Knowledge Marine & Engineering Works consolidated net profit declines 10.90% in the September 2025 quarter

Sales decline 4.40% to Rs 50.17 croreNet profit of Knowledge Marine & Engineering Works declined 10.90% to Rs 11.20 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 12.57 crore during the previous quarter ended September 2024. Sales declined 4.40% to Rs 50.17 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 52.48 crore during the previous quarter ended September 2024. ParticularsQuarter EndedSep. 2025Sep. 2024% Var.Sales50.1752.48 -4 OPM %39.8240.07 -PBDT17.3919.98 -13 PBT13.7017.33 -21 NP11.2012.57 -11
