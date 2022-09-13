IRCTC cancels 214 trains today: Check your train status for Sept 13 here

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As per the official sources of the Indian Railways Catering and Tourism Corporation (IRCTC), Indian Railways cancelled a total of 214 trains on Tuesday, September 13. A total of 354 trains have been affected today till noon, which includes 214 cancelled, 39 source-change, 39 short-terminated, 17 rescheduled and 45 diverted trains.
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Train cancellations. Diversions and rescheduling are common problems in India. Many times, it occurs due to climatic issues, while sometimes operational and maintenance concerns are the reason.
Here is the list of source-change trains, rescheduled trains and diverted trains on Monday, September 13.
List of source-changed trains
|Train
|Source - Destination
|Start Time
|Cancel From
|Cancel To
|03328 GMO-SNDT PASSENGER SPL
|NSC BOSE J GOMO (GMO) - SINDRI TOWN (SNDT)
|4:35:00 PM
|NSC BOSE J GOMO [GMO]
|DHANBAD JN [DHN]
|04042 FN-DEE SPL
|FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)
|4:15:00 PM
|FARUKHNAGAR [FN]
|GARHI HARSARU [GHH]
|04399 JJJ - JUC EXP SPL
|JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)
|5:00:00 AM
|JAIJON DOABA [JJJ]
|N S DOABA JN [NSS]
|05094 STP-GKP UNRESERVED MEX
|GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)
|6:05:00 PM
|GONDA JN [GD]
|MANKAPUR JN [MUR]
|05257 MFP-NKE MEMU PASS SPL
|MUZAFFARPUR JN (MFP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|12:20:00 PM
|MUZAFFARPUR JN [MFP]
|PIPRA [PPA]
|05259 MFP-NKE MEMU PASS SPL
|MUZAFFARPUR JN (MFP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|3:35:00 PM
|MUZAFFARPUR JN [MFP]
|JIWDHARA [JDR]
|05261 MFP-RXL MEMU PASS SPL
|MUZAFFARPUR JN (MFP) - RAXAUL JN (RXL)
|8:35:00 AM
|MUZAFFARPUR JN [MFP]
|PIPRA [PPA]
|05287 MFP-RXL MEMU PASS SPL
|MUZAFFARPUR JN (MFP) - RAXAUL JN (RXL)
|6:35:00 PM
|MUZAFFARPUR JN [MFP]
|PIPRA [PPA]
|05331 KGM-MB SPL EXP
|KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|7:25:00 AM
|KATHGODAM [KGM]
|LALKUA JN. [LKU]
|05364 KGM-MB SPL EXP
|KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|3:45:00 PM
|KATHGODAM [KGM]
|LALKUA JN. [LKU]
|05448 GD-GKP UR SPL
|GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)
