Abhinav Capital Services standalone net profit rises 850.00% in the September 2025 quarter

Sales decline 20.74% to Rs 1.07 croreNet profit of Abhinav Capital Services rose 850.00% to Rs 0.76 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 0.08 crore during the previous quarter ended September 2024. Sales declined 20.74% to Rs 1.07 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 1.35 crore during the previous quarter ended September 2024. ParticularsQuarter EndedSep. 2025Sep. 2024% Var.Sales1.071.35 -21 OPM %83.1877.04 -PBDT0.890.26 242 PBT0.890.26 242 NP0.760.08 850
