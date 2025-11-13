Easun Capital Markets standalone net profit rises 66.67% in the September 2025 quarter

Sales decline 7.69% to Rs 0.24 croreNet profit of Easun Capital Markets rose 66.67% to Rs 0.10 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 0.06 crore during the previous quarter ended September 2024. Sales declined 7.69% to Rs 0.24 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 0.26 crore during the previous quarter ended September 2024. ParticularsQuarter EndedSep. 2025Sep. 2024% Var.Sales0.240.26 -8 OPM %50.0065.38 -PBDT0.120.18 -33 PBT0.120.18 -33 NP0.100.06 67