|3:45:00 PM
|GONDA JN [GD]
|SUBHAGPUR [SUBR]
|06459 CBE-SRR EXP SPL
|COIMBATORE JN (CBE) - SHORANUR JN (SRR)
|4:30:00 PM
|COIMBATORE JN [CBE]
|PODANUR JN [PTJ]
|06830 MNM-TPJ DEMU EXP SPL
|MANAMADURAI JN (MNM) - TIRUCHCHIRAPPALLI JN. (TPJ)
|2:15:00 PM
|MANAMADURAI JN [MNM]
|SIVAGANGA [SVGA]
|06979 JJJ-JUC MEXP SPL
|JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)
|5:50:00 PM
|JAIJON DOABA [JJJ]
|N S DOABA JN [NSS]
|07756 BZA-DKJ PUSH PULL
|VIJAYAWADA JN (BZA) - DORNAKAL JN (DKJ)
|6:20:00 PM
|VIJAYAWADA JN [BZA]
|KHAMMAM [KMT]
|07979 BZA-BDCR
|VIJAYAWADA JN (BZA) - BHADRACHALAM RD (BDCR)
|7:50:00 AM
|VIJAYAWADA JN [BZA]
|KHAMMAM [KMT]
|08263 TIG-BSP PAS SPL
|TITLAGARH (TIG) - BILASPUR JN. (BSP)
|9:30:00 AM
|TITLAGARH [TIG]
|SAMBALPUR [SBP]
|08527 R-VSKP SPECIAL
|RAIPUR JN (R) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|5:30:00 AM
|RAIPUR JN [R]
|MAHASAMUND [MSMD]
|08745 GAD- R MEMU SPL
|GEVRA-ROAD (GAD) - RAIPUR JN (R)
|6:30:00 AM
|GEVRA-ROAD [GAD]
|KORBA [KRBA]
|09522 SMNH RJT PASS SPECIAL
|SOMNATH (SMNH) - RAJKOT JN (RJT)
|4:35:00 AM
|SOMNATH [SMNH]
|VERAVAL [VRL]
|11463 SMNH-JBP EXP
|SOMNATH (SMNH) - JABALPUR (JBP)
|9:50:00 AM
|SOMNATH [SMNH]
|VERAVAL [VRL]
|12238 JAT-BSB SUF
|JAMMU TAWI (JAT) - VARANASI (BSB)
|2:00:00 PM
|JAMMU TAWI [JAT]
|PATHANKOT CANTT [PTKC]
|15202 NKE-PPTA INTERCITY EXP
|NARKATIAGANJ JN (NKE) - PATLIPUTRA (PPTA)
|4:20:00 AM
|NARKATIAGANJ JN [NKE]
|MUZAFFARPUR JN [MFP]
|17201 GNT-SC GOLCONDA EXP
|GUNTUR JN (GNT) - SECUNDERABAD JN (SC)
|6:00:00 AM
|GUNTUR JN [GNT]
|MADHIRA [MDR]
|18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP
|GEVRA-ROAD (GAD) - ITWARI (ITR)
|6:05:00 PM
|GEVRA-ROAD [GAD]
|KORBA [KRBA]
|18310 JAT-SBP EXPRESS
|JAMMU TAWI (JAT) - SAMBALPUR (SBP)
|2:20:00 PM
|JAMMU TAWI [JAT]
|AMRITSAR JN [ASR]
|18426 DURG - PURI EXP
|DURG (DURG) - PURI (PURI)
|4:10:00 PM
|DURG [DURG]
|MAHASAMUND [MSMD]
|18513 KRDL-VSKP EXP
|KIRANDUL (KRDL) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|3:00:00 PM
|KIRANDUL [KRDL]
|DANTE WARA [DWZ]
|19120 SMNH - ADI EXPRESS
|SOMNATH (SMNH) - AHMEDABAD JN (ADI)
|6:35:00 AM
|SOMNATH [SMNH]
|VERAVAL [VRL]
|19208 SMNH-PBR EXPRESS
|SOMNATH (SMNH) - PORBANDAR (PBR)
|2:40:00 PM
|SOMNATH [SMNH]
|VERAVAL [VRL]
|19224 JAT - ADI EXP
|JAMMU TAWI (JAT) - AHMEDABAD JN (ADI)
|7:50:00 AM
|JAMMU TAWI [JAT]
|PATHANKOT [PTK]
|19226 JAT - JU EXPRESS
|JAMMU TAWI (JAT) - JODHPUR JN (JU)
|9:00:00 PM
