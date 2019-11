Scoreboard on the second day of the Day/Night Test between India and Bangladesh here on Friday.

Bangladesh 1st Innings: 106



India 1st Innings: (Overnight 174-3 in 46 overs)



Mayank Agarwalc Mehidy Hasan b Al-Amin14Rohit Sharmalbw b Ebadat Hossain21Cheteshwar Pujara c Shadman Islam b Ebadat Hossain55Virat Kohlic Taijul Islam b Ebadat Hossain136Ajinkya Rahanec Ebadat Hossain b Taijul Islam51Ravindra Jadejab Abu Jayed12Wriddhiman Sahanot out17Ravichandran Ashwinlbw b Al-AminUmesh Yadavc Shadman Islam b Abu JayedIshant Sharmalbw b Al-AminMohammed Shaminot out10Extras(B-12, LB-2, W-8)22Total (For 9 wkts in 89.4 Overs)347Fall of wickets: 26-1, 2-43, 3-137, 4-236, 5-289, 6-308, 7-329, 8-330, 9-331.

Bowlers: Al-Amin Hossain 22.4-3-85-3, Abu Jayed 21-6-77-2, Ebadat Hossain 21-3-91-3, Taijul Islam 25-2-80-1.

