Pharma reports consolidated net loss of Rs 99.22 crore in the September 2025 quarter

Piramal Pharma reports consolidated net loss of Rs 99.22 crore in the September 2025 quarter

Zee Learn reports consolidated net loss of Rs 6.14 crore in the September 2025 quarter

Zee Learn reports consolidated net loss of Rs 6.14 crore in the September 2025 quarter

Magellanic Cloud consolidated net profit rises 14.43% in the September 2025 quarter

Magellanic Cloud consolidated net profit rises 14.43% in the September 2025 quarter

Accelya Solutions India consolidated net profit declines 8.78% in the September 2025 quarter

Accelya Solutions India consolidated net profit declines 8.78% in the September 2025 quarter

Cybertech Systems & Software consolidated net profit declines 3.13% in the September 2025 quarter

Cybertech Systems & Software consolidated net profit declines 3.13% in the September 2025 quarter

Don't miss the most important news and views of the day. Get them on our Telegram channel

First Published: Nov 06 2025 | 7:43 AM IST

Explore News

Stock Market LIVE UpdatesBihar Election 2025 Phase 1 Voting LIVEStocks To Buy TodayGold-Silver Rate TodayGroww IPOSamsung Galaxy Z TriFold LaunchLenskart IPO Allotment TodayGoogle Messages Nano Banana RemixBank Holiday on Guru Nanak JayantiUpcoming IPO 2025
Business Standard
HOT STOCKS
TOP SECTIONS
KEY EVENTS
Copyrights © 2025 Business Standard Private Ltd. All rights reserved
LinkedIN Icon