|JAMMU TAWI [JAT]
|PATHANKOT [PTK]
|19251 SMNH OKHA EXPRESS
|SOMNATH (SMNH) - OKHA (OKHA)
|10:50:00 PM
|SOMNATH [SMNH]
|VERAVAL [VRL]
|19327 RTM-UDZ EXPRESS
|RATLAM JN (RTM) - UDAIPUR CITY (UDZ)
|4:45:00 PM
|RATLAM JN [RTM]
|CHITTAURGARH JN. [COR]
|19416 SVDK ADI EXP
|SHRI MATA VAISHNO DEVI KATRA (SVDK) - AHMEDABAD JN (ADI)
|10:40:00 AM
|SHRI MATA VAISHNO DEVI KATRA [SVDK]
|FIROZPUR CANT [FZR]
|19815 MDS-KOTA EXPRESS
|MANDASOR (MDS) - KOTA JN (KOTA)
|11:35:00 AM
|MANDASOR [MDS]
|CHITTAURGARH JN. [COR]
|19817 HALDIGHATI EXPRESS
|RATLAM JN (RTM) - AGRA FORT (AF)
|8:45:00 AM
|RATLAM JN [RTM]
|CHITTAURGARH JN. [COR]
|22433 GCT-ANVT EXP
|GHAZIPUR CITY (GCT) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|3:00:00 PM
|GHAZIPUR CITY [GCT]
|AUNRIHAR JN. [ARJ]
|31152 BWN-SDAH LOCAL
|BARDDHAMAN (BWN) - SEALDAH (SDAH)
|2:40:00 PM
|BARDDHAMAN [BWN]
|BANDEL JN [BDC]
List of rescheduled trains
|Train
|Source-Destination
|Start Time
|Rescheduled date-time
|00629 YPR-ICOD TKD PCET
|YASVANTPUR JN (YPR) - TUGLAKABAD (TKD)
|9/13/2022 19:35
|9/14/2022 19:35
|01914 ETAH-AF UNRESERVED SPL
|ETAH (ETAH) - AGRA FORT (AF)
|9/13/2022 7:30
|9/13/2022 8:00
|02570 NDLS-DBG CLONE SPL
|NEW DELHI (NDLS) - DARBHANGA JN (DBG)
|9/13/2022 12:15
|9/13/2022 14:00
|04133 CNB FBD PASSENGER
|KANPUR CENTRAL (CNB) - FARRUKHABAD (FBD)
|9/13/2022 13:10
|9/13/2022 15:45
|06652 RMM-MDU EXP SPL
|RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU)
|9/13/2022 11:00
|9/13/2022 13:30
|06653 MDU-RMM EXP SPL
|MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM)
|9/13/2022 12:30
|9/13/2022 13:10
|12129 PUNE HWH AZAD HIND EXP
|PUNE JN (PUNE) - HOWRAH JN (HWH)
|9/13/2022 18:35
|9/14/2022 3:45
|12146 PURI-LTT WEEKLY EXP
|PURI (PURI) - LOKMANYATILAK (LTT)
|9/13/2022 21:45
|9/14/2022 2:45
|12270 NZM-MAS DURANTO EXP
|HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM) - PURATCHI THALAIVAR DR. M.G.RAMACHANDRAN CENTRAL RA (MAS)
|9/13/2022 15:55
|9/13/2022 17:25
|12472 SWARAJ EXPRESS
|SHRI MATA VAISHNO DEVI KATRA (SVDK) - BANDRA TERMINUS (BDTS)
|9/13/2022 9:55
|9/13/2022 14:25
|12530 LJN PPTA S F
|LUCKNOW (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA)
|9/13/2022 5:00
|9/13/2022 5:55
|12609 MAS-MYS SF EXPRESS
|PURATCHI THALAIVAR DR. M.G.RAMACHANDRAN CENTRAL RA (MAS) - MYSORE JN (MYS)
|9/13/2022 13:35
|9/13/2022 14:05
|12856 ITR BSP INTERCITY EXP
|ITWARI (ITR) - BILASPUR JN. (BSP)
