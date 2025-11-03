Adani Green Energy (UP) standalone net profit declines 81.65% in the September 2025 quarter

Sales decline 58.17% to Rs 60.50 croreNet profit of Adani Green Energy (UP) declined 81.65% to Rs 19.00 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 103.57 crore during the previous quarter ended September 2024. Sales declined 58.17% to Rs 60.50 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 144.64 crore during the previous quarter ended September 2024. ParticularsQuarter EndedSep. 2025Sep. 2024% Var.Sales60.50144.64 -58 OPM %87.1995.10 -PBDT40.33153.21 -74 PBT25.61138.47 -82 NP19.00103.57 -82
