PKL 2018 Schedule: Tamil Thalaivas and Patna Pirates to clash in opener

Pro Kabaddi League teams Tamil Thalaivas and Patna Pirates will clash in the opening game of the Pro Kabaddi League season 6, which begins in Chennai on October 7.

In the second match, U Mumba will lock horns with Puneri Paltan.

PKL's highest paid player, Monu Goyat will begin his raid for glory as Haryana Steelers takes on Puneri Paltans in the third match of the season 6 on October 8.

Anupam Goswami, League Commissioner, VIVO Pro Kabaddi said, "We have had to adjust the Season 6 window to October onwards, in lieu of the ongoing Asian Games that have nearly all the world's top Kabaddi athletes playing for their respective national teams. We will return to a July start for VIVO PKL Season 7."





The 12 participating teams have been divided into two zones of six teams each, where each team will be playing a set of 15 intra-zone and 7 inter-zone matches, prior to the play-offs.

The play-offs stage will comprise 3 eliminators, 2 qualifiers and the finals scheduled to take place in Mumbai.

Here is Vivo Full Schedule:

VIVO Pro Kabaddi Season VI Schedule Match 1* Match 2** Week No Venue Date Day of the Week Team A Team B Team A Team B 1 CHENNAI 7-Oct Sunday CHE PAT PUN MUM 8-Oct Monday PUN HAR CHE UP 9-Oct Tuesday DEL GUJ CHE HYD 10-Oct Wednesday MUM JAI CHE BLR 11-Oct Thursday JAI DEL CHE KOL 2 SONIPAT 12-Oct Friday HAR GUJ PAT UP 13-Oct Saturday PUN DEL HAR MUM 14-Oct Sunday HYD UP HAR PUN 15-Oct Monday Rest day 16-Oct Tuesday KOL HYD HAR JAI 17-Oct Wednesday BLR CHE HAR MUM 18-Oct Thursday HAR DEL PUN GUJ 3 PUNE 19-Oct Friday PAT HYD PUN JAI 20-Oct Saturday UP KOL PUN MUM 21-Oct Sunday DEL KOL PUN BLR 22-Oct Monday Rest day 23-Oct Tuesday MUM HYD PUN CHE 24-Oct Wednesday BLR HAR PUN UP 25-Oct Thursday Rest Day 4 PATNA 26-Oct Friday PAT JAI GUJ CHE 27-Oct Saturday JAI KOL PAT MUM 28-Oct Sunday DEL UP PAT HAR 29-Oct Monday Rest day 30-Oct Tuesday PUN GUJ PAT HYD 31-Oct Wednesday DEL PUN PAT BLR 1-Nov Thursday PAT KOL 5 UP

(Greater Noida) 2-Nov Friday UP CHE JAI GUJ 3-Nov Saturday MUM PUN UP BLR 4-Nov Sunday DEL GUJ UP KOL 5-Nov Monday Rest day 6-Nov Tuesday JAI HAR UP HYD 7-Nov Wednesday UP PAT 8-Nov Thursday HAR DEL UP BLR 6 MUMBAI 9-Nov Friday MUM JAI KOL HYD 10-Nov Saturday PAT KOL MUM GUJ 11-Nov Sunday MUM HAR 12-Nov Monday Rest day 13-Nov Tuesday PUN HYD MUM UP 14-Nov Wednesday CHE HAR MUM BLR 15-Nov Thursday PAT DEL MUM CHE 7 AHMEDABAD 16-Nov Friday GUJ KOL JAI UP 17-Nov Saturday PUN KOL GUJ BLR 18-Nov Sunday JAI BLR GUJ UP 19-Nov Monday Rest day 20-Nov Tuesday CHE HYD GUJ DEL 21-Nov Wednesday PAT CHE GUJ MUM 22-Nov Thursday GUJ HAR 8 BANGALORE 23-Nov Friday BLR KOL JAI PUN 24-Nov Saturday MUM DEL BLR CHE 25-Nov Sunday DEL HAR BLR PAT 26-Nov Monday Rest day 27-Nov Tuesday CHE HYD BLR UP 28-Nov Wednesday HAR PUN BLR HYD 29-Nov Thursday PUN GUJ BLR KOL 9 DELHI 30-Nov Friday DEL JAI CHE PAT 1-Dec Saturday DEL MUM 2-Dec Sunday MUM GUJ DEL PUN 3-Dec Monday Rest day 4-Dec Tuesday PAT GUJ DEL HYD 5-Dec Wednesday HAR KOL DEL BLR 6-Dec Thursday UP HAR DEL CHE 10 HYDERABAD 7-Dec Friday HYD GUJ PAT PUN 8-Dec Saturday MUM KOL HYD JAI 9-Dec Sunday CHE JAI HYD HAR 10-Dec Monday Rest day 11-Dec Tuesday DEL MUM HYD UP 12-Dec Wednesday HAR GUJ HYD BLR 13-Dec Thursday HYD PAT 11 JAIPUR* 14-Dec Friday JAI PUN KOL CHE 15-Dec Saturday UP CHE JAI MUM 16-Dec Sunday PAT UP JAI GUJ 17-Dec Monday Rest day 18-Dec Tuesday BLR HYD JAI HAR 19-Dec Wednesday PAT BLR JAI GUJ 20-Dec Thursday JAI DEL 12 KOLKATA 21-Dec Friday Wildcard match(KOL) 22-Dec Saturday Wildcard Match KOL PAT 23-Dec Sunday Wildcard Match KOL CHE 24-Dec Monday Rest day 25-Dec Tuesday Wildcard Match KOL HYD 26-Dec Wednesday Wildcard Match KOL BLR

27-Dec Thursday Wildcard Match KOL UP 28-Dec Friday Rest Day 29-Dec Saturday PLAY-OFFS KOCHI 30-Dec Sunday TBD TBD TBD TBD 31-Dec Monday TBD TBD TBD TBD 1-Jan Tuesday Rest Day 2-Jan Wednesday MUMBAI 3-Jan Thursday TBD TBD 4-Jan Friday Rest Day 5-Jan Saturday TBD TBD

*Match 1: Starts 2000 hrs (IST)**Match 2: Starts 2100 hrs (IST)