|9/13/2022 6:15
|9/13/2022 14:15
|15159 CPR DURG EXP
|CHHAPRA (CPR) - DURG (DURG)
|9/13/2022 7:10
|9/13/2022 8:10
|18109 TATA ITR EXP
|TATANAGAR JN (TATA) - ITWARI (ITR)
|9/13/2022 9:10
|9/13/2022 13:30
|18520 LTT-VSKP SPECIAL
|LOKMANYATILAK (LTT) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|9/13/2022 6:55
|9/13/2022 8:30
|19038 AVADH EXPRESS
|BARAUNI JN (BJU) - BANDRA TERMINUS (BDTS)
|9/13/2022 7:20
|9/13/2022 9:20
|22637 MAS-MAQ SF EXP
|PURATCHI THALAIVAR DR. M.G.RAMACHANDRAN CENTRAL RA (MAS) - MANGALORE CENTRAL (MAQ)
|9/13/2022 13:15
|9/13/2022 13:55
|22828 SURAT-PURI S F WEEKLY
|SURAT (ST) - PURI (PURI)
|9/13/2022 8:10
|9/13/2022 11:40
List of diverted trains
|Train
|Start Time
|Divert From
|Divert To
|00629 YPR-ICOD TKD PCET
|7:35:00 PM
|YASVANTPUR JN [YPR]
|BALHARSHAH [BPQ]
|02563 BJU-NDLS CLONE SPL
|7:40:00 AM
|MANKAPUR JN [MUR]
|BARABANKI JN [BBK]
|02564 NDLS-BJU CLONE SPL
|5:55:00 PM
|BARABANKI JN [BBK]
|MANKAPUR JN [MUR]
|02569 DBG-NDLS CLONE SPL
|6:30:00 AM
|MANKAPUR JN [MUR]
|BARABANKI JN [BBK]
|02570 NDLS-DBG CLONE SPL
|12:15:00 PM
|BARABANKI JN [BBK]
|MANKAPUR JN [MUR]
|03111 SDAH RPH MEMU PGR SPL
|12:05:00 PM
|BANDEL JN [BDC]
|AHAMADPUR JN. [AMP]
|03112 RPH SDAH MEMU PGR SPL
|1:15:00 PM
|AHAMADPUR JN. [AMP]
|BANDEL JN [BDC]
|04444 NDLS-GZB MEX SPL
|9:55:00 AM
|NEW DELHI [NDLS]
|GHAZIABAD [GZB]
|04913 PWL-GZB 12CAR MEX SPL
|8:05:00 AM
|HAZRAT NIZAMUDDIN JN [NZM]
|GHAZIABAD [GZB]
|04950 NDLS-GZB EXP SPL
|9:35:00 AM
|NEW DELHI [NDLS]
|GHAZIABAD [GZB]
|05135 CPR-ARJ EXP SPL
|7:55:00 AM
|PHEPHNA JN [PEP]
|AUNRIHAR JN. [ARJ]
|05136 ARJ-CPR EXP SPL
|2:20:00 PM
|AUNRIHAR JN. [ARJ]
|PHEPHNA JN [PEP]
|07608 TPTY-PAU
|8:15:00 PM
|RENIGUNTA JN [RU]
|SECUNDERABAD JN [SC]
|11061 LTT-JYG EXP
|11:30:00 AM
|AUNRIHAR JN. [ARJ]
|PHEPHNA JN [PEP]
|12557 MFP-ANVT SAPTKRANTI EXP
|11:35:00 AM
|MUZAFFARPUR JN [MFP]
|SAGAULI JN [SGL]
|12558 ANVT-MFP SAPTKRANTI EXP
|2:50:00 PM
|SAGAULI JN [SGL]
|MUZAFFARPUR JN [MFP]
|12562 SWANTRATA SENANI EXPRESS
|9:15:00 PM
|AUNRIHAR JN. [ARJ]
|PHEPHNA JN [PEP]
|12738 LPI-COA GOWTAMI EXP
|8:30:00 PM
|KONDAPALLI [KI]
|VIJAYAWADA NORTH EAS [VNEC]
|12739 VSKP-SC GARIBRATH EXP
|8:40:00 PM
|VIJAYAWADA JN [BZA]
|PGDP [PGDP]
|12740 SC-VSKP GARIBRATH EXP
|8:30:00 PM
|PGDP [PGDP]
|VIJAYAWADA JN [BZA]
|12774 SC-SHM AC EXPRESS
|3:55:00 AM
|PGDP [PGDP]
|VIJAYAWADA NORTH EAS [VNEC]
|12775 CCT-LPI COCANADA EXP
|8:10:00 PM
|GUDIVADA JN [GDV]
|PGDP [PGDP]
|12787 NS-NSL EXP
|11:05:00 AM
|VIJAYAWADA JN [BZA]
|PGDP [PGDP]
|12788 NSL-NS EXP
|12:50:00 PM
|PGDP [PGDP]
|VIJAYAWADA JN [BZA]
|12843 PUI-ADI S F EXP
|5:30:00 PM
|TITLAGARH [TIG]
|RAIPUR JN [R]
|12862 KCG-VSKP S F
|6:20:00 PM
|KONDAPALLI [KI]
|VIJAYAWADA NORTH EAS [VNEC]
|13016 JMP-HWH KAVIGURU EXP
|4:25:00 AM
|AHAMADPUR JN. [AMP]
|BANDEL JN [BDC]
|13018 AZ HWH GANADEVTA EXP
|3:40:00 PM
|AZIMGANJ JN [AZ]
|BANDEL JN [BDC]
|13022 RXL HWH MITHILA EXP
|10:00:00 AM
|RAXAUL JN [RXL]
|MUZAFFARPUR JN [MFP]
|13053 HWH RDP KULIK EXP
|8:35:00 AM
|BANDEL JN [BDC]
|NEW FARAKKA JN [NFK]
|13153 SDAH MLDT GOUR EXP
|10:15:00 PM
|BANDEL JN [BDC]
|NEW FARAKKA JN [NFK]
|13162 BLGT-KOAA EXP
|5:30:00 AM
|NEW FARAKKA JN [NFK]
|DUM DUM [DDJ]
|14008 SADHBHAWNA EXP
|4:30:00 PM
|AUNRIHAR JN. [ARJ]
|PHEPHNA JN [PEP]
|14015 SADBHAWANA EXP
|10:55:00 PM
|PHEPHNA JN [PEP]
|AUNRIHAR JN. [ARJ]
|14524 UMB-MFP HARIHAR EXP-
|10:20:00 PM
|AUNRIHAR JN. [ARJ]
|PHEPHNA JN [PEP]
|15232 GONDIA - BJU EXPRESS
|9:15:00 PM
|AUNRIHAR JN. [ARJ]
|PHEPHNA JN [PEP]
|15706 CHAMPARAN HUMSAFAR EXP
|4:35:00 PM
|GORAKHPUR [GKP]
|MUZAFFARPUR JN [MFP]
|18519 VSKP-LTT EXP
|11:20:00 PM
|VIJAYAWADA JN [BZA]
|PGDP [PGDP]
|18520 LTT-VSKP SPECIAL
|6:55:00 AM
|PGDP [PGDP]
|VIJAYAWADA JN [BZA]
|19038 AVADH EXPRESS
|7:20:00 AM
|MUZAFFARPUR JN [MFP]
|SAGAULI JN [SGL]
|20504 RAJDHANI EXPRESS
|11:25:00 AM
|AUNRIHAR JN. [ARJ]
|PHEPHNA JN [PEP]
|20810 NED-SBP SF EXP
|4:35:00 PM
|PGDP [PGDP]
|VIJAYAWADA NORTH EAS [VNEC]
|20811 VSKP-NANDED SUF
|8:00:00 PM
|NIDADAVOLU JN [NDD]
|PGDP [PGDP]
|22619 BSP TEN SF EXP
|8:15:00 AM
|IRUGUR [IGU]
|PODANUR JN [PTJ]
|22670 PNBE-ERS SF EXP
|4:30:00 PM
|IRUGUR [IGU]
|PODANUR JN [PTJ]
How to check if your train is cancelled or not?
Train cancellation is common problem for most Indian Railways passengers. However, it is crucial to know whether your train is cancelled, partially cancelled, rescheduled or diverted. Here are the steps you should follow.
- Visit the website of IRCTC or search NTES on a search engine.
- After accessing the website, check the option of the exceptional train on the top right corner of the website.
- Select the cancelled, partially cancelled, rescheduled or diverted trains options.
- Check whether your train is on time or not.
(Written by Zuhair Zaidi)
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First Published: Tue, September 13 2022. 12:18 IST